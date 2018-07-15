«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 333 — обойдёте, не треснете
Lexus с номерами 333 встал поперёк людей на переходе, и что вытворяют женщины за рулём
В новом, 81-м, выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: массовая стоянка на пешеходных переходах, запретная парковка на перекрёстках и многострадальный тротуар на Ленина – Советской.
Начинает выпуск очередной Lexus с красивыми номерами 333. Переход сделали, знаки поставили, разметку нанесли. Не проходит и часа, чтобы кто-нибудь не припарковался. Основная оправдывающая фраза «Я же ненадолго», рассказывают очевидцы.
Ещё один любитель стоять под знаком перехода.
«Прадо» просто нашёл землю, где постоять.
«Женщина в солнечных очках, видимо, не заметила яркие белые полоски на асфальте. Как-нибудь объедете со своими тележками с "Ашана"», — заметил ситуацию покупатель.
Стоянка на тротуаре в прядке вещей.
«Стоит не первый раз там, на улице Котовского, напротив почты, дом 20», — пишет читатель Асхат.
Можно припарковаться и на перекрестке.
«Улица Сиреневая, пешеходная зона, даме плевать», — расстроен читатель Андрей.
Перегородил пешеходный переход.
«У станции метро "Октябрьская" запаркованы тротуары и газоны», — заметил нарушения Олег.
«Была бы возможность, и на 3 места встал бы! Разметка нанесена не для маленьких машин, по разметке может спокойно встать и большая машина, но данному экземпляру места мало и плевал он, что на Родниках постоянная проблема с нехваткой парковочных мест», — возмущена Анастасия.
Ну а это гуськом выстроились на самом намоленном месте — тротуаре на перекрестке Ленина и Советской.
НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Читайте также:
Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА
Самые дорогие машины, которые богатые люди демонстрируют всем новосибирцам на городских улицах.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС