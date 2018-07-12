От бедности пухнут

Новосибирцев обвинили в том, что они слишком много едят, — их заставляют толстеть низкие зарплаты

Глава Росстата заявил о том, что жители России сильно потолстели: около 40% взрослых россиян имеют лишний вес. По данным статистиков, они забывают про рыбу и фрукты, часто питаются колбасой и сосисками, а половина населения и вовсе ест конфеты и пирожные каждый день. Всё это приводит не только к складкам на животе, но и к серьёзным болезням. Обозреватель НГС выяснил, насколько располнели жители Новосибирска, можно ли каждый день угощать себя сладким и как качество жизни повлияло на ежедневное меню новосибирцев.

В 2013 году Росстат начал исследовать рацион питания жителей страны. Подобные расчёты ведомство решило проводить раз в пять лет, и недавно статистики провели второй раунд. Руководитель Росстата Александр Суринов поделился первыми итогами — он заявил, что





около 40% работоспособного населения (возрастом от 19 до 60 лет) имеет лишний вес.





«Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов, и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы. Большинство детей и взрослых чаще, чем раз в неделю, потребляли варёные колбасы и сосиски, что, по мнению наших коллег из Института питания, не является признаком здорового питания», — пояснил Александр Суринов в интервью «Российской газете».





Большинство новосибирцев старше 14 лет, по данным исследования Росстата, признались, что





каждый день или хотя бы несколько раз в неделю едят хлеб, рис, макароны, мясо, молоко, фрукты, овощи, торты и конфеты. Менее популярны соки, рыба, орехи — не более одного раза в месяц.





Реже, согласно статистике Росстата, новосибирцы покупают разве что сладкие газированные напитки, спортивное питание и энергетики. При этом болезни, связанные с питанием, имеет половина жителей региона. Самые распространённые — это повышенное давление, заболевания желудочно-кишечного тракта и высокий уровень холестерина в крови.





Диетолог, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новосёлов посчитал, что федеральная статистика почти точно описывает и ситуацию в Новосибирске: «Есть два федеральных округа, которые лидируют в проблеме избыточной массы тела, — это Южный федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Они характеризуются более высокими цифрами по ожирению. Количество людей, страдающих такими проблемами, растёт. Есть много факторов — это и эндокринные заболевания, недостаток физической активности, безусловно, тоже. Но наибольший вклад вносит несбалансированное питание».





По словам экспертов, новосибирцы не могут себе позволить сбалансированное питание — вредно питаться выходит дешевле





По словам диетолога, жители Новосибирска с каждым годом едят всё больше и больше дешёвых углеводов, которые и провоцируют ожирение. Из-за низких доходов и неблагоприятной экономики, продолжил он,





большинство не может позволить себе достаточное количество мяса, молока, фруктов и овощей и оказалось вынуждено питаться хлебом, картофелем и лапшой.





«Эта проблема наиболее ярко проявляется у жителей нашего региона, потому что для нас более характерно преобладание белково-жирового типа обменных процессов, то есть нам в рационе наиболее важно наличие рыбы, животных белков, молока, мяса птицы, и по нашему организму, который вынужден приспосабливаться к этим климато-географическим условиям, больнее бьёт такой дисбаланс в углеводную сторону. Отражается это в том числе ожирением. Эта еда просто экономически доступнее», — пояснил Яков Новосёлов.







Статистика подтверждает слова диетолога: новосибирцы с наименьшими доходами реже покупают мясо, фрукты и овощи и чаще — продукты быстрого приготовления вроде лапши и каш. Обратная тенденция в группе зажиточных новосибирцев. По словам экономиста, ведущего научного сотрудника института экономики СО РАН Владимира Клисторина,





наименее полезными продуктами питаются новосибирцы, находящиеся у черты бедности, но не бедные — с уровнем зарплаты в два или три прожиточных минимума. Таких в Новосибирске около 40%.







«Они по доходам не бедняки, получают до 30 тысяч рублей в месяц на человека, но у них есть определённые обязательства: они не обзавелись тем имуществом, на которое они рассчитывали, или увлеклись тем, что купили в кредит машину, квартиру. Таких довольно много», — объяснил он.





Чтобы проверить, как зависят гастрономические предпочтения новосибирцев от их зарплаты, достаточно посмотреть статистику по покупательной способности населения — её показатель, число, показывает, сколько килограммов рыбы, яблок, говядины и других продуктов мог купить новосибирец на среднюю зарплату. Этот показатель снизился почти по всем товарам.





Покупательная способность жителей Новосибирской области в разные годы по некоторым продуктам — данные Новосибирскстата





Владимир Клисторин объяснил, что с 2014 года по 2017-й в России падали реальные располагаемые доходы населения — это самый длительный период после 1990-х годов:





«Люди начинают вести себя более разумно, когда у них есть такое ощущение, что завтра станет жить лучше, чем сегодня. Тогда они увереннее себя ведут и больше обращают внимание на здоровье».





Подобная ситуация, по его словам, и отразилась на ежедневном рационе новосибирцев.





Среди других причин, которые заставляют новосибирцев выбирать неполезную еду, эксперты назвали напряжённую работу и одиночество — такие люди чаще выбирают фастфуд, сладкие батончики и быстрые углеводы. По словам диетолога, вредны не столько сами углеводы, сколько их количество. Поэтому даже малообеспеченные семьи всё же могут питаться правильно.





«Не обязательно есть каждый день макароны, картошку и хлеб. Это можно заменить зерновыми, допустим, гречкой, рисом, в общем, любым видом каш, кроме манной. Из рыбы совсем не обязательно покупать дорогую сёмгу или форель — по полезным свойствам минтай и хек ничуть не менее полезны. То же самое мясо птицы, оно во многом полезнее свинины и говядины, не говоря уже о жирности, птица всё же подешевле», — привёл он пример.











«Для половины населения конфеты и пирожные входят в рацион питания ежедневно», — в заключение рассказа о гастрономических предпочтениях россиян заявил глава Росстата. В Новосибирске их количество меньше — около 40%. Как сладкое повлияло на качество жизни новосибирцев — эксперты разошлись во мнении.





С одной стороны, сладкое не относят к товарам первой необходимости — это позволяет говорить о том, что жители сибирской столицы стали увереннее зарабатывать. С другой — настолько обеднели, что хотят подобным образом развлечься, или разбогатели настолько, что балуют себя. Есть и предположение о том, что





сладким новосибирцы привыкли заедать стресс.





«Когда мы едим сладости, во-первых, мы заедаем стресс, это физиологически так предрасположено. Учитывая ещё, что у людей стрессовые ситуации нарастают, люди едят сладости. Они же едят сладости не обязательно дорогие — у нас больше идёт в сторону самого сахара и дешёвых сладостей, как халва, печенье. Всё равно из-за кризиса идёт в сторону дешёвого даже сладкого питания», — пояснила экономист, доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг.







«Чтобы не страдать ожирением, вовсе не обязательно не есть конфеты и пирожные. Главное — не есть в больших количествах макароны, картофель, хлебобулочные изделия. Если вы картофель едите каждый день, то и без конфет у вас будет достаточно проблем со здоровьем», — резюмировал диетолог.





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