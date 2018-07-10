По таким визжат девочки

Тест-драйв: на новом кроссовере вас уважают окружающие, он радует багажником, но трясётся на кочках

Компания BMW продолжает обновлять свою линейку и приводить машины в современный на 2018 год вид, как по дизайну, так и по оснащению. Вот и купеобразный кроссовер X4 — миниверсия X6, претерпел различные изменения, обрел новую платформу CLAR и на долгие годы стал стандартом в этом сегменте. Подробнее о новой машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 

По таким визжат девочки


Новый BMW X4 (предоставлен компанией «Элит Авто Сибирь») является парной машиной к классическому X3 с квадратным багажником. У X4 же типичный купеобразный скат крыши, хоть и не такой круглый, как у первенца этого сегмента X6.



По таким визжат девочки


Ноздри новой машины увеличились в размерах, появился промежуток между ноздрями и фарами. Сама оптика стала более собранной, более агрессивной. На бампере — воздухозаборники сложной формы с клыкообразными и жаброобразными элементами. Противотуманки посажены горизонтально.



По таким визжат девочки


При виде сбоку машина воспринимается крупней и упитанней, чем ранее. По самому верху сквозь дверные ручки идет острая стабильная грань выштамповки. Размеры машины: длина 4752 мм, ширина — 1918 мм, колёсная база — 2864 мм.



По таким визжат девочки


Сзади суженные фонари с бумерангообразным рисунком, они довольно растянутые и сильно заходят как на крыло, так и на крышку багажника. Не сказать чтобы корма являлась совсем чистым купе, здесь остался какой-то небольшой выступ багажника.



По таким визжат девочки


В салоне этот автомобиль продолжает архитектуру недавно вышедшего X3. Баварская стилистика и компоновка — по-прежнему во всём, но инженеры постоянно проводят модернизации. Здесь новые формы дефлекторов воздуховодов с линиями-уголками, здесь новые материалы и поверхности.



По таким визжат девочки


Двери обшиты кожей, украшены прострочкой и карбоном, имеют металлизированные вставки с надписью «X4».



По таким визжат девочки


Прострочка имеется и на передней мягкой панели, на подлокотниках, на сиденьях. Последние, кстати, довольно хорошо поддерживают бока, не дают туловищу ходить туда-сюда в кресле при манёврах.



По таким визжат девочки


На центральной консоли — нефиксируемый селектор АКП и шайба управления мультимедийной системой. Подлокотник, жаль, не регулируется по высоте, ему бы ещё пару ступеней вверх для комфортного положения руки.



По таким визжат девочки


Руль М-пакета традиционно добротный, пухлый, обещающий успешное активное руление. Есть кнопка обогрева баранки.



По таким визжат девочки


Мультимедийная система с двойным управлением (сенсор и джойстик) удачно стоит на передней панели, хорошо попадает в комфортный угол обзора глаз. Здесь есть навигация, интернет, новости, прогноз погоды, множество настроек автомобиля. Работать с ней удобно, но, может быть, управляющую шайбу можно было сделать потяжелее да подороже.



По таким визжат девочки


Сзади пространства хватает для людей стандартной комплекции, и даже покатая крыша оставляет над головой небольшой запас. Есть свой климат, подогревы сидений. Центральный подлокотник тоже есть, но его надо долго и упорно выковыривать из поднятого положения — лямка маловата.



По таким визжат девочки


Я ожидал увидеть крохотный багажник, но тут вполне есть место и для пакетов, и для коляски, и для дорожных чемоданов. Объём отделения 525 литров, его увеличили. Есть подпол для мелочёвки с фиксируемой крышкой пола (амортизационный элемент) — сразу облегчает процесс загрузки вниз.



По таким визжат девочки


Под капотом — двухлитровый турбодизель мощностью 190 л.с. С ним полноприводной кроссовер разгоняется до сотни за 8 секунд.



По таким визжат девочки


Дух, конечно, не перехватывает, но все этапы ускорения, поддержания запаса тяги автомобиль демонстрирует без шероховотостей. Педаль газа отзывчива, позволяет всегда точно контролировать момент резкого разгона с перестроениями. Дизель быстро раскручивается, стабильно держит зону оборотов с максимальной тягой.



По таким визжат девочки


Переключения автомата практически незаметны, тут всё точно и вовремя, ничего не встаёт вразрез с замыслом водителя. В некоторые моменты активного руления можно ощутить ударные переключения, но особо это не напрягает.



По таким визжат девочки


Острый руль, практически полное отсутствие ватного околонулевого положения — автомобиль чётко следует заданному курсу, активно отрабатывает довороты руля.



По таким визжат девочки


X4 отлично шумоизолирован, из задней части салона не доносится никаких звуков. Колёса не слышно, ветер тоже где-то теряется, даже на высоких скоростях.



По таким визжат девочки


Этот кроссовер сбитый, но жёсткий. Постоянно ездить на нем по разбитому асфальту может быть некомфортно. Толчки, отработка неровностей всем кузовом — это постоянный фон на этой машине.



По таким визжат девочки


Зато на ровном шоссе особенности подвески позволяют получать удовольствие от активной рулёжки, быстрых манёвров, проходов поворотов.



По таким визжат девочки


Стоит X4 от 3 350 000 рублей с 2-литровым бензиновым турбомотором, сразу есть полный привод. В максималке цена машины уже 5 миллионов, но всё равно это такой начальный вариант более солидного X6 — может быть, даже в чём-то женский.


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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