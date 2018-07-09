Висячие сады Ельцовки: у реки начали строить новый парк
В нём будут сцена и прямые дорожки от Красного до Ипподромской — местные не верили, что это возможно
Новосибирцы привыкли, что любое благое дело в городе может происходить по двум причинам: либо «сверху» заставляют, и тогда хочешь — не хочешь, а приходится осваивать федеральные деньги, а потом за них отчитываться, либо к выборам готовятся — но тут речь чаще об обещаниях, чем о реальных действиях. В июле появилось одно из немногих исключений из этого правила: начались работы по благоустройству поймы речки 1-я Ельцовка, которое в итоге должно превратиться в строительство первого за полвека настоящего парка. Подробности узнала корреспондент НГС.
В начале июля в Новосибирске впервые за полвека начали строить парк — с нуля и там, где никто парка особенно не ждал. За несколько лет активисты при поддержке застройщиков надеются преобразить заросшую кустами и заваленную мусором пойму реки 1-я Ельцовка.
Идея создать в пойме 1-й Ельцовки парк обсуждается уже несколько лет, в прошлом году она даже вошла в число победителей конкурса «125 идей для Новосибирска», но проиграла в голосовании на благоустройство общественных территорий. Впрочем, это активистов не остановило: к концу прошлой недели они получили необходимые документы на вывоз мусора и начинают активные работы.
— Там 50 лет люди валили мусор со всех домов, — рассказал корреспонденту НГС один из инициаторов проекта, девелопер Евгений Гаврилов. — Весь верхний слой — это различные банки, пакеты. Территория очень сильно изгажена, только неделю мы будем с мусором разгребаться.
Этот первый этап планировалось закончить ещё к Дню города, рассказал исполнительный директор НГОО «Белая сирень» (занимается защитой окружающей среды и развитием зелёных зон) Игорь Гавриленко, но помешали бюрократические сложности: по генплану города по территории парка проходит дорога, которую невозможно перезонировать без внесения изменений в генплан.
— Нам выделили эту территорию [для благоустройства] сначала на полгода, а потом, при личном вмешательстве Кондратьева (Алексея Кондратьева, главы департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. — Л.П.), на 5 лет, — пояснил Евгений Гаврилов. — Там 7 га получилось — это вся зона возле речки.
При этом приблизительная площадь всего участка, который предлагают оформить как парк, — около 20 га, но для её объединения потребуется ещё немало времени и решение множества бюрократических задачек.
У Гаврилова к 1-й Ельцовке прилегает собственная территория — около гектара. В июне его компания «Ельцовский парк» получила разрешение на строительство домов на улице Танковая, над слиянием речки и ручья, который проходит по Сухому логу, но начнутся работы с благоустройства.
Концепцию сейчас дорабатывают в архитектурной мастерской «Адаптик-А» и, как рассказал исполнительный директор и главный архитектор компании Павел Носарев, закончить должны в августе. Пока она касается только гектара в месте слияния реки с ручьём: планируется, что здесь будет главный вход в парк. При этом предварительное одобрение со стороны районной и окружной администраций и профильных департаментов мэрии концепция всего огромного парка с речкой уже получила.
Сейчас в центре парка есть небольшая плоская площадка, которая обрывается резким спуском к воде. Как рассказал Евгений Гаврилов, на этом ровном месте — едва ли не единственном на всей огромной территории будущего парка — будет основная активная зона:
здесь построят сцену, оборудуют детскую и спортивную площадку. Спусков к реке будет два: по лестнице и по петляющей дорожке для маломобильных горожан и, например, новосибирцев на роликах.
Основная территория будет благоустраиваться как экопарк. Реку обещают очистить и облагородить берега, проложить пешеходные маршруты и построить велодорожку от Красного проспекта к Ипподромской.
— Это больше организованные прогулочные зоны с небольшими вкраплениями зон обслуживания: возможно, павильон проката, возможно, павильон по продаже кофе — такие вещи, — комментирует проект Павел Носарев.
Главные проблемы парка, кроме юридических, с землёй, — очень сложный ландшафт и множество соседей. Первая сегодня мешает пригнать сюда технику, чтобы разом собрать и вывезти весь мусор и заняться земляными работами — достаточно большую часть работы придётся делать вручную, пока для машин не организуют временный проезд.
Соседство сразу с несколькими строящимися проектами — одновременно и плюс, и минус. Преимущество в том, что многие из них готовы вкладывать средства в развитие парка возле своего дома — так или иначе они в этом заинтересованы.
— Часть [их] территории будет попадать под благоустройство, они смогут не [собственным] благоустройством заниматься и строительством никому не нужных площадок, а влиться своими мощностями и своими денежными средствами в этот проект, — рассчитывает Игорь Гавриленко.
Сейчас разработчикам проекта нужно как минимум найти компромисс, который устроит всех, чтобы для жителей всех окрестных домов был организован вход в парк, а сам парк не окружали разномастные заборы, подчёркивает Носарев.
Часть работ по благоустройству центральной зоны парка выполнят уже в этом году и завершат в следующем — на них, по оценке Евгения Гаврилова, потребуется порядка 15 млн рублей. Ближе к речке территорию собираются расчистить тоже в этом году, и осенью здесь уже можно будет гулять, не опасаясь наткнуться на куски бетона с арматурой. Когда решатся вопросы с финансированием, активно возьмутся и за неё.
То, что, наконец, удалось сдвинуть ситуацию, — настоящий прорыв для активистов, которые несколько лет боролись за сохранение малой реки 1-й Ельцовки.
— [До сих пор] никто не верил — и сейчас не верят, — говорит Евгений Гаврилов. — И я это прекрасно понимаю. Для того чтобы у нас что-то сдвинулось с мёртвой точки, надо что-то сделать самому.
— У нас огромное количество скептиков, никто ни во что не верит. Не верит, что можно построить парк, не верит, что можно очистить реку, что вообще можно что-то культурное хорошее сделать. Все думают, что всё это утопичная идея, ни к чему не приводящая. Я с таким подходом не согласен, я считаю, что если стараться, то всё получится.
По планам города, 1-я Ельцовка должна пройти через два парка: один сегодня начинают строить, второй пока только в проекте — в месте впадения речки в Обь. Кроме 1-й Ельцовки в Новосибирске есть и другие малые реки: 2-я Ельцовка, которая частично проходит по Сосновому и Заельцовскому бору, Плющиха и Каменка. В пойме последней парки планировались ещё в советское время, но в итоге большая часть речки скрыта под землёй, и только в одной её части, по решению самих горожан, должен появиться парк. Вот только когда это будет, сегодня неизвестно.
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Лиза Пичугина
Фото Елисея Шелковникова