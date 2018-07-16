Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»

Солидная чёрная «Камри» не может выиграть у новой «Шкоды Октавии»

В новом выпуске проекта «Старое или новое» попробуем рассмотреть популярные у сибиряков седаны — это, само собой, Toyota Camry и набирающая массовость Skoda Octavia. Последнюю модель можно купить новой в среднем оснащении и уложиться в миллион с небольшим. А что же предложит «Камри» за эти деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.

Camry и Octavia хоть и находятся в разных классах, но достаточно друг к другу приближены и по уровню комфорта, и по запасу места в салоне, а багажник у Skoda так и вообще больше и удобней. Начнём с выбора новой «Октавии» в среднем уровне оснащения с нераздражающими сибиряков агрегатами: атмосферным мотором 1,6 л мощностью 110 л.с. в комплектации Ambition. Стоимость этого набора 1 221 000 рублей.


Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»


Автомобиль у нас будет оснащён системой курсовой устойчивости, фронтальными и боковыми подушками безопасности, кондиционером, датчиками дождя и света, светодиодными ходовыми огнями, передними сиденьями с подогревом, обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла, радиосистемой Swing с экраном 6.5" и Bluetooth. Диски будут стальные. Я бы еще докупил кожаный мультируль с кнопками за 18 300 рублей. Итого 1 239 300 рублей. Автомобиль получился довольно скромный, но надёжный и, главное, абсолютно новый.


Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»


Какую же «Камри» можно выбрать за эти деньги и что в ней будет? А это будет примерно 4–5-летний автомобиль 8-го поколения, дорестайл. Мотор 2,5 литра, мощность 181 л.с., классический автомат. Лакокрасочное покрытие уже немного замылено круговыми царапинами от моек и протирок, в салоне кое-где могут встречаться мелкие дефекты. Духа нового автомобиля уже не будет. 


Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»


По оснащению «Камри» бывают разными, за наши деньги вполне может оказаться кожаный салон, мультимедийная система, камера заднего вида, электропривод сидений, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида. 


Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»


Итак, с одной стороны, мы имеем удобный современный автомобиль только что из салона, достаточной вместимости, с большим багажником (лифтбэк), с запасом всех необходимых функций. С другой стороны — сошедшая с гарантии «Камри», но всё ещё обладающая значительным техническим ресурсом. Кроме того, «Камри» солиднее и ценится в обществе выше. Из минусов «японца» — угоняемость, дорогая страховка каско. Салон «Камри» многие считают образцом безвкусицы, в то время как «Октавия» имеет выверенный немецкий интерьер. Что выбрать за эти 1,239 млн рублей — пусть решат читатели НГС.


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