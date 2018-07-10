По таким визжат девочки

Тест-драйв: на новом кроссовере вас уважают окружающие, он радует багажником, но трясётся на кочках

Компания BMW продолжает обновлять свою линейку и приводить машины в современный на 2018 год вид, как по дизайну, так и по оснащению. Вот и купеобразный кроссовер X 4 — миниверсия X 6, претерпел различные изменения, обрел новую платформу CLAR и на долгие годы стал стандартом в этом сегменте. Подробнее о новой машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Новый BMW X4 (предоставлен компанией «Элит Авто Сибирь») является парной машиной к классическому X3 с квадратным багажником. У X4 же типичный купеобразный скат крыши, хоть и не такой круглый, как у первенца этого сегмента X6.















Ноздри новой машины увеличились в размерах, появился промежуток между ноздрями и фарами. Сама оптика стала более собранной, более агрессивной. На бампере — воздухозаборники сложной формы с клыкообразными и жаброобразными элементами. Противотуманки посажены горизонтально.















При виде сбоку машина воспринимается крупней и упитанней, чем ранее. По самому верху сквозь дверные ручки идет острая стабильная грань выштамповки. Размеры машины: длина 4752 мм, ширина — 1918 мм, колёсная база — 2864 мм.















Сзади суженные фонари с бумерангообразным рисунком, они довольно растянутые и сильно заходят как на крыло, так и на крышку багажника. Не сказать чтобы корма являлась совсем чистым купе, здесь остался какой-то небольшой выступ багажника.















В салоне этот автомобиль продолжает архитектуру недавно вышедшего X3. Баварская стилистика и компоновка — по-прежнему во всём, но инженеры постоянно проводят модернизации. Здесь новые формы дефлекторов воздуховодов с линиями-уголками, здесь новые материалы и поверхности.















Двери обшиты кожей, украшены прострочкой и карбоном, имеют металлизированные вставки с надписью «X4».















Прострочка имеется и на передней мягкой панели, на подлокотниках, на сиденьях. Последние, кстати, довольно хорошо поддерживают бока, не дают туловищу ходить туда-сюда в кресле при манёврах.















На центральной консоли — нефиксируемый селектор АКП и шайба управления мультимедийной системой. Подлокотник, жаль, не регулируется по высоте, ему бы ещё пару ступеней вверх для комфортного положения руки.















Руль М-пакета традиционно добротный, пухлый, обещающий успешное активное руление. Есть кнопка обогрева баранки.















Мультимедийная система с двойным управлением (сенсор и джойстик) удачно стоит на передней панели, хорошо попадает в комфортный угол обзора глаз. Здесь есть навигация, интернет, новости, прогноз погоды, множество настроек автомобиля. Работать с ней удобно, но, может быть, управляющую шайбу можно было сделать потяжелее да подороже.















Сзади пространства хватает для людей стандартной комплекции, и даже покатая крыша оставляет над головой небольшой запас. Есть свой климат, подогревы сидений. Центральный подлокотник тоже есть, но его надо долго и упорно выковыривать из поднятого положения — лямка маловата.















Я ожидал увидеть крохотный багажник, но тут вполне есть место и для пакетов, и для коляски, и для дорожных чемоданов. Объём отделения 525 литров, его увеличили. Есть подпол для мелочёвки с фиксируемой крышкой пола (амортизационный элемент) — сразу облегчает процесс загрузки вниз.















Под капотом — двухлитровый турбодизель мощностью 190 л.с. С ним полноприводной кроссовер разгоняется до сотни за 8 секунд.















Дух, конечно, не перехватывает, но все этапы ускорения, поддержания запаса тяги автомобиль демонстрирует без шероховотостей. Педаль газа отзывчива, позволяет всегда точно контролировать момент резкого разгона с перестроениями. Дизель быстро раскручивается, стабильно держит зону оборотов с максимальной тягой.















Переключения автомата практически незаметны, тут всё точно и вовремя, ничего не встаёт вразрез с замыслом водителя. В некоторые моменты активного руления можно ощутить ударные переключения, но особо это не напрягает.















Острый руль, практически полное отсутствие ватного околонулевого положения — автомобиль чётко следует заданному курсу, активно отрабатывает довороты руля.















X4 отлично шумоизолирован, из задней части салона не доносится никаких звуков. Колёса не слышно, ветер тоже где-то теряется, даже на высоких скоростях.















Этот кроссовер сбитый, но жёсткий. Постоянно ездить на нем по разбитому асфальту может быть некомфортно. Толчки, отработка неровностей всем кузовом — это постоянный фон на этой машине.















Зато на ровном шоссе особенности подвески позволяют получать удовольствие от активной рулёжки, быстрых манёвров, проходов поворотов.















Стоит X4 от 3 350 000 рублей с 2-литровым бензиновым турбомотором, сразу есть полный привод. В максималке цена машины уже 5 миллионов, но всё равно это такой начальный вариант более солидного X6 — может быть, даже в чём-то женский.







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