«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете

Lexus с номерами 333 встал поперёк людей на переходе, и что вытворяют женщины за рулём

В новом, 81-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на пешеходных переходах, запретная парковка на перекрёстках и многострадальный тротуар на Ленина – Советской.





Начинает выпуск очередной Lexus с красивыми номерами 333. Переход сделали, знаки поставили, разметку нанесли. Не проходит и часа, чтобы кто-нибудь не припарковался. Основная оправдывающая фраза «Я же ненадолго», рассказывают очевидцы.













Ещё один любитель стоять под знаком перехода.













«Прадо» просто нашёл землю, где постоять.













«Женщина в солнечных очках, видимо, не заметила яркие белые полоски на асфальте. Как-нибудь объедете со своими тележками с "Ашана"», — заметил ситуацию покупатель.















Стоянка на тротуаре в прядке вещей.













«Стоит не первый раз там, на улице Котовского, напротив почты, дом 20», — пишет читатель Асхат.













Можно припарковаться и на перекрестке.













«Улица Сиреневая, пешеходная зона, даме плевать», — расстроен читатель Андрей.















Перегородил пешеходный переход.













«У станции метро "Октябрьская" запаркованы тротуары и газоны», — заметил нарушения Олег.















«Была бы возможность, и на 3 места встал бы! Разметка нанесена не для маленьких машин, по разметке может спокойно встать и большая машина, но данному экземпляру места мало и плевал он, что на Родниках постоянная проблема с нехваткой парковочных мест», — возмущена Анастасия.















Ну а это гуськом выстроились на самом намоленном месте — тротуаре на перекрестке Ленина и Советской.





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