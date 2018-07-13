Веселов против всех: очень умный школьник подал в суд на чиновников

Он из принципа судится с минобром из-за хитрых формулировок в ЕГЭ — но это не помешает ему поступить

Выпускник-медалист новосибирской гимназии № 4 Артём Веселов сдал ЕГЭ ещё весной, в досрочный период, но итоги одного из экзаменов его возмутили. Гимназист получил 88 баллов по обществознанию, когда он был уверен, что ошибиться не мог. Он подал апелляцию, но ответ проверяющей комиссии его ещё больше возмутил — ответы на некоторые вопросы школьник дал по не рекомендованным министерством образования учебникам, и баллы ему возвращать не собираются. Подросток обратился в суд — его иск стал первым (или одним из немногих) в стране случаем, когда разбирательства по ЕГЭ доходят до судей. Обозреватель НГС пообщался с Артёмом, а также узнал, можно ли обжаловать результаты экзаменов в судах и почему эксперты дают выпускнику негативные прогнозы.

«Я всегда такой был: за правду, за честность до конца. Это дело принципа», — не скрывает 18-летний выпускник гимназии № 4 Артём Веселов, говоря о своей ситуации. Это первый случай, по словам его адвоката, когда выпускник подал в суд на министерство образования, не согласившись с результатами ЕГЭ.







Артём сдал четыре экзамена ещё в апреле, в досрочный период, чтобы летом поехать волонтёром на чемпионат мира по футболу. Он успешно сдал русский язык, английский язык и математику, но итоги по обществознанию его удивили — он получил 88 баллов, хотя рассчитывал на большее, и он подал заявление на апелляцию.





«Это было три разных задания. По одному мне балл всё-таки добавили, но по нему я и не пытался особо апеллировать. <...> По остальным





мне сказали: "Нет, по этим мы вам не добавим, но в качестве компромисса мы вам добавим вот здесь".





Первое задание было про инфляцию, нужно было написать три предложения: само определение, потом нужно было написать критерии, по которым выделили инфляцию в задании, и написать про гиперинфляцию. Первые два засчитали, а про гиперинфляцию нет. Потом, когда я написал [жалобу] в министерство образования, ссылался на различные источники, мне сказали, что это по нерекомендованным учебникам», — объяснил Артём корреспонденту НГС.







Другое задание касалось эссе на экономическую тему, где выпускнику не засчитали один балл из двух возможных.





«Считается, что если ты приводишь аргументы из разных источников, например один из СМИ, другой из истории или один из личного опыта, а другой из истории, то это хорошо и это два балла. Если оба примера из СМИ или оба примера из истории — это один балл. Там нужно было сравнить типы экономических систем, я писал про СССР и про Россию. В итоге мне сказали, что оба примера, которые я привёл, — оба из истории, хотя в части про Россию я приводил пример из своего опыта», — добавил он.







Правильность ответов выпускника подтверждают и экономисты. Научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева выступила независимым экспертом работы Артёма.





«Правильность при таких расплывчатых формулировках в вопросах — понятие очень условное.





<...> По замыслу составителей вопросов к ЕГЭ по обществознанию, выпускники должны знать только про гиперинфляцию в России на основании своего опыта, опыта близких и родных, переживших кризис 90-х, дать развёрнутый ответ. К слову сказать, этот "ответ" есть только в одном отечественном учебнике. Во всех остальных рассматриваются различные типы сценариев для различных типов экономик с разными темпами инфляции и экономическими шоками, в том числе и Боливии, где инфляция взлетела до 11 750 % в 1985 году. Поэтому я ставлю под сомнение правильность коридора гиперинфляции, зафиксированного в вопросе на ЕГЭ», — пояснила она корреспонденту НГС.





Адвокат выпускника уверяет, что подобные дела в России ещё не рассматривали

В итоге выпускник подал в суд — дело рассматривает Центральный районный суд, по нему прошло уже два заседания. По словам адвоката Артёма, управляющего партнёра юридической компании «Гребнева и партнёры» Ирины Гребневой, региональное министерство образования заняло «процессуальную позицию» — его представители заявили, что выпускник не имеет права на иск, потому что обжаловать результаты экзамена таким образом невозможно.





Юристы не согласились с позицией министерства — права на защиту собственных прав в суде имеет любой гражданин. Но победить Артёму, посчитали они, не получится.





«О такой практике я не слышал.





Думаю, что, к сожалению, прогноз негативный — наши суды не готовы к таким делам и сделают всё, чтобы это оспаривание не состоялось, потому что дело специфичное»,





— объяснил корреспонденту НГС юрист, управляющий партнёр юридического агентства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов. Он добавил, что при лучшем раскладе помимо баллов к ЕГЭ школьнику вернут затраты на судебные расходы — не более.





В Новосибирском институте мониторинга и развития образования, при котором работает конфликтная комиссия, подтвердили, что законодательной практики в оспаривании результатов ЕГЭ нет, по крайней мере в Новосибирске. Обычно выпускники оспаривали такие решения комиссии, как, например, удаление с экзамена.





«Комиссия [при проверке экзамена] опирается прежде всего на критерии, которые разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. В том числе идёт там речь и о рекомендованных учебниках. В этом случае (с Артёмом. — К.Ш.) они руководствуются именно критериями, верен ли ответ в соответствии с критериями. Если есть основания для поднятия баллов, то комиссия, как правило, идёт навстречу. Они опирались на те документы, которые официально одобрены минобром», — рассказал Сергей Кондратьев, заместитель директора института.





При этом эксперты отмечают, что объективно оценивать знания школьников по заданиям «на размышление» — не только сложно, но ещё и неправильно.





«Как преподаватель, читающий много лет экономические дисциплины на первом курсе НГУ, я очень скептически отношусь к ЕГЭ по обществознанию, точнее к тому, как составляются вопросы и как школьников годами натаскивают на условно-правильные ответы. Да,





на тесты они потом отвечают легко и не задумываясь, но при этом логически связанные цепочки рассуждений им даются тяжело.





А что такое для экономиста правильно построенные причинно-следственные связи? Это 80% правильно принятых решений. Оставшиеся четыре года мы их учим "обратно". Не использовать только один источник, пусть даже рекомендованный минобром, критически относиться к любой информации, проверять и верифицировать данные, выстраивать цепочки и связи, работать с гигантскими потоками данных, аналитикой и расчётами. Не может быть один "правильный" учебник на все случаи жизни. Два-три учебника не в состоянии вместить в себя все достижения науки в определённых темах, тем более в гуманитарных областях знаний», — отметила Ольга Валиева.







Артём говорит, что даже если ему удастся отвоевать непоставленные баллы, они ему уже не пригодятся — он поступил в Высшую школу экономики в Москве. Но защитить свои права в суде считает необходимым.





«Там настолько неспорные моменты, что очень странно. Они даже не пытались выслушать. <...> Наверное, это хорошо, что сдаёшь один экзамен и потом можешь просто подавать документы в различные вузы и особо не заниматься подготовкой к вступительным экзаменам, но когда возникают такие ситуации, что не могут или не хотят добавлять баллы, не очень идут навстречу... Если бы это всё было развёрнуто к ученику — это было бы лучше», — посчитал Артём.





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