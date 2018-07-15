«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете

Lexus с номерами 333 встал поперёк людей на переходе, и что вытворяют женщины за рулём

В новом, 81-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на пешеходных переходах, запретная парковка на перекрёстках и многострадальный тротуар на Ленина – Советской. 

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Начинает выпуск очередной Lexus с красивыми номерами 333. Переход сделали, знаки поставили, разметку нанесли. Не проходит и часа, чтобы кто-нибудь не припарковался. Основная оправдывающая фраза «Я же ненадолго», рассказывают очевидцы.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Ещё один любитель стоять под знаком перехода.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«Прадо» просто нашёл землю, где постоять.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«Женщина в солнечных очках, видимо, не заметила яркие белые полоски на асфальте. Как-нибудь объедете со своими тележками с "Ашана"», — заметил ситуацию покупатель. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Стоянка на тротуаре в прядке вещей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«Стоит не первый раз там, на улице Котовского, напротив почты, дом 20», — пишет читатель Асхат.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Можно припарковаться и на перекрестке.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«Улица Сиреневая, пешеходная зона, даме плевать», — расстроен читатель Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Перегородил пешеходный переход.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«У станции метро "Октябрьская" запаркованы тротуары и газоны», — заметил нарушения Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


«Была бы возможность, и на 3 места встал бы! Разметка нанесена не для маленьких машин, по разметке может спокойно встать и большая машина, но данному экземпляру места мало и плевал он, что на Родниках постоянная проблема с нехваткой парковочных мест», — возмущена Анастасия.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете


Ну а это гуськом выстроились на самом намоленном месте — тротуаре на перекрестке Ленина и Советской.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Читайте также:

Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА

Самые дорогие машины, которые богатые люди демонстрируют всем новосибирцам на городских улицах.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Прочтений: 798
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено