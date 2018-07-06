«Я это не повезу»: таксист отказался ехать с женщиной-инвалидом

Он обматерил женщину в коляске и бросил её — его тут же уволили

Днём 4 июля инвалид-колясочник Светлана Марасулова вызвала в Черепаново местное такси — женщине часто приходится пользоваться услугами перевозчика, обычно таксисты с пониманием относятся к тому, что Светлана вынуждена передвигаться на коляске, тем более что диспетчер обычно предупреждает об этом водителей. Но в этот раз женщина столкнулась с неприкрытой грубостью и агрессией — водитель заявил, что он возит «только нормальных» людей, обматерил женщину и захлопнул перед ней двери машины. Подробности — в материале корреспондента НГС.

В Черепаново водитель такси отказался везти инвалида-колясочника — мужчина заявил, что возит только «нормальных людей».







«В грубой форме отказался везти, — рассказала корреспонденту НГС жительница Черепаново Светлана Марасулова. —





Сначала послал. Потом сказал: "Я это не повезу". И захлопнул передо мной дверь».





Женщина пояснила, что 4 июля она, как обычно, вызвала местное такси «Ласточка» — Светлана является постоянным клиентом именно этого такси, и раньше проблем с таксистами у неё не возникало. Марасулова всегда предупреждала диспетчеров о том, что она передвигается на инвалидной коляске.





Однако таксист, который приехал на вызов 4 июля, накричал на Светлану матом и заявил, что он возит только «нормальных людей».





Руководство такси «Ласточка» подтвердило информацию об инциденте, пояснив, что Светлана является постоянным клиентом такси. Но в этот раз новый диспетчер не предупредил водителя о том, что ему необходимо будет перевезти клиента-колясочника.





«С этим таксистом, с именно этим у них инцидент произошёл, — пояснила корреспонденту НГС руководитель такси «Ласточка» Татьяна Куцабина. — Этот водитель, он всего неделю у нас работает. Приняли, две смены отработал, и вот такое произошло. К следующей смене он не допущен, он не будет больше у нас работать».







По словам Куцабиной, проблема была решена в этот же день — Светлана объяснила ситуацию диспетчеру, и через пять-семь минут клиентку забрал другой водитель.





Светлана Марасулова также подтвердила НГС, что инцидент с такси полностью исчерпан. «Передо мной извинились, — подчеркнула жительница Черепаново. — Проблему решили. Я давно пользуюсь услугами именно этого такси, и никаких проблем не было. Считаю, что дело не в фирме, там мне пошли навстречу, а в самом водителе».





Корреспондент НГС связалась со вторым участником конфликта, теперь уже бывшим водителем такси Виталием. Однако комментарий получить не удалось: мужчина отказался общаться с журналистом, снабдив свой отказ обильным матом.





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