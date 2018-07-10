Красный и опасный

В город везут арбузы — первые появились на прилавках едва ли не месяц назад, а сейчас буквально все рынки и магазины завалены полосатыми ягодами. Арбузов так много, что они даже попадают в сводки новостей: например, 8 июля на 130-м км трассы Новосибирск — Карасук перевернулись две фуры с арбузами. И пусть считается, что сезон бахчевых начинается только в августе, горожане уже активно раскупают сладкие плоды. Корреспондент НГС вооружился нитрат-тестером и отправился по местам продаж овощей и фруктов, чтобы лично замерить уровень нитратов в овощах и фруктах — и найти самые безопасные.

Любопытно, что «сладкие» ДТП происходят в Новосибирске и Новосибирской области практически каждый год: в начале августа 2017-го арбузами засыпало улицу Дивногорскую в Ленинском районе, в июле 2016-го аналогичное происшествие случилось возле поселка Коченёво, а в 2015-м КАМАЗ с арбузами улетел в кювет возле деревни Чик. Как потом выяснялось, обычно случались такие ДТП из-за перегрузки транспорта: продавцы спешат завезти в город первые арбузы. А вот стоит ли их так же спешить приобрести — в том попытался разобраться корреспондент НГС. Вооружившись отечественным нитрат-тестером «СоЭкс», который предоставила сеть магазинов «Медтехника для дома», НГС отправился на импровизированную проверку.





Эксперимент начался с уличной торговли овощами и фруктами





Прибор для использования оказался довольно простым: включай, выбирай нужную позицию, втыкай щуп в тело плода и жди пару-тройку секунд. Результат выводится тут же на экран. Зелёный цвет — всё в порядке, оранжевый — небольшое превышение дозы, красный — превышение значительное. Между испытаниями щуп надо протирать, желательно перекисью водорода, посоветовали в «Медтехнике для дома». В инструкции к прибору указана погрешность в плюс-минус 15%.





Хозяин точки разрешил проверить только абрикос: прибор показал высокий уровень нитратов





Проверку на нитраты корреспондент НГС решил начать с точки, расположенной в центре города на улице Урицкого. Хозяин уличного павильона сразу же начал расхваливать, какие у него сладкие арбузы: привезены таджиками и никакой гадости в них нет. На предложение протестировать прибором мужчина поменялся в лице: «Мне с дырявым арбузом что потом делать-то?» Не помогло даже обещание купить арбуз, если он окажется нормальным. «По вкусу они прям отличные: у них тонкая корка, они все вкусные. Но ранний арбуз, может, чем и поливают, я ж не выращивал. <…> Но все возвращаются покупать повторно. Все живы-здоровы», — заметил мужчина и предложил протестировать прибор на абрикосе, в котором он был уверен больше, чем в арбузе. Прибор показал значительное превышение нормы: 140 мг на 1 кг, при норме — 60 мг.







В арбузах нитратов зафиксировано тоже больше нормы, но дальнейшая проверка показала, что тут не всё однозначно





Проверку ягод, фруктов и овощей решено было продолжить в гипермаркетах «Лента», «Ашан» и «О'кей». В «Ленте» воткнутый в арбуз тестер сразу «покраснел»: 187 мг/кг. Норма же по содержанию нитратов у арбуза — 60 мг/кг, как и у абрикоса.







Дыни — как и арбузы: считается, что безопасные они в сезон бахчевых — в августе





Превышение по нитратам в два раза показал прибор при проверке дыни «Торпеда» в «Ашане». Чуть менее опасной оказалась дыня в «О'кей», но есть её прибор тоже не советовал. Арбузы в «Ашане» проверить не удалось — их не было. А вот на арбузе из «О'кей» корреспондент НГС убедился, что значения тестера могут отличаться в зависимости от того, куда воткнули щуп.





Тестирование разрезанного арбуза: наибольшее количество нитратов возле корки, в мякоти — небольшое превышение





Когда арбуз был разрезан, у самой корки экран тестера «покраснел» (норма превышена более чем в два раза), а вот в мякоти количество нитратов превышало норму незначительно: от 68 мг/кг до 89 мг/кг. Такой арбуз есть уже можно, но оставляя как минимум по сантиметру розово-красной мякоти возле корки.







В абрикосах из магазинов количество нитратов немного превысило норму, но было в допустимых рамках





Безопасным для взрослого человека считается употребление 200–300 мг нитратов в сутки. Токсичной дозой, как указано в инструкции к нитрат-тестеру, является доза в 600–700 мг.







Все магазинные персики оказались без самых незначительных отклонений по количеству нитратов





Из фруктов самыми безопасными оказались персики. Причём во всех трёх магазинах. Нитрат-тестер нигде не отметил даже незначительного превышения нормы. В «зелёной» зоне были и все проверенные яблоки. А вот в абрикосах из всех магазинов количество нитратов чуть превысило норму. Однако таких серьёзных отклонений, как в абрикосе из уличного павильона, обнаружено нигде не было.







Помидоры, несмотря на их не всегда красивый внешний вид, в указанных магазинах тоже были «чистыми»





Ну и напоследок корреспондентом НГС были проверены в гипермаркетах и самые популярные овощи: огурцы, помидоры, картофель (как молодой, так и прошлого урожая), капуста и морковь. Превышение нормы по нитратам, даже незначительное, нигде обнаружить не удалось.







Нитрат-тестер показал, что все овощи можно есть без опаски





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Красная угроза: год назад НГС тоже проверил овощи и фрукты из магазинов специальным прибором — об этом попросил новосибирец, который обнаружил превышение концентрации нитратов в 3–4 раза. Тогда представители сетей объяснили результаты проверки тем, что при закупке овощей и фруктов опираются на наличие сертификата у поставщиков. А про показания бытовых нитратомеров ритейлеры заявили, что они «не являются точными аккредитованными измерительными приборами» и «их показания нельзя считать достоверными».