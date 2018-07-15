Заклятье кольца на Труда

Новые светофоры на Труда и Энергетиков сбивают водителей с толку — а пробки всё растут и растут

На прошедшей неделе читатели НГС вновь обеспокоились состоянием дорожного движения на развязке площадь Труда — площадь Энергетиков. Появились сообщения, что заново установленные светофоры дают больше зелёного света улице Станционной, соответственно все остальные направления погружаются в ещё большие заторы. Портал НГС.АВТО решил разобраться на месте, что происходит с одной из самых важных развязок Новосибирска.

С начала прошедшей недели на развязке Труда — Энергетиков начали работать новые светофорные объекты. Тут же от водителей посыпались жалобы, мол, светофоры перенастроили — и теперь они создают ещё большие пробки.









«На площади Энергетиков при въезде на Димитровский мост установили новые светофоры и увеличили время красного сигнала на 30 секунд. Теперь каждое утро наблюдаются пробки от площади Станиславского до площади Энергетиков и на всех прилегающих улицах», — говорит водитель Екатерина. С ней согласен водитель Сергей. «На площади Энергетиков со стороны улицы Станционная изменили работу светофора, увеличив время горения зелёного света более чем в 2 раза. Естественно, что время со стороны площади Труда на это же время уменьшили, вчера все прилегающие к площади Труда улицы весь день стояли, сегодня тоже, а что будет зимой?» — переживает очевидец.













Портал НГС.АВТО решил выехать на место развязки и разобраться, что же там происходит. Заранее мы получили ответ от установщиков светофоров. «Это новый светодиодный пост, светофор с обратным отсчётом. По режиму работы все вопросы надо направлять в ГУБО [Главное управление благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска], мы занимаемся только установкой и подключением светофоров», — сказали в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).















В мэрии города тоже опровергли перенастройку светофоров. «На ваш запрос департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщает. Режим работы светофоров на площади Энергетиков не менялся», — ответили чиновники.













Самая проблемная секция, которая вызвала недовольство читателей, расположена на въезде на кольцо Энергетиков со стороны улицы Станционной. Зелёным светом она горит 33 секунды, остальное время (84 секунды) пропускает транспорт с Димитровского моста на площадь Труда.













Парный с этой секцией светофор стоит дальше, на изгибе кольца Энергетиков, и разводит потоки со Станционной и со Станиславского. Для основного потока, идущего на правый берег, зелёный свет горит 99 секунд. Остатки машин со Станционной пропускаются всего за 13 секунд.













Самая главная проблема возникает дальше, когда желающие повернуть на Станционную занимают все правые ряды и вообще всю середину дороги. В итоге весь поток, идущий на правый берег, сильно тормозится — оттого и бордовые пробки на самой площади Труда и подступах к ней.













Часто и подолгу сбрасывать поворачивающих на Станционную тоже нельзя, иначе встанет огромный поток с правого берега, для которого зелёный свет горит 81 секунду, а красный — 36 секунд. Вот и регулируют движение инспекторы ГИБДД в любой день недели в зависимости от обстановки.













А новые светофоры с обратным отсчётом могли просто ввести водителей в заблуждение. «Так же горит светофор, как и горел, там и хвост точно такой же до НВА. Всё как было, просто светофоры поменялись и пошёл обратный отсчёт, и они показывают, сколько ты стоишь. Просто никто никогда не замечал, что он так долго стоит на месте, а теперь, видимо, заметил», — говорит руководитель отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.





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