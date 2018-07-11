«Это самая страшная трасса»: под Новосибирском разбились выпускница и её семья

Девочка-абитуриент поехала из родного села в город, чтобы подать документы в два вуза

Вечером 9 июля в Ордынском районе Новосибирской области, недалеко от посёлка Новопичугово, столкнулись Toyota Ipsum и Mazda MPV. По словам очевидцев, водитель Toyota на огромной скорости буквально вылетел навстречу «Мазде». Во втором автомобиле погибла семья из Черновки. Многодетная мать Маргарита Чеботникова вместе с братом мужа Юрием Заболотным и дочерью Анастасией возвращались из Новосибирска — они подавали документы на поступление. С ними должен был ехать средний сын Маргариты Сергей — но в последний момент он решил остаться в городе ещё на несколько дней. Эксперты считают, что у них был крохотный шанс выжить в ДТП — но для этого Юрий не должен был давить на педаль тормоза, заметив встречный автомобиль. Почему автолюбители считают Ордынскую трассу самой опасной и как водителей может спасти знание физики — в материале обозревателя НГС.

10 июля в 19:03 в Ордынском районе Новосибирской области в районе посёлка Новопичугово Toyota Ipsum и Mazda MPV сошлись в лобовом столкновении. По словам очевидцев, водитель Toyota вылетел на встречку с большой скоростью.





«Я ехал сзади, там скорость была огромная, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП. — Он [водитель Toyota] только вылетел на соседнюю полосу, и сразу удар... Один человек только выжил, его на скорой увезли. Мне водители, которые следом потом останавливались, рассказали, что он [водитель Toyota] нёсся по трассе, обгонял без разбору, еле успевал перестраиваться на свой ряд».





По словам источника НГС в правоохранительных органах, водитель Toyota, 39-летний житель Искитима, погиб на месте.





Его 40-летнему пассажиру удалось выжить — он был доставлен в Ордынскую ЦРБ. В Mazda MPV погибли жители села Черновка Кочковского района: 32-летний водитель Юрий Заболотный, 36-летняя Маргарита Чеботникова и 17-летняя Анастасия Чеботникова.





«Произошло страшное в нашей жизни, у меня погибла племянница Настя, — рассказала корреспонденту НГС по телефону родственница Чеботниковых Наталья Андомасова. — Молоденькая, красивая девочка, только закончила школу. Вы меня простите, что я плачу, но я не могу иначе. И мама её, Рита, хорошая. У неё осталось ещё двое сыновей. Один совсем крошечный, четыре годика только осенью будет... Бедные её родители, как они убиваются. Это такая утрата, невосполнимая. Ничем не заменить, никак не забыть».







По словам женщины, Юрий Заболотный отвозил Маргариту вместе с Анастасией и вторым сыном женщины Сергеем в Новосибирск — подавать документы в университет и колледж. Настя не могла выбрать между НГПУ и НГМУ — и подала документы в оба вуза.





«Серёжа поступал в колледж, — продолжает Наталья. — Не знаю даже, поступили дети или нет. Уже договорились, что они будут жить на время учёбы у родственников в Новосибирске. Серёжа сначала собирался назад ехать вместе со всеми, но передумал и остался у знакомых».







Маргарита работала дояркой, воспитывала двух детей от первого брака, Настю и Сергея, и четырёхлетнего сына Сашу от второго мужа. «Она воспитала замечательных детей, — рассказала корреспонденту НГС двоюродная племянница Маргариты Оксана Иванова. — Добрая, но в меру строгая, весёлая. Анастасия была замечательной девушкой. Добрая, отзывчивая, всегда поможет, если плохо, отличница».





Юрий Заболотный находился за рулём автомобиля





Родственники вспоминают, что Юрий Заболотный сам вызвался отвезти родственников в Новосибирск — он всегда помогал родне по мере сил. «Он работал скотником в совхозе на пастбище, — рассказала корреспонденту НГС родственница Юрия Виктория (имя изменено по просьбе героини — А.И.). — У него остались жена и двое детей. Одному годика три-четыре и ещё один недавно родился, мальчики. Хорошим он был человеком. Они жили с матерью жены и отцом. Он помогал родителям по хозяйству, по дому, содержал вместе с отцом жены всю семью. Жена никогда не работала по состоянию здоровья... Говорят, что у неё большой шок. Ей [родственники] соболезнования высказывают, она даже не отвечает ничего».





ДТП произошло на Ордынском шоссе





Директор новосибирского Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин называет Ордынскую трассу самым опасным местом в Новосибирском районе.







«Напряжённая обстановка там, — подчёркивает эксперт. — Трасса узкая и там часто не только столкновения происходят, но и ДТП».







Президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров считает, что лобовые столкновения чаще всего происходят на выездах из Новосибирска — особенно на Ленинск-Кузнецком направлении и по трассе от Барнаула в сторону Искитима.







«Но самая страшная трасса — это Ордынское шоссе,





там 90% людей ездят по разделительной полосе, — считает Батемиров. — Весьма нагруженный участок трассы. Потому что огромное количество дач, огромное количество людей, тем более сейчас лето, отдыхающих много... Практически все обгоняют. Место для обгона там позволяет».







По словам Виктора Жигулина, единственный способ выжить при лобовом столкновении — это ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза. «Лобового столкновения можно избежать, подставив заднюю часть автомобиля, — подчёркивает эксперт. — То есть заднее крыло, заднее колесо. Но для этого надо овладеть техникой руления. Чувство страха заставляет водителя давить педаль тормоза, а это ошибка. Если не давить на педаль тормоза, удар будет меньшей силы. Почему? Здесь работает физика. Вообще всё движение автомобиля — это сплошная физика. Когда водитель тормозит, у него вся подвеска сжимается, автомобиль клюёт носом. Центробежная сила выталкивает автомобиль вперёд и удар получается ещё сильнее».





Однако Батемиров уверен, что шансы выжить в лобовом ДТП уменьшаются из-за того, что действия водителя автомобиля, выехавшего на встречку, очень сложно предугадать. «Люди, которые выехали на встречку, они пытаются в свою полосу вернуться, — подчёркивает эксперт. — И получается, что манёвры двух автомобилей очень часто совпадают. Есть вариант прижаться правее в свою полосу — но часто встречная машина летит именно на встречную обочину. Поэтому и нет какого-то универсального способа, как увернуться от машины».





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