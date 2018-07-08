Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА

Самые дорогие машины, которые богатые люди демонстрируют всем новосибирцам на городских улицах

В мире много роскошных и люксовых автомобилей, некоторые из них можно встретить и на улицах Новосибирска — часть горожан может позволить себе такое, миллионов за 10. Конечно, у нас почти не найти диковинных «Роллс-Ройсов» и «Мазерати», но весь основной премиум представлен в достаточном количестве. Какую именно автомобильную роскошь можно встретить на городских улицах — далее в обзоре НГС.АВТО. 

Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Открывает выпуск, пожалуй, самая дорогостоящая серийная модель из официально представленных в Новосибирске автомобилей. Mercedes-Benz G-класс Gelandewagen в версии AMG с 12-цилиндровым битурбированным двигателем объёмом 6 литров. Этот автомобиль имеет под капотом 630 л.с., которые разгоняют 2,5-тонный аппарат до скорости 100 км/ч за 5,3 секунды. Стоит Mercedes-Benz G-класс у официального дилера от 16 миллионов рублей. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Символ успеха, солидности и, что немаловажно, надёжности у сибиряков — Lexus LX. В новом поколении машина стала футуристичной, интересной, её неплохо покупают успешные люди Новосибирска. Lexus не так проворен, как «Гелендваген», его 4,5-литровый турбодизель развивает 272 силы и разгоняет машину до сотни за 8,6 секунды. Стоимость автомобиля в дилерском центре составляет 6,3 миллиона рублей.



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Брат-близнец «Лексуса», только попроще и менее престижней, — Toyota Land Cruiser 200. Тоже в чёрном цвете, как и все предыдущие, тоже с красивым номером. В бензиновой версии автомобиль имеет 4,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 309 л.с., разгон до сотни — 8,6 секунды. Стоит машина порядка 5,5 миллиона рублей. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


А это более утончённый британский автомобиль. Range Rover достаточно популярен и в наших краях, несмотря на разговоры о ненадёжности этой марки. С мощным 5-литровым турбомотором машина развивает 525 л.с. и разгоняется до сотни всего за 5,4 секунды. Range Rover, как и положено дорогому авто, украшен красивыми номерами ООО. Стоит модель в дилерском центре около 10 миллионов рублей.



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Немецкая утончённость — Porsche Cayenne. Эта модель меньше и легче ранее описанных автомобилей, поэтому считается внедорожником для активного вождения. С 4,8-литровым турбированным мотором «Кайен» может разгоняться до сотни за каких-то 4,1 секунды. Не менее интересная серия госномеров ААА. Стоимость такой машины достигает 10 миллионов рублей.



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Новосибирская автомобильная роскошь ещё не окончательно воплощена во внедорожниках, есть и премиальные седаны. Mercedes-Benz S-класс лидирует по продажам в этом сегменте, в Новосибирске он встречается довольно часто. С 4-литровым двигателем автомобиль развивает 469 сил и разгоняется до сотни за 4,6 секунды. Стоимость модели — до 10 миллионов рублей в зависимости от оснащения. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Конкурент «Мерседеса», гораздо менее распространенный в Новосибирске, — BMW 7 series. Тем не менее такие машины встречаются, в том числе и с интересным матовым окрасом кузова. У этого BMW под капотом 12-цилиндровый 6,6-литровый мотор мощностью 609 л.с. Скорости в 100 км/ч автомобиль достигает за гоночные 3,7 секунды. Стоимость подобной версии переваливает за 10 миллионов рублей.



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Другой автомобиль марки BMW — купеобразный X6, модный, вызывающий, спортивный. С 3-литровым турбодвигателем мощностью 313 л.с. машина разгоняется до сотни за 5,8 секунды. Этот экземпляр один из немногих, кто не имет красивых госномеров. В салонах модель стоит от 6 миллионов рублей. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Самый крупный внедорожник марки Mercedes-Benz — GLS-класс. Как и большинство представленных в обзоре, автомобиль имеет чёрный цвет кузова, красивую номерную серию из одинаковых букв. С мощным 4,7-литровым мотором на 455 л.с. тяжёлый внедорожник может разгоняться до сотни за 5,3 секунды. Цена такой модели в дилерском центре от 8,4 миллиона рублей. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Ещё одна немецкая модель — Audi Q7 в легкомысленном синем цвете. В новом поколении автомобиль частично смахивает на огромный универсал, тем не менее это внедорожник, премиальный и солидный. С 3-литровым турбомотором мощностью 333 л.с. Audi Q7 достигает сотни за 6,1 секунды. В салонах машина предлагается за «какие-то» 5 миллионов рублей.



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Американский вариант солидного автомобиля, Cadillac Escalade в красивом цвете и с обычными номерами. Машина крупнее большинства представленных в обзоре, впечатляет своими габаритами и могучестью. Под капотом 6,2-литровый атмосферник мощностью 426 л.с., разгоняющий этого гиганта до 100 км/ч за 6,5 секунды. Модель сравнительно доступна — всего 6,7 миллиона рублей. 



Роскошь на весь Новосибирск: сплошь ННН и ААА


Ну а это большая редкость для Новосибирска — внедорожник Hummer X2. Автомобиль уже не нов, но по-прежнему интересен свой брутальностью и индивидуальностью. С максимальным 6,2-литровым мотором мощностью 409 л.с. 3-тонный Hummer разгоняется до сотни за 7,8 секунды. На вторичке такую машину можно купить за 2–3 миллиона рублей.


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