Полтора года страха: отверженный коллега устроил сибирячке травлю и преследует её по вечерам

Он угрожает убить кота и избить её друзей — не помогли даже жалобы в полицию

Мужчина полтора года преследует Валерию Суханову
Мужчина полтора года преследует Валерию Суханову

Жительницу Новосибирска Валерию Суханову уже полтора года терроризирует бывший коллега. Сперва мужчина эмоционально признался в своих чувствах, но, получив отказ, стал действовать не просто настойчиво, а пугающе. Он выследил, где живёт Валерия, подкарауливает её, постоянно оскорбляет и угрожает расправой — грозится выкрасть и расчленить её кота, обещает избить друзей. Девушка уже обращалась в полицию — после беседы с участковым сталкер пропал на несколько месяцев, но в июле начал действовать снова. На прошлой неделе мужчина в шлеме облил её мочой, а после Валерия вновь получила письмо с угрозами. Она боится за свою жизнь и здоровье и не знает, как отделаться от преследователя. Подробнее — в материале НГС.

25-летняя Валерия Суханова уже полтора года живёт в постоянном страхе — бывший коллега Константин Ш. преследует девушку, пишет письма с угрозами, а недавно, по словам сибирячки, организовал нападение на неё.


Валерия и Константин познакомились весной 2016 года, когда мужчина устроился аналитиком в компанию, где она работала. Как рассказывает девушка, по рабочим вопросам они никогда не пересекались, за всё время работы говорили не часто — чаще всего просто здоровались в коридоре. Сперва никаких подозрений Константин не вызывал, даже когда на корпоративе мужчина спросил одну из коллег, состоит ли она в сексуальной связи с другим сослуживцем, а про Валерию говорил, что у неё, должно быть, толпы поклонников. Тогда сотрудники сочли, что Константин просто перебрал с алкоголем, и не заострили внимания на его вызывающем поведении. В мае девушка сменила место работы, когда Константин был в отпуске, — вернувшись, он начал узнавать, куда ушла Валерия, и написал ей письмо.


Мужчина часто называет Валерию ведьмой
Мужчина часто называет Валерию ведьмой


«Первое сообщение было признание без угроз. Я поблагодарила его за честность, у меня не было никакого предвзятого отношения, сказала, что у меня есть молодой человек, хотя это было неправдой. Просто я не хотела его обидеть. Первый раз он подкараулил меня возле нового офиса перед Новым годом. Было поздно, часов в восемь. До этого он ждал меня с цветами, но мы разминулись, — он присылал мне фотографию этих цветов. Думала, что он просто навязчивый, но потом поймёт и забудет», — рассказывает Валерия.


Однако Константин становился ещё более настойчивым и стал регулярно поджидать Валерию.


«Во второй раз я уже испугалась, даже голос повысила, говорила, что это нарушение личного пространства. Он попросил разрешения проводить меня до остановки, но я отказала. Я постучала в дверь и зашла обратно в офис», — добавляет Валерия. От бывших коллег она узнала, что всё это время у него была девушка и он только недавно с ней расстался. В мае 2017 года Валерия решила вернуться на предыдущее место работы. Две недели они спокойно работали, потом Константин ушёл в отпуск и в первый же день подкараулил Леру возле дома.


Валерия регулярно получает письма с угрозами
Валерия регулярно получает письма с угрозами


«Не знаю, откуда он узнал мой адрес, ведь адрес прописки, который есть в рабочей картотеке, не совпадает с фактическим. Коллеги ему бы не сказали. Он был очень агрессивным, подлетел, стал хватать за руки, кричать. Я успела вырваться и добежать до машины, где меня ждал знакомый, закрыла дверь. Он, как маньяк, долбил по стеклу. Знакомый вышел к нему, Константин срывался на крик, подпрыгивал», — описывает события девушка.

На работу Константин не вышел — он не уволился официально, трудовую книжку забирали его родственники. Мужчина продолжил преследовать Валерию в соцсетях.


Константин постоянно регистрирует новые аккаунты и пишет Валерии
Константин постоянно регистрирует новые аккаунты и пишет Валерии


Тем же летом Валерия с мамой отправились на Алтай, девушка выложила в соцсети фото — знакомая спросила название базы отдыха, Валерия написала, даже не догадываясь, что Константин уже выехал вслед за ними.


«Мы жарили вечером мясо, мимо проходил человек, мне показалось, что я видела его лицо, но подумала, что у меня просто паранойя. Через 15 минут он подлетел и был очень агрессивным. Сотрудников базы он убедил, что он мой парень, что мы поругались и он приехал со мной мириться. Всё было так стремительно, он кинул мне окурок в лицо. Всё-таки менеджер попросила его покинуть базу. Через несколько часов он с менеджером опять ходил по базе, якобы выронил паспорт там. Тогда же он сказал, что я получу своего кота, расчленённого по пакетам», — рассказывает Валерия.


После встречи с полицией сталкер пропал почти на полгода
После встречи с полицией сталкер пропал почти на полгода

Угрозы продолжились в Новосибирске. В День всех влюблённых Лера получила новые сообщения и обратилась в полицию — в отделении полиции № 1 «Центральный» приняли заявление. Участковые нашли экс-коллегу — Константин извинился и сказал, что не знал, что напугал Леру. Девушка решила, что он испугался и исчез навсегда.


Но спустя полгода Константин снова дал знать о себе. В прошлую пятницу, 6 июля, на Леру напали возле подъезда.


«Было утро, меня ждало такси на работу. Я вышла, накинула рюкзак, увидела, что на меня идёт мужчина в обтягивающем костюме и закрытом мотоциклетном шлеме с ведром. Я подумала, что просто кто-то моет свой мотоцикл. Резко побежал и вылил на меня, я успела отвернуть лицо. Вслед он крикнул: "С днём рождения, шлюха!". День рождения у меня был 21 июня, видимо, это такой подарок», — говорит Лера. Девушка была так шокирована и растеряна, что на автомате решила поехать на работу, а потом уже поняла, кто за этим стоит. Как ей показалась, нападавший был не Константин — голос был не его. Следующим утром она получила письмо от Константина, где были фото нападения на неё. Мужчина угрожает, что на этом не остановится, — он обещает превратить жизнь девушки в ад, а также сообщает, что готовит некие действия против её коллег.


Константин обещает, что это будет не последнее нападение 
Константин обещает, что это будет не последнее нападение 


Валерия считает, что у парня проблемы с психикой — он утверждал ей, что она всё делает, чтобы подразнить его, а вместе с друзьями она собирается, чтобы обсудить и посмеяться над ним.


Сам Константин Ш. говорит, что Валерия выставляет себя жертвой, хотя всё было не так. Как он утверждает, ходил к Валерии он не специально — в соседнем подъезде живёт его друг. Мужчина не отрицает, что это он облил её мочой.


«Она провоцировала, издевалась. Да, у меня была жёсткая травма головы, я сидел на “Карбамазепине” и “Адаптоле”, а она со своими друзьями подкалывала. Ничего я ей не угрожал, не было про расчленить кота. Да, я плеснул ей мочи в лицо, абсолютно об этом не жалею. Перед законом готов отвечать, зачем я это сделал и почему. Она мне сама типа случайно писала в Telegram в тот момент, когда я был с девушкой. Девушка была в курсе проблемы, мы хотели помириться, но после этих сообщений закончилось окончательно», — ответил корреспонденту НГС Константин Ш. Он объясняет, что она никогда ему не говорила чёткого «нет», а только «тряслась, как идиотка». Он уверен, что она не просто так вернулась на работу в их компанию.


«Зачем ты припёрлась на работу, где якобы тебя преследует маньяк, и садишься перед ним и постишь [в соцсети] всякую шляпу про любовь? Она пишет бред. Никакую машину не бил, а аккуратно ударил по стеклу костяшкой пальцев», — добавил Константин.


После нападения и новых угроз Валерия собирается писать ещё одно заявление на своего обидчика. Адвокат Михаил Гарин считает, что это единственный правильный выход в подобной ситуации. Юрист рекомендует всем жертвам сталкинга регулярно сообщать о каждом случае преследования в полицию — зачастую даже одна беседа с полицейскими может спугнуть преследователя.


«Реагировать нужно немедленно, не нужно допускать пауз в несколько недель. Фиксировать всё максимально — скриншоты сообщений, заказывать у сотовых операторов выписку соединений между абонентами. У органов должна быть совокупность документов, свидетельствующих о потребности проверки на психическое состояние. Эти люди представляют опасность для себя и других. Есть законная процедура, через органы внутренних дел по совокупности суд может принять решение о госпитализации человека в специализированные учреждения», — резюмировал адвокат Михаил Гарин.


Как утверждает психотерапевт Игорь Лях, распознать потенциального преследователя можно в самом начале отношений — например, если человек на первых свиданиях говорит, что все его предыдущие девушки оказались стервами, то высока вероятность, что то же самое повторится в новых отношениях.


«Часто преследователи — это люди с ярко выраженным зависимым типом характера. Для них характерны следующие черты. Сложность во взятии ответственности за своё поведение, действия, чувства. Часто они перекладывают ответственность на других людей, то есть не я тебя полюбил, а ты вызывала мою любовь, ты мне глазки строила. Вторая черта — это высокая эмоциональная лабильность — перепады настроения, которые выглядят не совсем адекватно. Произошло что-то небольшое, а перепады настроения очень сильные. Придаются значения действиям, которые выходят за рамки обыденности. Третья группа особенностей — это следить, добывать информацию в одностороннем порядке, допытываться у знакомых про объект своего интереса», — характеризует преследователей Игорь Лях.


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