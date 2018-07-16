Юбочки за тысячу

В июле торговые центры начали ежегодную распродажу летних вещей — витрины пестрят обещаниями скидок до 70%. Корреспонденты НГС, попавшись на рекламную уловку, с надеждой отправились в популярные магазины с традиционно низкими ценами. Даже посреди буднего дня там занимают очереди в примерочные, однако полностью сменить летний гардероб на распродаже не выйдет — чаще всего скидки распространяются исключительно на одежду для пляжа и отдыха на жарком курорте. Что можно взять с собой на море и заплатить всего три тысячи рублей — в фоторепортаже НГС.



Магазины объявили очередную большую распродажу, обещая скидки до 70%. И в каждом на прилавках рядом с входом навалены десятки маек, шорт и купальников — и всё не дороже 799 рублей. Пусть многие уже давно поняли, что скидки, как всегда, будут на единичные товары, но, несмотря на будний день, заинтересованные покупатели всё равно буквально роются на прилавках и среди вешалок в поисках своего размера, набирают с десяток вещей и толпятся возле примерочных.









В бюджетном магазине Terranova, кажется, на две-три тысячи можно полностью собрать чемодан с нуля. Например: две мужские футболки по 399, шорты за 799 рублей, брюки за 999 — вместе всего 2596 рублей. А разве в отпуск нужно больше?









В ту же сумму вполне может уложиться женщина. Сейчас предлагают лифы от купальников за 399 вместо прежних 899 рублей, а на трусики к ним снизили цену с 699 до 249 рублей. Пусть эти вещи не станут самыми любимыми и не задержатся в гардеробе дольше одного сезона, но зато после двух недель на море их не будет жалко выкинуть прям на курорте — и домой можно будет возвращаться налегке.









Шведская марка H&M завлекает табличками «Новинки распродажи» к вешалкам, битком забитым пляжной одеждой. В женском отделе большая часть ассортимента со скидкой — юбки и сарафаны из лёгких тканей.



Шифоновая юбка с геометрическим узором сейчас стоит всего 350 рублей — по внешнему виду напоминает пляжное парео, но с резинкой на поясе. Хлопковая юбка подешевела на 50% — до распродажи её продавали за 2099 рублей, новая цена — 1500 рублей.







Если давно хотелось широкополую соломенную шляпу, но было жалко денег, то сегодня в H&M они вдвое дешевле — по 500 рублей. За столько же отдают вместительные пляжные сумки. А вот на купальники и новинки летней коллекции цены остались прежними — одежда, которую можно было бы надеть не только на пляж, но и в офис, выставлена без скидок.











В мужском отделе H&M скидки на всё самое пёстрое — видимо, для тех, кто устал от офисного дресс-кода. Обе рубашки стоили по 1499 рублей, однако цену на голубую снизили до 500 рублей, а красная подешевела только до 700 рублей — за яркий образ придётся доплатить.









Длинные платья, чтоб красиво выйти вечером на набережную любоваться закатом, меньше тысячи рублей не стоят — большой выбор в Koton, LC Waikiki, Zara. Цены начинаются от 1299 рублей, а стоили они раньше, судя по старым ценникам, около 2500.









В United Colors of Benetton цены даже со скидкой выше, чем в самых популярных отделах, но и ткани здесь выглядят дороже. Со скидкой комбинезон с пальмовым принтом сейчас стоит 2449 рублей, а раньше был на тысячу дороже — по 3449 рублей. Длинное платье-майка из трикотажа подешевело с 1799 до 1259 рублей.









Большинство футболок и поло в Tom Tailor до распродажи были дороже двух тысяч рублей — в июле цену на них скинули рублей на 800.











Ощутимые скидки на вещи, которые явно прослужат дольше одного лета, — в обувных. На босоножки из натуральной кожи устроили скидки до 60% — сегодня их продают за 3200 рублей, а начальная цена была 6390 рублей. Мужские шлёпки в Salamander в среднем подешевели на 40%. Эти — с 3990 до 2990 рублей.











Однако обольщаться скидками снова не стоит — без переклеенных ценников новосибирские распродажи не обходятся. Например, на резиновых шлёпках в Reserved красуется яркий ценник 299 рублей, а рядом перечёркнутая цена 399 рублей. Но покупатели уже привыкли сомневаться в честности скидок: на одной из пар кто-то снял оранжевый ценник, а под ним осталась старая цена — всё те же 299 рублей, то есть никакой скидки и нет. Стоит помнить, что магазины в период распродаж — как казино, всегда в выигрыше.





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