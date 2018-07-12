«Вскакиваю — а там факел горит уже»

Рано утром 12 июля в посёлке Октябрьском Мошковского района загорелся одноэтажный барак на пять квартир. Один из жильцов заметил огонь и вовремя разбудил соседей. Спаслись все, кроме хозяина квартиры, где начался пожар, — когда приехали пожарные, мужчина и двое его детей уже задохнулись от дыма. Соседи уверяют, что видели, что квартира погибшего горела снаружи, — поэтому в посёлке уверены, что барак подожгли. В поджоге сельчане подозревают мать погибших детей — соседи слышали, как в ночь перед пожаром она кричала страшные угрозы бывшему гражданскому мужу. Подробности — в специальном репортаже обозревателя НГС.

Барак загорелся утром 12 июля





В пять утра местный житель Александр проснулся от странного шума. «Услышал, как шифер слетал, — вспоминает мужчина. — Сначала не понял, что это за звуки. Выбежал из дома. Смотрю — горим! И по соседям побежал».





Мужчина начал стучаться в окна к соседям, потом схватил шланг и попытался потушить пожар. Но огонь распространился буквально за секунды.





От квартиры Ивана Б. остались одни руины





«Соседи разбудили, часов в пять, что мы горим, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Светлана Степанова. — Открыла в веранду дверь, там всё было затянуто дымом, вообще ничего не было видно. Все встали. Ребёнка в одеяло засунули и на ощупь кое-как открыли дверь, выбрались. Соседи полыхали уже. А когда пожарка приехала, уже и наша квартира полыхала».







У супругов Оксаны Степановой и Аркадия Зиновьева полностью сгорела квартира





«У меня зазвонил будильник в пять утра, — рассказал корреспонденту НГС местный житель. — Глаза открываю: полкомнаты дыма. Подумал, может у меня что горит. Но дым был не чёрный. Светлый, скорее серый. Две иконы висели над нами, наверное, они нас и спасли, что мы не пыхнули. Вскакиваю, в окно вижу — там ******, факел горит уже. Я успеваю по дивану стукнуть, чтобы жена проснулась. Она схватила сына на руки, вот там документы взяли. Мы успели все втроём выскочить. Веранда ещё не сильно горела, только начинала».







Улица Набережная





По словам соседей, пожарные приехали быстро — минуты через три-четыре. Из барака не успели выбежать только 28-летний Иван Б. и двое его маленьких детей — семилетняя Анастасия и четырёхлетний Арсений.





«Ваня с сыном лежали возле дивана, на полу. Мальчик держал отца за руку, так и нашли, — показывает корреспонденту НГС место пожара местный житель Артём. — Судя по позе, они пытались вылезти, но не успели, задохнулись. Настю нашли между диваном и кроваткой. Видать, он хотел её вытащить, но не получилось».







Квартира, в которой сгорели дети





«Наська просилась у нас переночевать, — качает головой сосед, представившийся как Саня. — Я ей: «Папка же не пьёт, как я тебя возьму?». Она прям как чувствовала. Она у нас частенько ночевала. В этот раз не взяли, и вот на тебе».







Погибший Иван работал на стройке отделочником. Долгое время жил в гражданском браке с Натальей Ж., женщина родила ему двоих детей. Поговаривают, что у самой женщины есть ещё один ребёнок — но он якобы в детском доме. Неделю назад Иван разошёлся с женой, которая, по словам соседей, «пьёт и болтается». Мужчина начал жить с женщиной, у которой трое своих детей. За день до пожара новая жена погибшего уехала в Новосибирск в больницу, а Иван забрал у Натальи детей.





«Он совсем перестал пить, — вспоминает Оксана. — Как с этой разошёлся, всю неделю он только и делал, что порядки в квартире наводил».







Днём 12 июля крыша барака вновь загорелась — местные жители опять вызвали пожарных





Глава Барлакского сельсовета Виктор Агафонов уверен, что пожара бы не было, если бы не привычка Ивана курить в доме. После того как в январе двое детей погибли в дачном доме в садовом товариществе «Кадр-2», в квартирах социально неблагополучных семей установили пожарные датчики. «Все знают и видели, что супруга его вела достаточно асоциальный образ жизни, — уверяет Агафонов. — Он тоже периодически. Они стояли на учёте по соцзащите. Таким гражданам ставят пожарные извещатели, они автоматически реагируют на дым. Но датчик реагирует на сигаретный дым, поэтому для Ивана он был неудобным».





Однако соседи несогласны с этим мнением — они утверждают, что в последнее время погибший курил только на улице. «Сосед говорил, что в полночь он выходил на улицу покурить, и Ваня выходил, — объясняет Артём. — Посидели, поговорили. Он был трезвым, хорошо всё было. Наверное, этот сосед его последним живым и видел».





Глава Барлакского сельсовета Виктор Агафонов





О причине пожара соседи говорят неохотно. Одни ссылаются на неисправную проводку, но при этом признаются, что подозревают «одного человека», но распространятся об этом не станут.





«Я видела, что угол горел с внешней стороны, — рассказала корреспонденту НГС Оксана Степанова. — Когда мы выбегали, у Ивана горела входная дверь. Наговаривать не буду, но недавно он разошёлся со своей женой. Выгнал её из дома. В ту ночь она орала, приходила, что «я это так не оставлю». Я не буду на неё грешить, она не могла так поступить, дети её. Но, знаете, что странно, — я не видела, чтобы она убивалась и рыдала. А ведь у неё дети погибли».







Руины дома





«Он человек был хороший, но безалаберный, если честно, — рассказал корреспонденту НГС близкий друг Ивана. — Возможно, из-за этого всё и произошло. Если честно, я вам скажу, что не понимаю поведение матери детей в данной ситуации. Я не хочу никого судить, но там поведение было несвойственное человеку, потерявшему двоих детей. Она не рыдала, вообще не плакала. Она пила водку. Когда узнала, то походила тут немного, а потом сразу за бутылкой побежала. Её полицейские даже долго найти не могли. Сейчас забрали в Следственный комитет на беседу, наверняка ещё долго её там продержат. Но она совсем не плакала. Даже когда тела выносили. А в это время у меня у самого ноги подкосились. Такое увидеть».











Агафонов заверил, что барак будет восстановлен за счёт сельсовета и районной администрации в ближайшие дни. «Помощь обязательно будет оказана, — подчеркнул глава. — Соцзащита со всеми переговорила, жильцы сказали, что готовы эти дни [жить] у родственников. Пока проблем с расселением нет».





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