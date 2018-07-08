«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех

«Порше» 777 показывает хамство в самом центре города, и что творит чёрная «Камри» 111

В новом, 80-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: новые нарушители на тротуарах тихого центра, самозахват парковочных мест во дворе жилого дома и новые выходки чёрной «Камри». 

«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


Открывает выпуск этот роскошный Porsche Panamera, который вольготно расположился на тротуаре в самом центре, на перекрёстке Ленина и Советской. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Территория горбольницы, небольшой парк у одного из корпусов. Приезжий, видимо, из леса, парковаться на асфальте отказывается», — сообщают посетители больницы.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Новогодняя, 13, подъезд 1. Излюбленное место парковки», — ведёт наблюдение читатель Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


Владельцу «Мерседеса» удобно стоять на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Этот автомобиль систематически "залазит" на часть тротуара и газона, хотя газоном это назвать сложно. Борьба жителей дома не увенчалась успехом: чтобы выехать, хозяин авто объехал установленный бетонный блок, развёз всю грязь из лужи по асфальту на въезде во двор по адресу Романова, 25», — рассказывает читательница Дарья. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«На Сакко и Ванцетти прямо на газоне с заездом на тротуар стоял вот этот скромняга», — пишет читатель Михаил.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Очередной автохам припарковал свою машину, перегородив проход и проезд с колясками на улице Лежена, 11. Пешеходы вынуждены обходить его по свежезасеянному газону или протискиваться в щель между ним и клумбой. На замечания в виде записок не реагирует», — рассказывает о своей борьбе Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«"Гигант" на Бердском шоссе. Места вокруг все свободны. Обязательно надо подъехать и встать на места для инвалидов. Что движет такими людьми? Непонятно», — задаётся вопросом Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Во дворе по улице Доватора, 35/2 группа лиц уничтожила часть газона, засыпав его щебнем, и устроила самовольную парковку на 4 машины. Это уже не только нарушение ПДД, но и порча общедомовой собственности», — зафиксировал нарушения читатель Павел.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Проспект Дзержинского, 4. Заезд на тротуар совершают с проезжей части через бордюр, не снижая скорости», — недовольна читательница Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


«Угол Коммунистической, 44 и Красного проспекта, 11. Автомобиль заехал на тротуар по пешеходному переходу и припарковался возле входа», — сообщает Григорий.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche 777 — я тут главнее всех


Ну а это пример того, как можно для парковки использовать самые укромные уголки. «Максима Горького, 85. Комбо: тротуар, газон, дерево! Притом долго так стоял, я пообедать успел и вернуться», — пишет очевидец. 


НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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