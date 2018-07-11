«Холди» хлопнул дверью

Группа «Холидей» опять закрывает магазины, на этот раз под нож пошли торговые точки, которые ещё недавно были переведены под новый бренд — «Холди». Тем временем раскручивается маховик банкротства компании — к ней поступают всё новые и новые иски от поставщиков. Подробности — в материале обозревателя НГС.

О том, что «Холидей» принял решение закрыть больше двух десятков убыточных магазинов, НГС рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. По его словам, речь идёт не только о Новосибирске — компания пытается избавиться от ставших убыточными объектов во всех регионах присутствия.





Зал магазина на Дуси Ковальчук





Пока точно известно о двух новосибирских магазинах, которые прекратили работу. Самый крупный — на улице Дуси Ковальчук, 89 — проработал здесь больше 10 лет. Однако сначала в соседнем здании появился универсам сети «Магнит», а потом к нему присоединился супермаркет «Лента».







Закрывшийся «Холди» только что сменил здесь проработавший больше 10 лет «Холидей классик»





В феврале этого года «Холидей» затеял масштабную реорганизацию своей сети. Часть торговых точек была закрыта или продана новым владельцам, а часть — сменила формат и название. Магазин на Дуси Ковальчук превратился в «Холди». Но и это не помогло. С 1 июля магазин не работает, внутри всё ещё стоит торговое оборудование, но на дверях уже висит объявление о поиске новых арендаторов.







Всё, что осталось от «Холди Дискаунтера» на Пролетарской





Ещё один закрывшийся магазин — «Холди Дискаунтер» на Пролетарской, 50. По словам жителей близлежащих домов, вывоз оборудования оттуда закончили «буквально вчера». Арендаторы небольших площадок в этом здании говорят, что место «Холди» займёт «Магнит».







«Фермер центр» на Державина заменит «Ярче!»





Ещё раньше, весной, были закрыты последние магазины экспериментальных форматов, которые появились в конце 2016 года на улице Державина, 1. Часть этих помещений уже заняли новые арендаторы, а остаток, судя по всему, отойдёт сети «Ярче!» — объявление об открытии очередного магазина уже висит на дверях.







Корреспондент НГС позвонил по объявлению о сдаче помещения в аренду, которое висит на дверях закрытых магазинов. Женщина с несколько усталым голосом сначала спросила: «Какой у вас ассортимент?» — и, поняв, что имеет дело с журналистом, посоветовала обратиться к сайту бесплатных объявлений Avito: «Наберите там "Компания Холидей" — и будут все наши объявления во всех наших городах».





На Avito, действительно, только в Новосибирске группой компаний «Холидей» сейчас выставлены для сдачи в аренду 12 крупных помещений.





Так, за целый павильон по адресу Адриена Лежена, 9/4 площадью 830 кв. м компания просит 300 тысяч рублей в месяц. А здание с такой же площадью на Выборной, 99/11 компания выставила на продажу за 50 миллионов рублей.





Руководитель и основной совладелец группы «Холидей» Николай Скороходов затруднился сказать точное количество закрывающихся магазинов в Новосибирске, отметив только, что





«всего по сети» компания планирует закрыть порядка 20 убыточных магазинов. Но в основном они находятся за пределами Новосибирска.





«Что касается магазина на Дуси Ковальчук, то мы просто нашли для этого помещения хорошего арендатора. То есть действуем по принятой стратегии: если магазин убыточен, мы его закрываем. Если работает на грани, мы ищем для этих площадей нового владельца или арендатора», — пояснил Скороходов.





По словам руководителя «Холидея», с начала года компания ликвидировала порядка 70 магазинов. Сейчас у «Холидея» по Сибири 390 объектов.





В мае долги компании превысили 3,2 миллиарда рублей. И только с начала июля к ООО «Компания Холидей» подано уже 13 исков о взыскании задолженности (данные Арбитражного суда Новосибирской области).







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