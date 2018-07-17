Отпуск отчаянного патриота

НГС сравнил цены на отдых в Новосибирске и в популярных городах мира — результат расстроил

Новосибирские власти уже не один год говорят о необходимости развивать местный туризм. Гости города развозят по всей стране (и даже частично по миру) хорошее впечатление о Новосибирске. И что особенно приятно, привозят деньги, которые тратят в наших отелях, ресторанах и магазинах. Обозреватель НГС, побывав в Европе этим летом, решил сравнить, насколько дороже отдых за границей, — и выяснил, что неделя в Праге или Ницце может выйти даже дешевле отдыха на берегу Обского моря.

Сравнивать мы решили условия отдыха условного отпускника, который решил на неделю отправиться куда-то. Новосибирск предлагает массу вариантов ночлега, но раз уж мы собрались на отдых, то давайте не мелочиться. Дорогие санатории мы отмели сразу — кроме проживания там лечат, и именно этим оправдывается высокая цена. Поскольку большинство ездят в отпуск преимущественно отдыхать, а не лечиться, то за основу обозреватель НГС взял отель «Борвиха». Он недалеко от города, гостиница стоит на берегу (там, где речка Бердь впадает в Обское море) и предлагает довольно широкий набор услуг.


Для сравнения мы взяли неделю с 23 по 29 июля и посмотрели, во сколько обойдутся эти шесть ночей в Новосибирске и других городах мира. Данные были зафиксированы 11 июля. Цену перелёта мы не учитывали. 


Номер в отеле «Борвиха»
Номер в отеле «Борвиха»


На сайте отеля задаём период 23–29 июля и получаем минимальную цену за номер для двоих — 36 200 рублей (или 485 евро). Что может предложить мировая гостиничная индустрия за эти деньги?


Санкт-Петербург по ценам не сильно отличается от Новосибирска
Санкт-Петербург по ценам не сильно отличается от Новосибирска


Начнём с российской культурной столицы — Санкт-Петербурга. Имея такой бюджет, здесь можно развернуться — масса предложений, которые нам показывает сервис Booking.com, будет дешевле. Но раз уж мы запаслись виртуальными деньгами, то можно ни в чём себе не отказывать. 


За 36 тысяч в Питере можно поселиться прямо на Адмиралтейской набережной
За 36 тысяч в Питере можно поселиться прямо на Адмиралтейской набережной


Трёхзвёздочный отель «Бронза» на Адмиралтейской набережной обойдётся (на выбранные даты) в 36 250 рублей. Недёшево, но в двух шагах Зимний дворец, Адмиралтейство, набережная Невы вообще под окнами (правда, выходят ли окна отеля на Неву, утверждать не можем).


Номер в отеле «Бронза» за 36 тысяч рублей 
Номер в отеле «Бронза» за 36 тысяч рублей 


По ценам Питер не сильно отличается от Новосибирска. Здесь можно найти и недорогие закусочные, и совсем бюджетные столовые. Ну и, разумеется, масса великолепных ресторанов (если, конечно, у вас останутся на них деньги).


Сочи — это российская Ницца. Та же галька на пляже, высокие цены и тоже много наших соотечественников
Сочи — это российская Ницца. Та же галька на пляже, высокие цены и тоже много наших соотечественников


Отправимся на юг — в город-курорт Сочи. Когда-то давно в сезон здесь было трудно найти место даже в частном секторе. Но сегодня эти времена в прошлом. 


Вид с балкона «Маринс Парк Отель»
Вид с балкона «Маринс Парк Отель»


В выдаче на заданные даты масса отелей и апартаментов. Причём большая часть вариантов дешевле заданной планки. Вот, например, «Маринс Парк Отель» — родной брат новосибирского «Маринса» (который горожане по привычке зовут гостиницей «Новосибирск»).


Двухместный номер категории «комфорт» за 32 400 рублей 
Двухместный номер категории «комфорт» за 32 400 рублей 


Самый доступный номер категории «комфорт двухместный» здесь обойдётся в 32 400 рублей (на неделю). Сам номер, конечно, простоват, но зато место — лучше не придумаешь: рядом с морским портом, в двух шагах от моря. 


Что касается цен, то здесь, в Сочи, всё будет зависеть от вашей сообразительности и сноровки. С одной стороны, местные жители будут по привычке брать с вас по максимуму (сезон же такой короткий), с другой — даже здесь уже начали постепенно понимать, что Сочи — не единственное место, куда может поехать житель России летом. Так что можно уложиться в обычный новосибирский бюджет.


Паттайя — может быть, не самое лучшее, но всё ещё самое популярное место отдыха
Паттайя — может быть, не самое лучшее, но всё ещё самое популярное место отдыха


Отправимся за рубеж, в любимый нашими туристами Таиланд. Паттайя, конечно, место не идеальное (мелкое грязное море, толпы туристов), но и там можно найти себе развлечения по вкусу. Зато цены отелей радуют. 


Внутренний двор Citrus Grande Hotel Pattaya
Внутренний двор Citrus Grande Hotel Pattaya


Имея в кармане 36 тысяч рублей, вы можете сразу задать поиск только по пятизвёздочным отелям, и в большей части из них этих денег хватит на неделю с лихвой, останется даже на несколько походов в ресторан.


Номер «делюкс» в Citrus Grande Hotel Pattaya
Номер «делюкс» в Citrus Grande Hotel Pattaya


Вот, например, Citrus Grande Hotel Pattaya — номер «делюкс» с балконом, 32 143 рубля. Сам отель в двух шагах от моря и причала, с которого можно уплыть на острова. Здесь же и Волкин-стрит, и все торговые центры, и пляж. Ну и пять звёзд — это пять звёзд. 


Отель «Негреско» в Ницце. Провести неделю здесь обойдётся как минимум в 194 тысячи рублей
Отель «Негреско» в Ницце. Провести неделю здесь обойдётся как минимум в 194 тысячи рублей


Но фотографиями из Паттайи, конечно, друзей особенно не поразишь. А что если рвануть куда-нибудь в место пороскошней? А что может быть роскошней французского Лазурного берега? Здесь, конечно, особо не разбежишься. Но даже за эту сумму можно найти в Ницце гостиницу рядом с морем.


Premiere Classe — редкий пример гостиницы со всего одной звездой 
Premiere Classe — редкий пример гостиницы со всего одной звездой 


Правда, это будет отель с одной звездой (да, такие бывают, хотя это смотрится примерно как младший лейтенант). Сеть дешёвых гостиниц носит издевательское название Premiere Classe («Первый класс»). Номер с завтраком на неделю здесь обойдётся в 32 518 рублей. Но, конечно, одна звезда — это вам не пять. Комнаты тесные, завтраки скудные, через дорогу — аэропорт, где постоянно взлетают и садятся самолёты. Зато море видно из окон. Правда, между вами и ним взлётно-посадочная полоса.


В номере Premiere Classe за  32 518 рублей в неделю
В номере Premiere Classe за 32 518 рублей в неделю


Жизнь во Франции дорогая, так что если вы не будете готовить самостоятельно, то уложиться менее чем в 50 евро (3700 рублей) в день на человека будет непросто. И это без транспорта, развлечений и прочего баловства. Впрочем, если снять квартиру и готовить самому, то эту сумму можно сократить как минимум в три раза. Это, конечно, сомнительная роскошь, но вы просто никому об этом не говорите, да и всё. 


Подняться на Эйфелеву башню сейчас стоит 16 евро (1185 рублей)
Подняться на Эйфелеву башню сейчас стоит 16 евро (1185 рублей)


С пляжным отдыхом закончили. Отправимся по городам с богатой культурной жизнью. И коли мы уже во Франции, то тут не обойтись без Парижа. Лувр, музей Орсе, «Мулен руж». Париж город, конечно, дорогой, но по цене «Борвихи» и здесь можно снять приличный номер в сетевом отеле. 


Отель сети с весёлым для русского уха названием «Ибис» на улице Крым
Отель сети с весёлым для русского уха названием «Ибис» на улице Крым


Таком, например, как Ibis Styles (район La Villette). Стандартный номер без завтрака на неделю обойдётся в 33 394 рубля. Из ближайших достопримечательностей — замок и парк Ля Виллет, ну а метро вас увезёт за 10–20 минут куда угодно.


Номер в парижском «Ибис Стиль» ( 33 394 рубля за неделю)
Номер в парижском «Ибис Стиль» (33 394 рубля за неделю)


Что касается еды, то бюджет Ниццы можно увеличить на 10–15%. А можно и не увеличивать. У «Макдоналдса» цены везде одинаковые.


Прага до сих пор имеет имидж «доступной Европы». Хотя не вполне ему уже соответствует 
Прага до сих пор имеет имидж «доступной Европы». Хотя не вполне ему уже соответствует 


Если французская столица для вас слишком дорога (но в Европу хочется), почему бы не попробовать столицу чешскую. Конечно, Прага сегодня уже изрядно испорчена туристами — здесь всё дорого, на улицах толпы. Но город стоит поездки. И обойдётся она дешевле, чем во Францию.


Мини-отель Prague City Stay на улице Ягеллонская
Мини-отель Prague City Stay на улице Ягеллонская


За 36 тысяч в Праге можно найти куда больше вариантов, чем в Париже. Вот, например, очень прилично выглядящая гостиница Prague City Stay Jagellonská в районе Винограды. За 33 800 рублей можно снять номер-студию 30 кв. м (у некоторых квартиры в Новосибирске меньше). Современный интерьер, место относительно тихое, из достопримечательностей совсем рядом Церковь Пресвятого Сердца Господня. До исторического центра совсем недалеко. 


Студия «делюкс» за 33 800 рублей в Праге
Студия «делюкс» за 33 800 рублей в Праге


Ещё лет пять назад Прага была более дешёвым городом, чем даже Новосибирск. Но курс рубля упал, а цены в чешской столице, наоборот, растут. Так что в день на еду в общепите вам придётся потратить не меньше 2000 рублей. 


Пекин понравится любителям старины
Пекин понравится любителям старины


Чтобы почувствовать себя белым человеком, можно отправиться в Пекин. Очень интересное место для любителей городского туризма — неделя здесь пролетит незаметно.


Ванфуцзин — главная торговая улица Пекина
Ванфуцзин — главная торговая улица Пекина


И коли уж у нас приличный бюджет, можно поселиться в пяти звёздах. Например, в отеле Prime Hotel Wangfujing. 


Номер в отеле Prime Hotel Wangfujing за 34 750 рублей в неделю
Номер в отеле Prime Hotel Wangfujing за 34 750 рублей в неделю


Место — лучше не придумаешь: на главной торговой улице Ванфудзин, в 10 минутах ходьбы от Запретного города. Ну и сами номера выглядят внушительно. Всего 34 750 рублей, и этот номер ваш на целую неделю.


Несмотря на рост доходов китайцев, Китай всё еще остаётся сравнительно недорогой страной. 1000 рублей в день вам вполне хватит на то, чтобы есть в кафе. А если вы готовы отдаться в руки местному (местами довольно интересному) фастфуду, то эта сумма сократится как минимум вдвое.


В общем, как вы видите, Новосибирск почти ничем не уступает мировым центрам туризма. По крайней мере в плане цен гости могут вообще не заметить разницы. Сами новосибирцы, кстати, тоже.


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