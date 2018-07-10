Красный и опасный

НГС проверил на нитраты арбузы, фрукты и овощи на прилавках магазинов — проверку прошли не все

Принято считать, что арбузы до августа напичканы нитратами
Принято считать, что арбузы до августа напичканы нитратами

В город везут арбузы — первые появились на прилавках едва ли не месяц назад, а сейчас буквально все рынки и магазины завалены полосатыми ягодами. Арбузов так много, что они даже попадают в сводки новостей: например, 8 июля на 130-м км трассы Новосибирск — Карасук перевернулись две фуры с арбузами. И пусть считается, что сезон бахчевых начинается только в августе, горожане уже активно раскупают сладкие плоды. Корреспондент НГС вооружился нитрат-тестером и отправился по местам продаж овощей и фруктов, чтобы лично замерить уровень нитратов в овощах и фруктах — и найти самые безопасные.

Любопытно, что «сладкие» ДТП происходят в Новосибирске и Новосибирской области практически каждый год: в начале августа 2017-го арбузами засыпало улицу Дивногорскую в Ленинском районе, в июле 2016-го аналогичное происшествие случилось возле поселка Коченёво, а в 2015-м КАМАЗ с арбузами улетел в кювет возле деревни Чик. Как потом выяснялось, обычно случались такие ДТП из-за перегрузки транспорта: продавцы спешат завезти в город первые арбузы. А вот стоит ли их так же спешить приобрести — в том попытался разобраться корреспондент НГС. Вооружившись отечественным нитрат-тестером «СоЭкс», который предоставила сеть магазинов «Медтехника для дома», НГС отправился на импровизированную проверку.


Эксперимент начался с уличной торговли овощами и фруктами
Эксперимент начался с уличной торговли овощами и фруктами


Прибор для использования оказался довольно простым: включай, выбирай нужную позицию, втыкай щуп в тело плода и жди пару-тройку секунд. Результат выводится тут же на экран. Зелёный цвет — всё в порядке, оранжевый — небольшое превышение дозы, красный — превышение значительное. Между испытаниями щуп надо протирать, желательно перекисью водорода, посоветовали в «Медтехнике для дома». В инструкции к прибору указана погрешность в плюс-минус 15%.


Хозяин точки разрешил проверить только абрикос: прибор показал высокий уровень нитратов 
Хозяин точки разрешил проверить только абрикос: прибор показал высокий уровень нитратов 


Проверку на нитраты корреспондент НГС решил начать с точки, расположенной в центре города на улице Урицкого. Хозяин уличного павильона сразу же начал расхваливать, какие у него сладкие арбузы: привезены таджиками и никакой гадости в них нет. На предложение протестировать прибором мужчина поменялся в лице: «Мне с дырявым арбузом что потом делать-то?» Не помогло даже обещание купить арбуз, если он окажется нормальным. «По вкусу они прям отличные: у них тонкая корка, они все вкусные. Но ранний арбуз, может, чем и поливают, я ж не выращивал. <…> Но все возвращаются покупать повторно. Все живы-здоровы», — заметил мужчина и предложил протестировать прибор на абрикосе, в котором он был уверен больше, чем в арбузе. Прибор показал значительное превышение нормы: 140 мг на 1 кг, при норме — 60 мг.


В арбузах нитратов зафиксировано тоже больше нормы, но дальнейшая проверка показала, что тут не всё однозначно
В арбузах нитратов зафиксировано тоже больше нормы, но дальнейшая проверка показала, что тут не всё однозначно


Проверку ягод, фруктов и овощей решено было продолжить в гипермаркетах «Лента», «Ашан» и «О'кей». В «Ленте» воткнутый в арбуз тестер сразу «покраснел»: 187 мг/кг. Норма же по содержанию нитратов у арбуза — 60 мг/кг, как и у абрикоса.


Дыни — как и арбузы: считается, что безопасные они в сезон бахчевых — в августе
Дыни — как и арбузы: считается, что безопасные они в сезон бахчевых — в августе


Превышение по нитратам в два раза показал прибор при проверке дыни «Торпеда» в «Ашане». Чуть менее опасной оказалась дыня в «О'кей», но есть её прибор тоже не советовал. Арбузы в «Ашане» проверить не удалось — их не было. А вот на арбузе из «О'кей» корреспондент НГС убедился, что значения тестера могут отличаться в зависимости от того, куда воткнули щуп. 


Тестирование разрезанного арбуза: наибольшее количество нитратов возле корки, в мякоти — небольшое превышение
Тестирование разрезанного арбуза: наибольшее количество нитратов возле корки, в мякоти — небольшое превышение


Когда арбуз был разрезан, у самой корки экран тестера «покраснел» (норма превышена более чем в два раза), а вот в мякоти количество нитратов превышало норму незначительно: от 68 мг/кг до 89 мг/кг. Такой арбуз есть уже можно, но оставляя как минимум по сантиметру розово-красной мякоти возле корки.


В абрикосах из магазинов количество нитратов немного превысило норму, но было в допустимых рамках
В абрикосах из магазинов количество нитратов немного превысило норму, но было в допустимых рамках


Безопасным для взрослого человека считается употребление 200–300 мг нитратов в сутки. Токсичной дозой, как указано в инструкции к нитрат-тестеру, является доза в 600–700 мг.


Все магазинные персики оказались без самых незначительных отклонений по количеству нитратов
Все магазинные персики оказались без самых незначительных отклонений по количеству нитратов


Из фруктов самыми безопасными оказались персики. Причём во всех трёх магазинах. Нитрат-тестер нигде не отметил даже незначительного превышения нормы. В «зелёной» зоне были и все проверенные яблоки. А вот в абрикосах из всех магазинов количество нитратов чуть превысило норму. Однако таких серьёзных отклонений, как в абрикосе из уличного павильона, обнаружено нигде не было.


Помидоры, несмотря на их не всегда красивый внешний вид, в указанных магазинах тоже были «чистыми»
Помидоры, несмотря на их не всегда красивый внешний вид, в указанных магазинах тоже были «чистыми»


Ну и напоследок корреспондентом НГС были проверены в гипермаркетах и самые популярные овощи: огурцы, помидоры, картофель (как молодой, так и прошлого урожая), капуста и морковь. Превышение нормы по нитратам, даже незначительное, нигде обнаружить не удалось.


Нитрат-тестер показал, что все овощи можно есть без опаски
Нитрат-тестер показал, что все овощи можно есть без опаски


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Красная угроза: год назад НГС тоже проверил овощи и фрукты из магазинов специальным прибором — об этом попросил новосибирец, который обнаружил превышение концентрации нитратов в 3–4 раза. Тогда представители сетей объяснили результаты проверки тем, что при закупке овощей и фруктов опираются на наличие сертификата у поставщиков. А про показания бытовых нитратомеров ритейлеры заявили, что они «не являются точными аккредитованными измерительными приборами» и «их показания нельзя считать достоверными».

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