Кто быстрее сдуется
Машины, которые дешевеют быстрее всех год от года — через 5 лет их не продать за нормальные деньги
Аукционная компания CarPrice провела исследования по самым популярным на рынке 3-летним машинам и выяснила, какие из них хорошо удерживают цены, а какие стремительно обесцениваются. С учётом того что с конца 2014 года цены регулярно и резко росли, стоимость машины в последующий год могла оказаться выше, но затем она плавно опускалась вниз. Тем не менее динамику ценовых кривых аналитикам удалось установить — подробнее в обзоре НГС.АВТО.
Категория до
«Из-за того, что цены продажи нового автомобиля в конце 2014 — начале 2015-го вследствие резкого падения курса рубля изменялись еженедельно и фактически в течение двух месяцев выросли почти на 30%, мы решили в качестве начальной точки взять не цену машины в автосалоне, а цену её продажи в первый год эксплуатации», — отмечают специалисты CarPrice. Поэтому в первом столбце указаны невысокие цены на 2014 год, которые затем рванули вверх. В следующих столбцах уже цены продажи машин на вторичном рынке в следующих годах.
Лидером в этом сегменте признали Renault Logan второго поколения, который мало теряет в стоимости и сильно отличается от конкурентов. Только на третий год его стоимость стала слегка ниже изначальной. Неплохие показатели у моделей LADA Vesta и Ford Fiesta.
Совсем плохо обстоят дела с «китайцем» Lifan Solano, на третий год он обесценился вполовину. Терял он и в первые годы — сразу по 30%. Японский Datsun mi-DO тоже не выдержал испытания вторичкой — начинал с 433 тысяч, а за три года (с постоянным ростом цен) скатился до 293 тысяч. Оптимально в середине рейтинга держится самая популярная иномарка KIA Rio, которая с
Категория от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
В этом сегменте лидером оказалась японская Suzuki Vitara. За три года её цена на вторичке не сдвинулась ни на рубль. Nissan Qashqai тоже неплохо держится, из
Плохие позиции у KIA Cee'd, который подешевел на четверть. В том же месте рейтинга «ликвидная» Toyota Corolla, которая обесценилась за три года на 25%. В золотой середине расположилась популярная Skoda Rapid, цена которой снизилась за этот период с
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Дмитрий Косенко
Фото CarPrice