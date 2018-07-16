Ленточная застройка

Возле городской больницы на Титова снесли старые деревья и начали строительство. Но вместо нового корпуса здесь к осени следующего года появится новый супермаркет — здание ещё одной «Ленты» строит компания «Метаприбор». До этого группа, в которую входит компания, отдала городу для строительства дороги часть своей территории, получив взамен 5 участков в разных микрорайонах, — как полагают общественники, тоже для строительства супермаркетов. Среди них оказался и участок в сквере. Как застройщики получают землю в скверах, сколько в Новосибирске осталось зелёных зон и могут ли горожане сами их отстоять, выяснила корреспондент НГС.

В июне Городская клиническая больница № 34 на улице Титова лишилась части зелёного пояса.







— Я живу рядом, на улице Серафимовича, хожу мимо довольно часто. Шёл мимо, смотрю — деревьев-то нема! — рассказал местный житель и активист Андрей Полянский. — Там большой был зелёный массив, клёны росли диким образом, за годы там были густые заросли, которые отделяли шумную Титова от здания больницы.







Около недели назад на очищенной площадке появился паспорт объекта. На нём указано, что здесь к концу III квартала 2019 года компания «Метаприбор» построит административное здание. Как уточнил основатель компании Владимир Мартыненков, его займёт супермаркет «Лента».







— Для жителей это однозначно улучшение ситуации по инфраструктуре. Кстати, также будет проведено благоустройство территории вокруг супермаркета, — заметил он.







Главный врач Городской клинической больницы № 34 Владимир Ярохно улучшением стройку не считает: по его оценке, от окон корпуса, в котором находятся палаты пациентов отделения хирургии, до неё всего около 5 м.





— У любой больницы есть определённые требования к размещению, там всякие зоны должны быть, <…> вокруг больницы должны быть зелёные насаждения, — здесь они нарушаются, — пояснил он.







Раньше, рассказал Ярохно, вся зелёная зона принадлежала больнице и никакого строительства, кроме необходимого самой больнице, здесь быть не могло.





Но в момент перехода больниц и поликлиник из муниципальной собственности в областную территория 34-й потеряла значительный кусок, который потом также разделили:





одна из частей, отданная «Метаприбору», остаётся муниципальной, ещё одна — такая же точно зелёная зона на углу Титова и Костычева — перешла, по информации НГС, в федеральную собственность. Как рассказали корреспонденту НГС в мэрии, в 2015 году на неё по заявлению Пенсионного фонда Российской Федерации зарегистрировали кадастровый план, но заявлений на получение разрешения на строительство пока никто не подавал.







Для строительства супермаркета выделили часть территории, раньше принадлежавшей больнице, — она и сегодня целиком обнесена старым кованым забором

Примечательно, что мэрия Новосибирска в начале года отказала «Метаприбору» в выдаче разрешения на строительство. «<…> строительство не может быть осуществлено, поскольку на земельном участке имеется 182 крупноразмерных зеленых насаждения, строительство административного здания приведёт к увеличению нагрузки на инфраструктуру, скоплению машин в проездах и на прилегающих территориях», — отмечали в мэрии.







Отказ застройщик оспорил в арбитражном суде. Тот посчитал, что доводы мэрии неубедительны, а строительство не нарушает Градостроительного кодекса, и признал отказ в выдаче разрешения на него незаконным. Оспаривать это решение городские власти не стали и 4 июня разрешение на строительство выдали, а через 5 дней — и разрешение на снос деревьев.







Владимир Ярохно рассказал корреспонденту НГС, что обращался к властям с просьбой запретить стройку, в последний раз — после её начала, но в успех этих обращений особо уже не верит. При этом между двумя корпусами больницы уже около 20 лет стоит недостроенный корпус, который, считает главврач, нужен горожанам больше супермаркета, но на него средств найти никто не может.





— Торговый центр мы можем строить, а больницы — нет. Больница старая, она не соответствует ничему. Под напором стали шевелиться маленько, но больше 20 лет [корпус] уже строится — а это построят очень быстро, — сокрушается Ярохно.





«Метаприбор» — давний строительный подрядчик «Ленты». Но если раньше «Лента» развивала в Новосибирске только гипермаркеты, то сейчас начинает запускать супермаркеты, которых в городе будет гораздо больше. Часть из них открывается в уже существующих зданиях, для некоторых строят отдельные, причём иногда в ущерб зелёным зонам: например, в прошлом году строительство супермаркета на участке, вырезанном из парка им. Кирова, стало неприятным сюрпризом для местных жителей. Среди местных активистов ходят слухи о строительстве не менее 30 таких объектов в разных районах города, но подтвердить или опровергнуть их не удалось: запрос корреспондента НГС в «Ленте» проигнорировали.







Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев рассказал, что в апреле на публичных слушаниях рассматривался ещё один участок, на котором также, вероятно, должна была появиться «Лента»: он расположен на углу улиц Петухова и Виктора Уса, в зоне озеленения Р-2. Согласно публичной кадастровой карте, на нём можно строить торговые объекты, но в документах мэрии указано, что уже совершенно другой заявитель, Н.А. Сурков, получил возможность построить здесь кафе вместимостью до 50 мест.







Как удалось выяснить Рязанцеву, этот участок, а также ещё 4 в разных районах города группа «Мета» получила в обмен на свою землю на территории «Ясного берега», по которой по проекту должна пройти муниципальная дорога. И в мэрии, и Владимир Мартыненков эту информацию подтвердили — соглашение между муниципалитетом и застройщиком микрорайона, компанией «АКВА СИТИ», было заключено в 2016 году.





Ещё один кусочек зелёной зоны больницы застроить не успели, но на него уже тоже есть планы

— Они сделали проект планировки, по которому дорога идёт по «Ясному берегу», потом они эти участки начали менять у мэрии в обмен на удобные им, — подчёркивает координатор «Искалеченного Новосибирска», называя схему «многоходовочкой». — В общем, это очень некрасивая история, на мой взгляд, потому что так поступать, конечно, не стоит.







Владимир Мартыненков парирует: дорога новому микрорайону в любом случае необходима, и чтобы её построить, нужно было сносить частный сектор либо прокладывать её по собственности застройщика.







— Логично выбрали второй вариант, и это решение принято на возмездной основе: на основании Земельного кодекса муниципалитет, изъяв земельный участок под дорогу протяжённостью почти 1 км, предоставил несколько земельных участков застройщику взамен, — объясняет девелопер. — Все знают, какие проблемы с дорогами в Новосибирске, муниципалитет заранее озаботился о выкупе коридора под муниципальную дорогу на территории ЖК «Ясный берег» — это своевременное и продуманное решение муниципалитета. Сейчас дорогу строит застройщик постепенно. Следующий фрагмент будет построен до конца лета самим застройщиком.







География полученных взамен участков довольно широка, подчеркивается в посте движения «Искалеченный Новосибирск» «ВКонтакте»: в микрорайоне «Чистая Слобода» на улице Порт-Артурская, между домами на Новой Заре, 9 и 11, на улице Татьяны Снежиной в Плющихинском жилмассиве, на углу улиц Александра Чистякова и Виктора Шепелева в «Просторном» и тот самый участок на Петухова, возле микрорайона «Акатуйский». То есть там, где подобной инфраструктуры, в общем-то, не хватает.







Что касается выделения участка из зелёной зоны, то муниципалитет сам его возместил, расширив бульвар за счёт другого своего участка, знает Мартыненков, и количество зелёных зон не уменьшилось. В мэрии эту информацию корреспонденту НГС подтвердили статистикой.





Больнице не хватает места, но на завершение корпуса-долгостроя у властей денег нет

«До октября 2017 года площадь зоны озеленения составляла 18,525 кв. км, площадь зоны природной (Р-1) составляла 106,382 кв. км. С учётом изменений <…> от 25.10.2017 <…> площадь зоны озеленения (Р-2) составляет 18,5230 кв. км, при этом площадь территориальной зоны природной (Р-1) увеличилась до 106,4429 кв. км, в том числе ввиду перевода зоны озеленения. Общая площадь зон рекреационного назначения (Р) увеличена на 30,2 га», — отчитались городские власти.







Неприкосновенность зелёных зон — едва ли не единственная неполитическая и неэкономическая тема, которая может вывести людей на улицы. Но в последние полгода громких протестов почти не было — в последний раз горожане протестовали против строительства на месте зелёной зоны напротив цирка.







По мнению Михаила Рязанцева, у снижения числа громких протестов есть объективные причины: с одной стороны, у города всё меньше участков, строительство на которых могло бы возмутить новосибирцев, с другой — застройщиков «придавило» кризисом и новым законодательством, и они стали гораздо осмотрительнее и стараются договариваться и искать компромиссы. При этом потенциал у общественного протеста есть, и он всё ещё способен остановить любую стройку, считает активист.







Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов добавляет: всё зависит от масштаба протеста.





На пикет из десятка активистов никто внимания не обратит, но если он будет масштабным, а ещё лучше — масштабным и повторяющимся, власти начнут волноваться.







— Дело в том, что власть, как правило, обращает внимание лишь на те действия, которые идентифицируются именно как протестные и достаточно масштабные. <…> Чем масштабнее протест экономического, хозяйственного свойства, тем больше вероятность того, что власть на него отреагирует, — считает политолог.







Другое дело, сокрушается он, что наше общество «достаточно странное»: город сегодня не воспринимается жителями как общее пространство. По большому счёту каждый живёт у себя в квартире, а когда выходит за пределы квартиры, попадает в ничьё место.







— Поэтому масштабных мобилизаций новосибирцев на защиту лесопарковых зон, зелёных насаждений, которых становится всё меньше ввиду точечной застройки, которая прогрессирует повсеместно в Новосибирске, я не жду, — заключает Козлов.







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