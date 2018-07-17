Отпуск отчаянного патриота
НГС сравнил цены на отдых в Новосибирске и в популярных городах мира — результат расстроил
Новосибирские власти уже не один год говорят о необходимости развивать местный туризм. Гости города развозят по всей стране (и даже частично по миру) хорошее впечатление о Новосибирске. И что особенно приятно, привозят деньги, которые тратят в наших отелях, ресторанах и магазинах. Обозреватель НГС, побывав в Европе этим летом, решил сравнить, насколько дороже отдых за границей, — и выяснил, что неделя в Праге или Ницце может выйти даже дешевле отдыха на берегу Обского моря.
Сравнивать мы решили условия отдыха условного отпускника, который решил на неделю отправиться куда-то. Новосибирск предлагает массу вариантов ночлега, но раз уж мы собрались на отдых, то давайте не мелочиться. Дорогие санатории мы отмели сразу — кроме проживания там лечат, и именно этим оправдывается высокая цена. Поскольку большинство ездят в отпуск преимущественно отдыхать, а не лечиться, то за основу обозреватель НГС взял отель «Борвиха». Он недалеко от города, гостиница стоит на берегу (там, где речка Бердь впадает в Обское море) и предлагает довольно широкий набор услуг.
Для сравнения мы взяли неделю с 23 по 29 июля и посмотрели, во сколько обойдутся эти шесть ночей в Новосибирске и других городах мира. Данные были зафиксированы 11 июля. Цену перелёта мы не учитывали.
На сайте отеля задаём период 23–29 июля и получаем минимальную цену за номер для двоих —
Начнём с российской культурной столицы — Санкт-Петербурга. Имея такой бюджет, здесь можно развернуться — масса предложений, которые нам показывает сервис Booking.com, будет дешевле. Но раз уж мы запаслись виртуальными деньгами, то можно ни в чём себе не отказывать.
Трёхзвёздочный отель «Бронза» на Адмиралтейской набережной обойдётся (на выбранные даты) в
По ценам Питер не сильно отличается от Новосибирска. Здесь можно найти и недорогие закусочные, и совсем бюджетные столовые. Ну и, разумеется, масса великолепных ресторанов (если, конечно, у вас останутся на них деньги).
Отправимся на юг — в город-курорт Сочи. Когда-то давно в сезон здесь было трудно найти место даже в частном секторе. Но сегодня эти времена в прошлом.
В выдаче на заданные даты масса отелей и апартаментов. Причём большая часть вариантов дешевле заданной планки. Вот, например, «Маринс Парк Отель» — родной брат новосибирского «Маринса» (который горожане по привычке зовут гостиницей «Новосибирск»).
Самый доступный номер категории «комфорт двухместный» здесь обойдётся в
Что касается цен, то здесь, в Сочи, всё будет зависеть от вашей сообразительности и сноровки. С одной стороны, местные жители будут по привычке брать с вас по максимуму (сезон же такой короткий), с другой — даже здесь уже начали постепенно понимать, что Сочи — не единственное место, куда может поехать житель России летом. Так что можно уложиться в обычный новосибирский бюджет.
Отправимся за рубеж, в любимый нашими туристами Таиланд. Паттайя, конечно, место не идеальное (мелкое грязное море, толпы туристов), но и там можно найти себе развлечения по вкусу. Зато цены отелей радуют.
Имея в кармане 36 тысяч рублей, вы можете сразу задать поиск только по пятизвёздочным отелям, и в большей части из них этих денег хватит на неделю с лихвой, останется даже на несколько походов в ресторан.
Вот, например, Citrus Grande Hotel Pattaya — номер «делюкс» с балконом,
Но фотографиями из Паттайи, конечно, друзей особенно не поразишь. А что если рвануть куда-нибудь в место пороскошней? А что может быть роскошней французского Лазурного берега? Здесь, конечно, особо не разбежишься. Но даже за эту сумму можно найти в Ницце гостиницу рядом с морем.
Правда, это будет отель с одной звездой (да, такие бывают, хотя это смотрится примерно как младший лейтенант). Сеть дешёвых гостиниц носит издевательское название Premiere Classe («Первый класс»). Номер с завтраком на неделю здесь обойдётся в
Жизнь во Франции дорогая, так что если вы не будете готовить самостоятельно, то уложиться менее чем в 50 евро (3700 рублей) в день на человека будет непросто. И это без транспорта, развлечений и прочего баловства. Впрочем, если снять квартиру и готовить самому, то эту сумму можно сократить как минимум в три раза. Это, конечно, сомнительная роскошь, но вы просто никому об этом не говорите, да и всё.
С пляжным отдыхом закончили. Отправимся по городам с богатой культурной жизнью. И коли мы уже во Франции, то тут не обойтись без Парижа. Лувр, музей Орсе, «Мулен руж». Париж город, конечно, дорогой, но по цене «Борвихи» и здесь можно снять приличный номер в сетевом отеле.
Таком, например, как Ibis Styles (район La Villette). Стандартный номер без завтрака на неделю обойдётся в
Что касается еды, то бюджет Ниццы можно увеличить на 10–15%. А можно и не увеличивать. У «Макдоналдса» цены везде одинаковые.
Если французская столица для вас слишком дорога (но в Европу хочется), почему бы не попробовать столицу чешскую. Конечно, Прага сегодня уже изрядно испорчена туристами — здесь всё дорого, на улицах толпы. Но город стоит поездки. И обойдётся она дешевле, чем во Францию.
За 36 тысяч в Праге можно найти куда больше вариантов, чем в Париже. Вот, например, очень прилично выглядящая гостиница Prague City Stay Jagellonská в районе Винограды. За
Ещё лет пять назад Прага была более дешёвым городом, чем даже Новосибирск. Но курс рубля упал, а цены в чешской столице, наоборот, растут. Так что в день на еду в общепите вам придётся потратить не меньше 2000 рублей.
Чтобы почувствовать себя белым человеком, можно отправиться в Пекин. Очень интересное место для любителей городского туризма — неделя здесь пролетит незаметно.
И коли уж у нас приличный бюджет, можно поселиться в пяти звёздах. Например, в отеле Prime Hotel Wangfujing.
Место — лучше не придумаешь: на главной торговой улице Ванфудзин, в 10 минутах ходьбы от Запретного города. Ну и сами номера выглядят внушительно. Всего
Несмотря на рост доходов китайцев, Китай всё еще остаётся сравнительно недорогой страной. 1000 рублей в день вам вполне хватит на то, чтобы есть в кафе. А если вы готовы отдаться в руки местному (местами довольно интересному) фастфуду, то эта сумма сократится как минимум вдвое.
В общем, как вы видите, Новосибирск почти ничем не уступает мировым центрам туризма. По крайней мере в плане цен гости могут вообще не заметить разницы. Сами новосибирцы, кстати, тоже.
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Стас Соколов
Фото: hotelborviha.ru (1), автора (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20), booking.com (3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 22), google.ru/maps (4, 13, 15, 18, 21)