«Это вообще небесное счастье»

Распалённые жарой сибирячки рассказали о любимом мороженом — и самых необычных его вкусах

Красивые жительницы Новосибирска рассказали о своём самом необычном мороженом
Красивые жительницы Новосибирска рассказали о своём самом необычном мороженом

В такую жаркую погоду горожане раскупают мороженое — его едят на обеде, после работы или просто в течение дня, как бы и где бы он ни проходил. Корреспонденты НГС отправились на улицы города и попросили красивых девушек рассказать, какое мороженое их любимое, какое самое необычное лакомство они пробовали, в чём особенности безлимитных десертов на отдыхе и как часто мороженое выпадает у них из рук.

«Это вообще небесное счастье»


Любовь Артюшина: «Выбрала "Экзо" со вкусом пина колады — кокосовое мороженое в ананасовой глазури, потому что люблю вкусовое сочетание этих фруктов, к тому же небольшая кислинка хорошо освежает жарким летним днём и не вызывает повторного чувства жажды, как бывает от слишком сладкого лакомства. Из необычных сочетаний мне запомнилось взбитое ванильное мороженое со свежим базиликом — очень вкусно».


«Это вообще небесное счастье»


Альвина Корнеева: «Я выбрала мороженое "Форвард", связанное с тематикой чемпионата мира по футболу, который у нас сейчас проходит. У этого мороженое даже палочка — свисток. Больше всего я люблю пломбир со свежими ягодами. И я очень люблю мягкое мороженое во время прогулок. Если у меня на пути оно вдруг не встречается, то я готова идти за ним далеко и долго и всё-таки прийти к цели. Мягкое мороженое — это вообще небесное счастье».


«Это вообще небесное счастье»


Ольга Трофимова: «Так как я очень избирательна в выборе мороженого, то странного никакого не ела, зато очень люблю кокосовое — самое вкусное. Сейчас я выбрала "Джемку", потому что это вкус из детства — мороженое, которое никогда не меняется, остаётся вкусным. Хоть я его и нечасто ем. Мой любимый домашний десерт — это ChocoPie, растопленный в микроволновке, и шарик мороженого сверху. Очень вкусно с чаем.


Забавную историю вспомнила. Недавно мы отдыхали всей семьёй — был полный пансион и безлимитное мороженое. Мама говорит брату: "Юра, ты можешь есть мороженое один раз в день". Мы пошли с ним вдвоём, советую Юре: "Ты набери сразу шариков пять, немного поешь, а потом унеси в номер, заморозь, а вечером достань. Если мама напомнит про один раз в день, то скажешь, что один раз взял, но просто не доел". Он оценил схему, хотел так делать, но сложно было замораживать, поэтому так ей и не воспользовался. Вообще когда в жарких странах есть безлимитное мороженое, то, как правило, ты начинаешь с него завтрак, обед и ужин, а заканчиваешь мясом».


«Это вообще небесное счастье»


Дарья Масликова: «Я училась в ФМШ и познакомилась с парнем, которому я по какой-то причине купила фисташковое мороженое. Мы подружились. Он до сих пор припоминает, что должен угостить меня мороженым, но живёт сейчас в Москве и наша встреча всё не состоится. Самое необычное мороженое, которое я ела, — это жареное мороженое в Таиланде. В детстве я любила мороженое "Капитан" в белой глазури в кокосовой стружке и "Фишку", которая есть до сих пор».


«Это вообще небесное счастье»


Екатерина Ефремова: «Я люблю крем-брюле, но перестали выпускать такое мороженое. Мало у кого из производителей можно его найти. В детстве я покупала мороженое, и периодически оно падало на землю. Иногда втихаря от родителей его приходилось поднимать, если долго не успевало полежать».


«Это вообще небесное счастье»


Кристина Колевина: «Я выбрала мороженое со вкусом киви и кактуса, потому что это необычное сочетание — первый раз такое пробую. Но здесь больше киви, чем кактуса. Я люблю рожки и стаканчики, чтобы мороженое было с вафлей. Одно из самых необычных, которые я пробовала, — мороженое со сладкой картошкой, бататом, в Японии. Сам овощ фиолетовый и мороженое такого же цвета было. На удивление — вкусно. А самое необычное, которое я когда-либо пробовала, — это мороженое с васаби. Это было что-то с чем-то: островатое и в то же время сладкое. В общем, японцы знают толк в извращениях».


«Это вообще небесное счастье»


Анастасия Федотова: «Самое запоминающееся мороженое было в школе — в –30 градусов. Мы с подружкой экономили на обедах, а потом, после школы, брали мороженое и ели его зимой на улице. Я выбрала это мороженое, потому что люблю шоколад и всё, что с ним связано. Самое специфическое мороженое, которое я пробовала, — из дуриана в Таиланде. Сам фрукт вкуснее, чем мороженое из него».


«Это вообще небесное счастье»


Юлия Остропольская: «Я выбираю это мороженое, потому что папа у меня 15 лет работал в компании "Инмарко". На мой взгляд, это самое вкусное мороженое. Вышла за ним во время обеденного перерыва».


«Это вообще небесное счастье»


Анастасия Кудрина: «Я люблю стаканчики. Летом особенно часто покупаю мороженое».


«Это вообще небесное счастье»


Анастасия Прокопович: «Я выбрала шоколадный стаканчик, потому что вчера, 11 июля, был Всемирный день шоколада, а я как истинная сладкоежка отпраздновала этот праздник. Шоколад повышает настроение в тяжёлые рабочие будни. Самое странное мороженое, которое я ела, — томатное. Пробовала в Японии, когда ездила туда по обмену».


«Это вообще небесное счастье»


Азиза Синавбарова: «Я вообще сладкоежка: очень люблю шоколад, понятно, почему я выбрала именно "Магнат" со вкусом шоколадного трюфеля, — поэтому. Не всегда, правда, именно мороженое я выбираю шоколадное, люблю более классическое — ванильное. Любила и всегда брала "Корнетто" с фисташкой, а сейчас его нет — для меня это депрессия. И "Экзо" с фруктами люблю. Если историю вспоминать, то у меня постоянно одно и то же: хочу съесть мороженое, иду, а оно у меня валится — только сядешь куда-то, а мороженого нет».


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