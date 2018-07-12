«Где дороги?»: увяз по самые помидоры

Грузовичок провалился колесами на новосибирской улице, а в Дзержинском парке рухнула новая дорожка

В 13-м выпуске проекта «Где дороги?»: новосибирские трясины по-прежнему затягивают автомобили, обрушаются свежеуложенные дорожки, а опасные провалы не ликвидируют годами.





Открывает выпуск этот грузовичок, который безнадёжно увяз в жиже приветливых новосибирских дорог.













«Чудесные фото раздолбанной улицы Космической, объехать это безобразие можно только по встречной полосе. Да, дорога не центральная, но что теперь, принять и простить»? — задаётся нелёгким вопросом Татьяна.













«Шевченковский жилмассив. Фото было направлено в ГИБДД, обещали наказать виновных и починить... Посмотрим», — скептически настроена Анастасия.















«Уже прошёл месяц, как было написано письмо в администрацию Центрального округа об очередном провале на дороге по ул. Д.Ковальчук, 274, а воз и ныне там. Меры не принимаются. Провал растёт и размывается», — пишет нам читатель Сергей.













«Жители с. Таганай Новосибирской области Болотнинского района оказались отрезаны от внешнего мира. Июнь прошёл, работы даже не начинали. Ремонт этих дорог не производили никогда, видимо, и сейчас всё останется на бумаге», — переживает читательница Екатерина.













«При движении из аэропорта стрелы на асфальте налево к Экспоцентру есть, справа на указателе стрела налево есть, а на светофоре стрела только прямо?» — задаётся вопросом об организации движения читатель Василий.















«Коммунальцики не спешат выполнять свою работу после аварии на Доватора», — негодуют местные жители.













«На Троллейном жилмассиве в связи с ремонтом перекрыли основную улицу. И выезд на данный момент осуществляется стихийно, через жилые дома. Там, где разъехаться 2 машины не могут», — возмущены водители.















В свежеотремонтированном парке Дзержинского провалилась дорожка, — увидели непорядок отдыхающие.















«В Дзержинском районе на улицах Профилактическая, Минорный переулок отсутствует дорога. Писали письма во все инстанции, результат ноль. Как с этим бороться, мы не знаем», — бессильны жители района







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