Старьё бьёт новьё: «Камри» против «Октавии»

В новом выпуске проекта «Старое или новое» попробуем рассмотреть популярные у сибиряков седаны — это, само собой, Toyota Camry и набирающая массовость Skoda Octavia. Последнюю модель можно купить новой в среднем оснащении и уложиться в миллион с небольшим. А что же предложит «Камри» за эти деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.

Camry и Octavia хоть и находятся в разных классах, но достаточно друг к другу приближены и по уровню комфорта, и по запасу места в салоне, а багажник у Skoda так и вообще больше и удобней. Начнём с выбора новой «Октавии» в среднем уровне оснащения с нераздражающими сибиряков агрегатами: атмосферным мотором 1,6 л мощностью 110 л.с. в комплектации Ambition. Стоимость этого набора 1 221 000 рублей.









Автомобиль у нас будет оснащён системой курсовой устойчивости, фронтальными и боковыми подушками безопасности, кондиционером, датчиками дождя и света, светодиодными ходовыми огнями, передними сиденьями с подогревом, обогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла, радиосистемой Swing с экраном 6.5" и Bluetooth. Диски будут стальные. Я бы еще докупил кожаный мультируль с кнопками за 18 300 рублей. Итого 1 239 300 рублей. Автомобиль получился довольно скромный, но надёжный и, главное, абсолютно новый.









Какую же «Камри» можно выбрать за эти деньги и что в ней будет? А это будет примерно 4–5-летний автомобиль 8-го поколения, дорестайл. Мотор 2,5 литра, мощность 181 л.с., классический автомат. Лакокрасочное покрытие уже немного замылено круговыми царапинами от моек и протирок, в салоне кое-где могут встречаться мелкие дефекты. Духа нового автомобиля уже не будет.









По оснащению «Камри» бывают разными, за наши деньги вполне может оказаться кожаный салон, мультимедийная система, камера заднего вида, электропривод сидений, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида.









Итак, с одной стороны, мы имеем удобный современный автомобиль только что из салона, достаточной вместимости, с большим багажником (лифтбэк), с запасом всех необходимых функций. С другой стороны — сошедшая с гарантии «Камри», но всё ещё обладающая значительным техническим ресурсом. Кроме того, «Камри» солиднее и ценится в обществе выше. Из минусов «японца» — угоняемость, дорогая страховка каско. Салон «Камри» многие считают образцом безвкусицы, в то время как «Октавия» имеет выверенный немецкий интерьер. Что выбрать за эти 1,239 млн рублей — пусть решат читатели НГС.







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