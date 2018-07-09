Висячие сады Ельцовки: у реки начали строить новый парк

В нём будут сцена и прямые дорожки от Красного до Ипподромской — местные не верили, что это возможно

Новосибирцы привыкли, что любое благое дело в городе может происходить по двум причинам: либо «сверху» заставляют, и тогда хочешь — не хочешь, а приходится осваивать федеральные деньги, а потом за них отчитываться, либо к выборам готовятся — но тут речь чаще об обещаниях, чем о реальных действиях. В июле появилось одно из немногих исключений из этого правила: начались работы по благоустройству поймы речки 1-я Ельцовка, которое в итоге должно превратиться в строительство первого за полвека настоящего парка. Подробности узнала корреспондент НГС.

В начале июля в Новосибирске впервые за полвека начали строить парк — с нуля и там, где никто парка особенно не ждал. За несколько лет активисты при поддержке застройщиков надеются преобразить заросшую кустами и заваленную мусором пойму реки 1-я Ельцовка.







Идея создать в пойме 1-й Ельцовки парк обсуждается уже несколько лет, в прошлом году она даже вошла в число победителей конкурса «125 идей для Новосибирска», но проиграла в голосовании на благоустройство общественных территорий. Впрочем, это активистов не остановило: к концу прошлой недели они получили необходимые документы на вывоз мусора и начинают активные работы.







— Там 50 лет люди валили мусор со всех домов, — рассказал корреспонденту НГС один из инициаторов проекта, девелопер Евгений Гаврилов. — Весь верхний слой — это различные банки, пакеты. Территория очень сильно изгажена, только неделю мы будем с мусором разгребаться.







Этот первый этап планировалось закончить ещё к Дню города, рассказал исполнительный директор НГОО «Белая сирень» (занимается защитой окружающей среды и развитием зелёных зон) Игорь Гавриленко, но помешали бюрократические сложности: по генплану города по территории парка проходит дорога, которую невозможно перезонировать без внесения изменений в генплан.







— Нам выделили эту территорию [для благоустройства] сначала на полгода, а потом, при личном вмешательстве Кондратьева (Алексея Кондратьева, главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Л.П.), на 5 лет, — пояснил Евгений Гаврилов. — Там 7 га получилось — это вся зона возле речки.







При этом приблизительная площадь всего участка, который предлагают оформить как парк, — около 20 га, но для её объединения потребуется ещё немало времени и решение множества бюрократических задачек.







На одной из немногих ровных площадок на территории будет основная тусовочная зона: сцена, детская и спортивная площадки

У Гаврилова к 1-й Ельцовке прилегает собственная территория — около гектара. В июне его компания «Ельцовский парк» получила разрешение на строительство домов на улице Танковая, над слиянием речки и ручья, который проходит по Сухому логу, но начнутся работы с благоустройства.







Концепцию сейчас дорабатывают в архитектурной мастерской «Адаптик-А» и, как рассказал исполнительный директор и главный архитектор компании Павел Носарев, закончить должны в августе. Пока она касается только гектара в месте слияния реки с ручьём: планируется, что здесь будет главный вход в парк. При этом предварительное одобрение со стороны районной и окружной администраций и профильных департаментов мэрии концепция всего огромного парка с речкой уже получила.







Сейчас в центре парка есть небольшая плоская площадка, которая обрывается резким спуском к воде. Как рассказал Евгений Гаврилов, на этом ровном месте — едва ли не единственном на всей огромной территории будущего парка — будет основная активная зона:





здесь построят сцену, оборудуют детскую и спортивную площадку. Спусков к реке будет два: по лестнице и по петляющей дорожке для маломобильных горожан и, например, новосибирцев на роликах.







Мусор, оставленный предыдущими строителями, нужно вывозить грузовиками, но подобраться к нему машины пока не могут

Основная территория будет благоустраиваться как экопарк. Реку обещают очистить и облагородить берега, проложить пешеходные маршруты и построить велодорожку от Красного проспекта к Ипподромской.







— Это больше организованные прогулочные зоны с небольшими вкраплениями зон обслуживания: возможно, павильон проката, возможно, павильон по продаже кофе — такие вещи, — комментирует проект Павел Носарев.







Главные проблемы парка, кроме юридических, с землёй, — очень сложный ландшафт и множество соседей. Первая сегодня мешает пригнать сюда технику, чтобы разом собрать и вывезти весь мусор и заняться земляными работами — достаточно большую часть работы придётся делать вручную, пока для машин не организуют временный проезд.







Соседство сразу с несколькими строящимися проектами — одновременно и плюс, и минус. Преимущество в том, что многие из них готовы вкладывать средства в развитие парка возле своего дома — так или иначе они в этом заинтересованы.







— Часть [их] территории будет попадать под благоустройство, они смогут не [собственным] благоустройством заниматься и строительством никому не нужных площадок, а влиться своими мощностями и своими денежными средствами в этот проект, — рассчитывает Игорь Гавриленко.





Мусор вдоль реки копился полвека, и чтобы очистить от него только часть территории, понадобится не меньше недели

Сейчас разработчикам проекта нужно как минимум найти компромисс, который устроит всех, чтобы для жителей всех окрестных домов был организован вход в парк, а сам парк не окружали разномастные заборы, подчёркивает Носарев.







Часть работ по благоустройству центральной зоны парка выполнят уже в этом году и завершат в следующем — на них, по оценке Евгения Гаврилова, потребуется порядка 15 млн рублей. Ближе к речке территорию собираются расчистить тоже в этом году, и осенью здесь уже можно будет гулять, не опасаясь наткнуться на куски бетона с арматурой. Когда решатся вопросы с финансированием, активно возьмутся и за неё.







То, что, наконец, удалось сдвинуть ситуацию, — настоящий прорыв для активистов, которые несколько лет боролись за сохранение малой реки 1-й Ельцовки.







— [До сих пор] никто не верил — и сейчас не верят, — говорит Евгений Гаврилов. — И я это прекрасно понимаю. Для того чтобы у нас что-то сдвинулось с мёртвой точки, надо что-то сделать самому.





— У нас огромное количество скептиков, никто ни во что не верит. Не верит, что можно построить парк, не верит, что можно очистить реку, что вообще можно что-то культурное хорошее сделать. Все думают, что всё это утопичная идея, ни к чему не приводящая. Я с таким подходом не согласен, я считаю, что если стараться, то всё получится.







По планам города, 1-я Ельцовка должна пройти через два парка: один сегодня начинают строить, второй пока только в проекте — в месте впадения речки в Обь. Кроме 1-й Ельцовки в Новосибирске есть и другие малые реки: 2-я Ельцовка, которая частично проходит по Сосновому и Заельцовскому бору, Плющиха и Каменка. В пойме последней парки планировались ещё в советское время, но в итоге большая часть речки скрыта под землёй, и только в одной её части, по решению самих горожан, должен появиться парк. Вот только когда это будет, сегодня неизвестно.

