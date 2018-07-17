Отпуск отчаянного патриота

Новосибирские власти уже не один год говорят о необходимости развивать местный туризм. Гости города развозят по всей стране (и даже частично по миру) хорошее впечатление о Новосибирске. И что особенно приятно, привозят деньги, которые тратят в наших отелях, ресторанах и магазинах. Обозреватель НГС, побывав в Европе этим летом, решил сравнить, насколько дороже отдых за границей, — и выяснил, что неделя в Праге или Ницце может выйти даже дешевле отдыха на берегу Обского моря.

Сравнивать мы решили условия отдыха условного отпускника, который решил на неделю отправиться куда-то. Новосибирск предлагает массу вариантов ночлега, но раз уж мы собрались на отдых, то давайте не мелочиться. Дорогие санатории мы отмели сразу — кроме проживания там лечат, и именно этим оправдывается высокая цена. Поскольку большинство ездят в отпуск преимущественно отдыхать, а не лечиться, то за основу обозреватель НГС взял отель «Борвиха». Он недалеко от города, гостиница стоит на берегу (там, где речка Бердь впадает в Обское море) и предлагает довольно широкий набор услуг.





Для сравнения мы взяли неделю с 23 по 29 июля и посмотрели, во сколько обойдутся эти шесть ночей в Новосибирске и других городах мира. Данные были зафиксированы 11 июля. Цену перелёта мы не учитывали.





Номер в отеле «Борвиха»





На сайте отеля задаём период 23–29 июля и получаем минимальную цену за номер для двоих — 36 200 рублей (или 485 евро). Что может предложить мировая гостиничная индустрия за эти деньги?







Санкт-Петербург по ценам не сильно отличается от Новосибирска





Начнём с российской культурной столицы — Санкт-Петербурга. Имея такой бюджет, здесь можно развернуться — масса предложений, которые нам показывает сервис Booking.com, будет дешевле. Но раз уж мы запаслись виртуальными деньгами, то можно ни в чём себе не отказывать.





За 36 тысяч в Питере можно поселиться прямо на Адмиралтейской набережной





Трёхзвёздочный отель «Бронза» на Адмиралтейской набережной обойдётся (на выбранные даты) в 36 250 рублей. Недёшево, но в двух шагах Зимний дворец, Адмиралтейство, набережная Невы вообще под окнами (правда, выходят ли окна отеля на Неву, утверждать не можем).







Номер в отеле «Бронза» за 36 тысяч рублей





По ценам Питер не сильно отличается от Новосибирска. Здесь можно найти и недорогие закусочные, и совсем бюджетные столовые. Ну и, разумеется, масса великолепных ресторанов (если, конечно, у вас останутся на них деньги).







Сочи — это российская Ницца. Та же галька на пляже, высокие цены и тоже много наших соотечественников





Отправимся на юг — в город-курорт Сочи. Когда-то давно в сезон здесь было трудно найти место даже в частном секторе. Но сегодня эти времена в прошлом.





Вид с балкона «Маринс Парк Отель»





В выдаче на заданные даты масса отелей и апартаментов. Причём большая часть вариантов дешевле заданной планки. Вот, например, «Маринс Парк Отель» — родной брат новосибирского «Маринса» (который горожане по привычке зовут гостиницей «Новосибирск»).







Двухместный номер категории «комфорт» за 32 400 рублей





Самый доступный номер категории «комфорт двухместный» здесь обойдётся в 32 400 рублей (на неделю). Сам номер, конечно, простоват, но зато место — лучше не придумаешь: рядом с морским портом, в двух шагах от моря.







Что касается цен, то здесь, в Сочи, всё будет зависеть от вашей сообразительности и сноровки. С одной стороны, местные жители будут по привычке брать с вас по максимуму (сезон же такой короткий), с другой — даже здесь уже начали постепенно понимать, что Сочи — не единственное место, куда может поехать житель России летом. Так что можно уложиться в обычный новосибирский бюджет.





Паттайя — может быть, не самое лучшее, но всё ещё самое популярное место отдыха





Отправимся за рубеж, в любимый нашими туристами Таиланд. Паттайя, конечно, место не идеальное (мелкое грязное море, толпы туристов), но и там можно найти себе развлечения по вкусу. Зато цены отелей радуют.





Внутренний двор Citrus Grande Hotel Pattaya





Имея в кармане 36 тысяч рублей, вы можете сразу задать поиск только по пятизвёздочным отелям, и в большей части из них этих денег хватит на неделю с лихвой, останется даже на несколько походов в ресторан.







Номер «делюкс» в Citrus Grande Hotel Pattaya





Вот, например, Citrus Grande Hotel Pattaya — номер «делюкс» с балконом, 32 143 рубля. Сам отель в двух шагах от моря и причала, с которого можно уплыть на острова. Здесь же и Волкин-стрит, и все торговые центры, и пляж. Ну и пять звёзд — это пять звёзд.







Отель «Негреско» в Ницце. Провести неделю здесь обойдётся как минимум в 194 тысячи рублей





Но фотографиями из Паттайи, конечно, друзей особенно не поразишь. А что если рвануть куда-нибудь в место пороскошней? А что может быть роскошней французского Лазурного берега? Здесь, конечно, особо не разбежишься. Но даже за эту сумму можно найти в Ницце гостиницу рядом с морем.







Premiere Classe — редкий пример гостиницы со всего одной звездой





Правда, это будет отель с одной звездой (да, такие бывают, хотя это смотрится примерно как младший лейтенант). Сеть дешёвых гостиниц носит издевательское название Premiere Classe («Первый класс»). Номер с завтраком на неделю здесь обойдётся в 32 518 рублей. Но, конечно, одна звезда — это вам не пять. Комнаты тесные, завтраки скудные, через дорогу — аэропорт, где постоянно взлетают и садятся самолёты. Зато море видно из окон. Правда, между вами и ним взлётно-посадочная полоса.







В номере Premiere Classe за 32 518 рублей в неделю





Жизнь во Франции дорогая, так что если вы не будете готовить самостоятельно, то уложиться менее чем в 50 евро (3700 рублей) в день на человека будет непросто. И это без транспорта, развлечений и прочего баловства. Впрочем, если снять квартиру и готовить самому, то эту сумму можно сократить как минимум в три раза. Это, конечно, сомнительная роскошь, но вы просто никому об этом не говорите, да и всё.







Подняться на Эйфелеву башню сейчас стоит 16 евро (1185 рублей)





С пляжным отдыхом закончили. Отправимся по городам с богатой культурной жизнью. И коли мы уже во Франции, то тут не обойтись без Парижа. Лувр, музей Орсе, «Мулен руж». Париж город, конечно, дорогой, но по цене «Борвихи» и здесь можно снять приличный номер в сетевом отеле.





Отель сети с весёлым для русского уха названием «Ибис» на улице Крым





Таком, например, как Ibis Styles (район La Villette). Стандартный номер без завтрака на неделю обойдётся в 33 394 рубля. Из ближайших достопримечательностей — замок и парк Ля Виллет, ну а метро вас увезёт за 10–20 минут куда угодно.





Номер в парижском «Ибис Стиль» ( 33 394 рубля за неделю)





Что касается еды, то бюджет Ниццы можно увеличить на 10–15%. А можно и не увеличивать. У «Макдоналдса» цены везде одинаковые.





Прага до сих пор имеет имидж «доступной Европы». Хотя не вполне ему уже соответствует





Если французская столица для вас слишком дорога (но в Европу хочется), почему бы не попробовать столицу чешскую. Конечно, Прага сегодня уже изрядно испорчена туристами — здесь всё дорого, на улицах толпы. Но город стоит поездки. И обойдётся она дешевле, чем во Францию.





Мини-отель Prague City Stay на улице Ягеллонская





За 36 тысяч в Праге можно найти куда больше вариантов, чем в Париже. Вот, например, очень прилично выглядящая гостиница Prague City Stay Jagellonská в районе Винограды. За 33 800 рублей можно снять номер-студию 30 кв. м (у некоторых квартиры в Новосибирске меньше). Современный интерьер, место относительно тихое, из достопримечательностей совсем рядом Церковь Пресвятого Сердца Господня. До исторического центра совсем недалеко.







Студия «делюкс» за 33 800 рублей в Праге





Ещё лет пять назад Прага была более дешёвым городом, чем даже Новосибирск. Но курс рубля упал, а цены в чешской столице, наоборот, растут. Так что в день на еду в общепите вам придётся потратить не меньше 2000 рублей.





Пекин понравится любителям старины





Чтобы почувствовать себя белым человеком, можно отправиться в Пекин. Очень интересное место для любителей городского туризма — неделя здесь пролетит незаметно.





Ванфуцзин — главная торговая улица Пекина





И коли уж у нас приличный бюджет, можно поселиться в пяти звёздах. Например, в отеле Prime Hotel Wangfujing.







Номер в отеле Prime Hotel Wangfujing за 34 750 рублей в неделю





Место — лучше не придумаешь: на главной торговой улице Ванфудзин, в 10 минутах ходьбы от Запретного города. Ну и сами номера выглядят внушительно. Всего 34 750 рублей, и этот номер ваш на целую неделю.





Несмотря на рост доходов китайцев, Китай всё еще остаётся сравнительно недорогой страной. 1000 рублей в день вам вполне хватит на то, чтобы есть в кафе. А если вы готовы отдаться в руки местному (местами довольно интересному) фастфуду, то эта сумма сократится как минимум вдвое.





В общем, как вы видите, Новосибирск почти ничем не уступает мировым центрам туризма. По крайней мере в плане цен гости могут вообще не заметить разницы. Сами новосибирцы, кстати, тоже.





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