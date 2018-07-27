Восстание котиков

Студентка университета архитектуры, дизайна и искусств Алиса Радий специально для НГС сделала необычный проект. Художница изобразила огромных котов на улицах Новосибирска. Пушистые «котзиллы» (такое название рисованным котам небывалых размеров придумал индонезийский художник Франсдита Муасифин) точат когти о высотки, катаются на аттракционах, мурлыкают памятникам и, конечно, охотятся на мышей. Им нет дела до городских происшествий, но они вполне гармонично смотрятся в столице Сибири. Подробности — в материале обозревателя НГС.

Один из самых высоких бизнес-центров превратился в когтеточку





Что скрывать, многие новосибирцы неравнодушны к котикам. В городе почти каждый месяц проходят выставки дорогих и породистых котов. Немало счастливцев, у кого кошки живут прямо на работе — они предсказывают погоду, сторожат музейные экспонаты и ядерные установки и даже помогают спасать людей.





Рыжий котяра не постеснялся свернуться калачиком на голове у вождя революции





В 2016 году новосибирцы горячо спорили о том, быть ли в городе памятнику Сталину. Причём разговоры в мэрии об этом проходили настолько эмоционально, что чиновники грозили активистам вызовом охраны. Проект провалился, хотя поклонники и собирали с новосибирцев деньги на памятник. Поэтому рисованному котику ничего не осталось, как разместиться на голове вождя революции. Зато с памятника Владимиру Ленину кот смог рассмотреть весь центр города.





А этот кот просто нежится на солнышке в травке





Воздух, зелень, солнце — коты знают, как насладиться мимолетным сибирским летом, которое обычно пролетает в одно мгновение.





Центр информационных технологий Академгородка захвачен





Когда новосибирцы не давали соседям спать ночами из-за чемпионата мира по футболу, кот сбежал от суеты и криков болельщиков в Академгородок. И соорудил себе гамак не абы где, а у знаменитых «Гусей».





Идёт охота на мышей





«Котзилла» подстерегает мышку возле оперного театра. А вот охотиться на птиц пушистый зверь не рискнул — видимо, кот почитал НГС и решил, что пернатые в Сибири стали какими-то агрессивными. То на прохожих нападают, то кидаются в орнитологов недоеденной ондатрой. Ну их!









А этот кот застрял на колесе обозрения. К сожалению, подобное происходит не только с выдуманными котами, но и с реальными людьми. Так, несколько лет назад на колесе обозрения в Центральном парке из-за отключения света застряли две девочки и парень.





Кот добрался и до знаменитого памятника Владимиру Высоцкому





Кот не смог пройти мимо памятника легендарному барду Владимиру Высоцкому. «Котзилла» забрался на гитару и промяукал несколько песенок музыканту. Получилось непохоже, но наш кот без комплексов — пусть прохожие думают, что гигантский кот ищет себе кошечку. Но выкладывать видео своих песен на НГС кот постеснялся, поэтому лучше пройдите наш тест по творчеству Высоцкого: наденьте свитер, налейте в алюминиевую кружку чай и попробуйте продолжить дерзкие строчки из его песен.





По коням!





Забраться на самую верхушку карусели на набережной — излюбленное летнее развлечение кота. Оттуда пушистый зверь наблюдает за новосибирцами, которые обычно проводят жаркие дни в бассейнах или на пляжах.





В Академгородке «котзилла» застрял надолго





Прогулки по Академгородку закончилась для кота несчастьем — хвостатый переел фастфуда и застрял в инсталляции возле гайд-парка. С кем не бывает? Интересно, сколько сибиряков после такой еды застревали в любимых джинсах? Кстати, из своего «заточения» кот выбрался, погнавшись за голубем, — ради вкусного ужина «котзилла» готов на всё.





За голубем хоть на край света!





Работать «котзилла» не любит — разве только погоняться за птичками и мышами. Но памятник рабочему и колхознице кот уважает — хотя бы за то, что на него часто слетаются голуби. Эх, не понять коту новосибирских трудоголиков, которые пашут практически без выходных на благо работодателя.





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