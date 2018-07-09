В бой идёт одна школота

Сибиряк открыл школу компьютерных игр — он учит детей стрелять и захватывать миры

Сейчас у школы прошёл тестовый период. К осени её руководство хочет договориться с руководством НГТУ о зачислении баллов за прохождение курсов при поступлении 
Сейчас у школы прошёл тестовый период. К осени её руководство хочет договориться с руководством НГТУ о зачислении баллов за прохождение курсов при поступлении 

Около года в Новосибирске работает необычная школа, в которой детей учат играть. На такие занятия ребята ходят с удовольствием и ждут нового урока, потому что у них не забирают клавиатуру, мышку или какие-то детали компьютера, чтобы побороться с этим увлечением, а, наоборот, рассказывают, как играть в Dota и Counter-Strike, стать настоящими киберспортсменами, популярными блогерами или разработчиками игр. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал, как создатели школы борются со стереотипами о том, что игры и интернет — это зло, почему этот проект тяжело продвигать в Сети, насколько сложно инициировать диалог с родителями, на чём построена программа обучения и в какие игры чаще всего хотят играть подростки.

Кибершкола сейчас работает при НГТУ: в неё ходят школьники с пятого класса и чаще всего по девятый. Организаторы готовы обучать и старшеклассников, но, как правило, те заняты подготовкой к ЕГЭ. Преподаватели — это чемпионы киберспортивных турниров: у специалиста по Dota рейтинг более 7 тысяч при максимальном в игре 9 тысяч. Преподаватель по Counter-Strike входит в 500 лучших игроков.


Годичное обучение — четыре курса по полтора месяца. 12 занятий стоят 8 тысяч рублей — это один курс. 


Разработчики программы уверены, что не важно, во что играть: есть какой-то набор механических навыков, которые предлагает одна игра, а пять игр одного жанра будут отличаться деталями. Основное во всех играх — это настройка, взгляды на игру и понимание.


«Независимо от того, какой игрой ты занимаешься, тебе нужны одни и те же навыки — умение быстро реагировать, принимать решения, анализировать ситуацию, подстраиваться, работать в команде. Поэтому на первом модуле мы смотрим на всю сферу, он более обзорный. Выбрали две игры — Dota и Counter-Strike», — рассказывает создатель школы Илья Серебренников.


Дети часто просят другие игры, коллектив школы составил хит-парад запросов, лидирует PlayerUnknown's Battlegrounds в жанре королевской битвы. Вторая в рейтинге — стрелялка Tom Clancy's Rainbow Six.


Илья Серебренников любит играть в игру Horizon zero dawn, в которой показан нордический мир, обломки цивилизации в нём и роботизированные динозавры, люди же при этом опустились на уровень каменного века — племенной системы
Илья Серебренников любит играть в игру Horizon zero dawn, в которой показан нордический мир, обломки цивилизации в нём и роботизированные динозавры, люди же при этом опустились на уровень каменного века — племенной системы


На втором модуле становится больше игры, чтобы дети поняли, хотят ли они стать киберспортсменами в будущем или нет. Здесь уже выбирается одна дисциплина, в которой учащиеся совершенствуются. Без прохождения предыдущего уровня школьников не берут на следующий: организаторы уверены, что истории про «Я всё знаю» губительны, и сами, несмотря на то что подкованы в киберспорте, постоянно делают открытия. Третий блок — медийная часть: игры как контент для ведения блогов, стримов.


«На этом можно зарабатывать деньги — не будучи спортсменом, а будучи популярным игроком. 


Для этого, мне кажется, хорошо подходит игра Overwatch. Можно меньше внимания игре уделять, больше — ведению разговоров. Четвёртый блок связан с разработкой игр — это ещё один способ зарабатывать на них: гейм-дизайн, программирование и так далее. Может, только на бумаге будут пробовать, но всё равно это будет дизайн-документ», — замечает Серебренников.


На каждом курсе есть три занятия, на которые приходит штатный психолог проекта и разбирает с детьми разные темы. Например, осмысленность игры и культура, игровая зависимость, комадообразование, как найти место для игры в своей жизни. Он помогает понять: игра — это будущая профессия, её часть, хобби или интересный контент для блога. И учит работать с эмоциональным откликом — например, как быть, когда проигрываешь.


«Важный момент: современный ребёнок всё равно играет — лучше с нами, чем на улице. 


Здесь мы даём присмотр и растим осмысленность. Очень модная тема сейчас — это игровая зависимость. Наш штатный психолог объясняет, почему это происходит и как туда не попасть. Если ты подходишь к этому осознанно, то нет негативных последствий, если залипаешь, то, конечно, есть, особенно когда к этому добавляются проблемы в школе, с друзьями, с родителями», — считает создатель школы.


Преподаватель школы проводит занятие 
Преподаватель школы проводит занятие 


Илья Серебренников подчёркивает, что киберспорт развивает характер и волю к победе. По его мнению, таких навыков, как ответственность, доведение дела до конца, командная работа, системное мышление, не дают в нужной степени школа и университет, поэтому их можно быстро и легко получить в процессе игры. Именно поэтому около года назад он решил создать эту школу. Илья занимался фестивалем популярной культуры «Попкорн», который был разделён на три части: одна из них как раз посвящена киберспорту.


«Вживую потрогали киберспорт в регионе. Поняли, что, с одной стороны, интерес здесь растёт, есть ребята, которые что-то делают, но с другой — для развития чего-то взрывного недостаточно. В Москве и в Питере более ярко проходят киберспортивные мероприятия. Сугробный новосибирский подход: мы сидим тут под снегом и смотрим, что до нас это не докатывается. А тут объявили, что киберспорт признаётся официальным видом спорта (второй раз). Мы поняли, что это тема — начинать киберспортивное образование для школьников», — вспоминает Илья Серебренников.


На запуск школы ушло 200 тысяч рублей: нужно было нарисовать логотипы, разработать программу. Большая часть денег ушла на рекламу — 120 тысяч потратили на таргет. 


Илья говорит, что он оказался неэффективным для них и дорогим, поэтому нужно приглашать на обучение непосредственно в школах.


«В принципе момент окупаемости у нас произошёл. Мы знаем, как сделать продукт классным, а вот как его продвинуть в школах — тайна для нас, загадка Сфинкса. Продвигаться в Сети, оказывается, совершенно бессмысленно. Мы первой ссылкой стоим в Google по запросу "школа киберспорта". Мы правим сайт по 10 раз в день, проводя аналитику: к нам зашёл человек, ходил, а потом вот здесь сорвался — нужно решить проблему», — поясняет он.


Чаще всего, по мнению создателя школы, дети приходят за возможностью легально играть 
Чаще всего, по мнению создателя школы, дети приходят за возможностью легально играть 


Раскручивались они так: искали людей в Сети, приводили на сайт и предлагали записаться на презентацию, которую проводят всем коллективом — создатель, психолог, преподаватели и автор программы. Илья сообщает, что около половины их тех, кто пришёл на презентацию, становятся клиентами, но из тех, кто записался на презентацию, доходят 20–30%.


«Самая большая пропасть — как человека из онлайна перевести в офлайн. Главная цифра, которую нам хотелось получить, — это отвал в процессе обучения. Самый важный показатель, который трудно замерять на короткой дистанции. В среднем получили 17% за первый месяц — она более чем приемлема. Чем дольше человек ходит, тем меньше эта цифра. Отвал третьего месяца — 0», — радуется Серебренников.


Сейчас, замечает владелец, основная потребность школы — это техника: она мощная и дорогая. 


Нужно 12 компьютеров, минимальная стоимость одного — 50 тысяч рублей, лучше с запасом, то есть 70–80. Поэтому для того, чтобы проект расширять, нужен миллион, — организаторы школы ищут инвестора, чтобы в сентябре выходить с новыми мощностями.


По мнению Ильи, хорошая история для школы — это ноутбуки: мобильно, никто не привязан к помещению. Он замечает, что пока они могут сказать только то, что будет через год, — это навыки и набор артефактов для поступления в университет, например семплы комментирования. А что будет с проектом через пять лет — неизвестно.


Илья Серебренников считает, что это не «Лига роботов», — для такой не суперраскрученной истории важна мобильность, поэтому выбраны ноутбуки
Илья Серебренников считает, что это не «Лига роботов», — для такой не суперраскрученной истории важна мобильность, поэтому выбраны ноутбуки


«Опираться нам не на кого. Это прикольно, потому что сфера новая. У меня ощущение, что мы живём в каком-то голубом океане и непонятно, куда плыть. Мы месяц проплыли и поняли: это работает хорошо, здесь мы ошиблись и так далее. Быстро подправили — следующая группа по этому модулю идёт уже по продвинутому пути», — объясняет Серебренников.


Сам Илья относится к играм как к искусству: «Сначала книги были моральным ориентиром — этот герой хороший, этот плохой, делай так и не делай так, потом кинематограф, а сейчас это в себе несут игры». Для него игра — это способ познать мир.


Илья рассказывает, что у него компьютер дома появился в три года — это был любимый источник информации о мире, окружении. Он выучил английский язык по компьютерным играм, потому что родителям было не до того и в первом классе в школе такой дисциплины не было.


«У меня была игра на английском — экономический симулятор, и папа дал мне свой университетский словарь, потому что мне нужно было много знать. В какой-то момент мне пришлось играть с иностранцами в онлайн-игры, и я смог с ними общаться. Так же было с 3d-моделингом и программированием. Даже литературный язык усваивается, когда ты играешь в качественные игры. Я люблю играть больше не в киберспортивные игры, а в сюжетные — типа третьего "Ведьмака". Подрабатываю комментатором: моя аналитика довольно слабая, но я стараюсь пробовать всё, чему мы учим», — утверждает Серебренников.


Сейчас команда кибершколы планирует привлекать аудиторию, непосредственно рассказывая о себе в общеобразовательных школах
Сейчас команда кибершколы планирует привлекать аудиторию, непосредственно рассказывая о себе в общеобразовательных школах


Когда-то он сам столкнулся с тем, что ему запрещали играть дома, доставали элементы из компьютера, — так Илья научился паять. Именно поэтому он хорошо понимает учеников, которые рассказывают, как дома у них забирают клавиатуру, мышку и так далее.


«Большинство же думает, что если ребёнок будет заниматься играми, то в 25 лет он будет оборванный, небритый, валяться в канаве и жизнь его будет кончена. Многие считают, что интернет — зло. Это общественный стереотип, с которым мы боремся, а больше никто не борется. Если бы игры не объявили официальным спортом в России, то можно было и не начинать этот проект. Так у нас есть хоть какой-то аргумент. То есть существуют наши прекрасные аргументы и есть один железный: министерству готовы поверить», — переживает создатель школы.


Илья поясняет, что многие заявки не доходят до дальнейшего этапа именно из-за разговора с родителями, которые говорят ребёнку: «Лучше географию учи».


«У родителей нет времени, они заняты. Мы предлагаем поиграть вместе с ребёнком, спросить, почему ему это нравится и почему он выбирает именно этого персонажа. У нас идея такая — через игры можно находить общий язык, а не терять. Это проходит и через мою жизнь: мама до сих пор считает, что я занимаюсь ерундой. Мне бы хотелось с этим бороться», — мечтает Илья.


И ещё одна важна проблема, по мнению Серебренникова, — невозможность собрать родителей, пригласить их на диалог, в том числе для обратной связи о процессе обучения.


Кибершкола находится на базе бизнес-инкубатора НГТУ
Кибершкола находится на базе бизнес-инкубатора НГТУ


«Когда мы говорим: "Давайте поговорим", в Сети встречаем полный игнор, а сюда не можем их затащить. Обратной связи нам не хватает: есть ли какие-то изменения в ребёнке. Нам кажется, что стало лучше, но мы не видим детей 24 часа в сутки. 50 человек отучилось, а три родителя с тобой поговорили — как-то не очень. Одна из ключевых проблем».


Создатель школы уверен, что 99% их учеников — это те, кто хочет играть легально. 1% — это уникальный случай.


«Например, были папа с сыном, у которых нет проблем: играют вместе, пробуют что-то новое, а пришли, чтобы расти: отец считает, что сын его подучит. У них взаимопонимание — это классно. Видно, что им весело вместе. Это то, чего бы мы хотели для каждого», — заключает Серебренников.


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