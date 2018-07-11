«Холди» хлопнул дверью

Известная сеть закрывает только что открытые магазины — кредиторы засыпали её исками

Группа «Холидей» опять закрывает магазины, на этот раз под нож пошли торговые точки, которые ещё недавно были переведены под новый бренд — «Холди». Тем временем раскручивается маховик банкротства компании — к ней поступают всё новые и новые иски от поставщиков. Подробности — в материале обозревателя НГС.

О том, что «Холидей» принял решение закрыть больше двух десятков убыточных магазинов, НГС рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости. По его словам, речь идёт не только о Новосибирске — компания пытается избавиться от ставших убыточными объектов во всех регионах присутствия. 


Зал магазина на Дуси Ковальчук 
Зал магазина на Дуси Ковальчук 


Пока точно известно о двух новосибирских магазинах, которые прекратили работу. Самый крупный — на улице Дуси Ковальчук, 89 — проработал здесь больше 10 лет. Однако сначала в соседнем здании появился универсам сети «Магнит», а потом к нему присоединился супермаркет «Лента».


Закрывшийся «Холди» только что сменил здесь проработавший больше 10 лет «Холидей классик»
Закрывшийся «Холди» только что сменил здесь проработавший больше 10 лет «Холидей классик»


В феврале этого года «Холидей» затеял масштабную реорганизацию своей сети. Часть торговых точек была закрыта или продана новым владельцам, а часть — сменила формат и название. Магазин на Дуси Ковальчук превратился в «Холди». Но и это не помогло. С 1 июля магазин не работает, внутри всё ещё стоит торговое оборудование, но на дверях уже висит объявление о поиске новых арендаторов.


Всё, что осталось от «Холди Дискаунтера» на Пролетарской
Всё, что осталось от «Холди Дискаунтера» на Пролетарской


Ещё один закрывшийся магазин — «Холди Дискаунтер» на Пролетарской, 50. По словам жителей близлежащих домов, вывоз оборудования оттуда закончили «буквально вчера». Арендаторы небольших площадок в этом здании говорят, что место «Холди» займёт «Магнит».


«Фермер центр» на Державина заменит «Ярче!»
«Фермер центр» на Державина заменит «Ярче!»


Ещё раньше, весной, были закрыты последние магазины экспериментальных форматов, которые появились в конце 2016 года на улице Державина, 1. Часть этих помещений уже заняли новые арендаторы, а остаток, судя по всему, отойдёт сети «Ярче!» — объявление об открытии очередного магазина уже висит на дверях.


Корреспондент НГС позвонил по объявлению о сдаче помещения в аренду, которое висит на дверях закрытых магазинов. Женщина с несколько усталым голосом сначала спросила: «Какой у вас ассортимент?» — и, поняв, что имеет дело с журналистом, посоветовала обратиться к сайту бесплатных объявлений Avito: «Наберите там "Компания Холидей" — и будут все наши объявления во всех наших городах».


На Avito, действительно, только в Новосибирске группой компаний «Холидей» сейчас выставлены для сдачи в аренду 12 крупных помещений. 


Так, за целый павильон по адресу Адриена Лежена, 9/4 площадью 830 кв. м компания просит 300 тысяч рублей в месяц. А здание с такой же площадью на Выборной, 99/11 компания выставила на продажу за 50 миллионов рублей.


Руководитель и основной совладелец группы «Холидей» Николай Скороходов затруднился сказать точное количество закрывающихся магазинов в Новосибирске, отметив только, что 


«всего по сети» компания планирует закрыть порядка 20 убыточных магазинов. Но в основном они находятся за пределами Новосибирска.


«Что касается магазина на Дуси Ковальчук, то мы просто нашли для этого помещения хорошего арендатора. То есть действуем по принятой стратегии: если магазин убыточен, мы его закрываем. Если работает на грани, мы ищем для этих площадей нового владельца или арендатора», — пояснил Скороходов.


По словам руководителя «Холидея», с начала года компания ликвидировала порядка 70 магазинов. Сейчас у «Холидея» по Сибири 390 объектов.


В мае долги компании превысили 3,2 миллиарда рублей. И только с начала июля к ООО «Компания Холидей» подано уже 13 исков о взыскании задолженности (данные Арбитражного суда Новосибирской области).


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