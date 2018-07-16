Теперь бесплатно: в Новосибирске ввели новый тариф на проезд

С этого для в Новосибирске начала работать новая транспортная карта «ЕТК-онлайн». От той, к которой мы привыкли, её отличает не только цвет и приставка «онлайн». Помимо того что её, наконец, можно пополнять через интернет, она даёт новосибирцам скидки при пересадках. Пока система «Сетевая поездка» работает в тестовом режиме, но уже сегодня с её помощью можно экономить на проезде в троллейбусах, трамваях и метро. Корреспонденты НГС одни из первых в городе попробовали покататься с новой ЕТК и узнали, как она работает.

«ЕТК-онлайн» начали продавать сегодня в кассах метрополитена и кондукторы в троллейбусах и трамваях. О проекте «Сетевая поездка» в мэрии объявили на прошлой неделе, хотя разговоры о нём шли давно — ещё месяц назад в интервью НГС об этом говорил новый начальник Горэлектротранспорта Константин Прокин.





Новая карта даёт скидку в двух случаях. Во-первых, при пересадке с любого троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай вторая поездка обойдётся владельцу беленькой карты бесплатно. Второй случай касается только одного троллейбуса — № 29 (Северо-Чемской жилмассив — станция метро «Заельцовская»). При пересадке с троллейбуса на метро поездка в подземке обойдётся в 10 рублей — с 50-процентной скидкой. То же самое работает, если пересесть с метро на троллейбус № 29 , — скидка 50% на вторую поездку.





Единственное условие: вторую поездку надо успеть оплатить в течение одного часа с момента оплаты первой.





Продажа карт началась сегодня с небольшой задержкой — в некоторые кассы метрополитена они поступили только около 11:00, и корреспонденты НГС стали одними из первых пользователей. «Пока не покупал никто, нам их только подвезли», — рассказала кассир. В пресс-центре мэрии НГС сообщили, что на продажу кондукторам и в кассы метро выдали более двух тысяч новых ЕТК и их запасы будут постоянно пополнять.





Карту можно купить за 150 рублей, при этом на балансе у пользователей остаётся 65 рублей





Карта стоит 150 рублей — 85 рублей берут за подключение, 65 рублей остаются на балансе.





Внешне она похожа на обычную ЕТК, только другого цвета и с надписью «Онлайн». «ЕТК-онлайн» в виде брелка стоит дороже — 200 рублей (105 рублей за подключение и 95 рублей на балансе). Некоторые могут купить карту с изображением Бугринского моста — её продают в центрах обслуживания пользователей «Пассажиртрансснаб». Она стоит столько же, сколько и обычная, — 85 рублей. Вместе с картой дают маленькую брошюру, где объясняют, как ею пользоваться и где пополнять.





Пока 50-процентную скидку на проезд в метро предоставляют только пассажирам троллейбуса № 29





Для того чтобы проверить, как работает «ЕТК-онлайн», корреспонденты НГС отправились на конечную остановку троллейбуса № 29 — «Жилмассив Северо-Чемской». Поездка на нём стоила как обычно — 18 рублей. На чеке, который выдал терминал кондуктора, написано время, когда началась сетевая поездка и когда она закончится. Разрыв — один час. Время уже пошло — надо успеть.





Чтобы получить скидку, нужно успеть совершить два платежа в течение одного часа





Женщина-кондуктор пыталась рекламировать новые карты пассажирам. «Внимание, в продаже новые карты, 150 рублей, скидка при проезде в метро...» — выкрикивала она преимущества новой ЕТК, но ни один пассажир, по её словам, за полдня не заинтересовался.





Новую карту нужно прикладывать к турникету, который работает с банковскими картами





В середине рабочего дня от Северо-Чемского жилмассива до площади Маркса удалось доехать всего за 20 минут. На входе возникла первая заминка — турникет никак не реагировал на белую карту. Как подсказали сотрудники метрополитена,





прикладывать её нужно к турникету, который работает с банковскими картами.





Они расположены на всех станциях, как правило, с краю. Платёж проходит не сразу — зелёную стрелку придётся подождать 2–3 секунды. Если карты будут пользоваться огромной популярностью, можно ожидать пробки на турникетах.





Две поездки обошлись в 28 рублей вместо 38 рублей: 18 за троллейбус и 10 за метро





Чек турникет не выдал. Чтобы посмотреть баланс и убедиться в скидке, можно зайти на сайт t-karta.ru или скачать приложение для Android или iOS — достаточно ввести длинный номер ЕТК, который указан сзади. Так, поездка на метро действительно обошлась всего в 10 рублей.





Пользоваться картой можно во всех видах муниципального транспорта, но скидки распространяются только на проезд в электрическом транспорте — трамваях, троллейбусах и метро





Второй эксперимент получился более выгодным. Корреспонденты НГС сели на троллейбус № 5 и доехали от площади Ленина до станции метро «Красный проспект». Чек также предупредил о том, что сетевая поездка началась. Оттуда пересели на трамвай № 13 — поездка на последнем оказалась бесплатной.





Стоимость поездок можно контролировать через сайт или приложение ЕТК





В итоге две поездки и каждая с двумя пересадками обошлись в 46 рублей вместо 74,





что позволит новосибирцам, которые добираются каждый день с пересадками, платить гораздо меньше, чем сейчас.





Пополнять карту можно через приложение Сбербанка или сервис Сбербанк Онлайн, а также в банкоматах





Для тех, кто пересаживаться не привык, главным преимуществом новой ЕТК станет возможность пополнять карту не только в кассах и терминалах, но и онлайн — через Сбербанк.





«Зачислить денежные средства на счёт можно при помощи интернет-банка Сбербанк Онлайн, мобильного приложения Сбербанк Онлайн, а также через банкоматы и терминалы банка.





Комиссия при выполнении операции не взимается. Для пополнения баланса транспортной карты нужно зайти в личный кабинет Сбербанк Онлайн, в поисковой строке раздела "Платежи и переводы" набрать "Транспортная карта — Онлайн — Новосибирск", ввести номер транспортной карты и сумму перевода», — пояснили в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.





Проект «Сетевая поездка» будет работать до конца этого года





Проект «Сетевая поездка» пока работает в тестовом режиме и продлится до конца года. Если карты будут пользоваться популярностью, власти пообещали подключить к системе автобусы, переоборудовать турникеты и в принципе сделать её использование максимально удобным.





Читайте также:



«Без увеличения тарифа нам не обойтись»: новый директор Горэлектротранспорта — о новых тарифах, трамваях, долгах и дырах в бюджете.