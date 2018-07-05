«Это какая-то другая Россия»

5 новосибирцев, которые были на матчах ЧМ, рассказали НГС о самых ярких впечатлениях от мундиаля

Победа российской сборной над Испанией на чемпионате мира по футболу заставила тысячи новосибирцев выйти на улицу. Однако самые верные болельщики отправились в Москву, Санкт-Петербург, Самару и другие города, чтобы увидеть чемпионат мира собственными глазами. Обозреватель НГС поговорил с жителями города, которые не пожалели на это времени и денег. 

Игорь Каменев (ресторатор)


Игорь Каменев с женой Анастасией
Игорь Каменев с женой Анастасией


Ездили с женой и с тестем, это была его мечта — посетить чемпионат. До первого матча в Питере долетели за 5 рублей благодаря льготной программе «Аэрофлота» для болельщиков, добирающихся до матчей нашей сборной из любой точки России. А потом из Петербурга добирались до Самары на FIFA Train — бесплатном поезде от РЖД. Чистый, новый, красивый, быстрый и двухэтажный — единственный минус, что на полный состав фанатов одного вагона-ресторана мало, там был постоянный аншлаг и кончалась еда моментально, хорошо, что мы, как опытные путешественники, всё брали с собой.


Имея билеты на матчи чемпионата, приехать из одного города в другой оказалось возможным бесплатно
Имея билеты на матчи чемпионата, приехать из одного города в другой оказалось возможным бесплатно


В Самаре стояла жара в 35 градусов. Поразили уругвайцы-болельщики — очень классно поддерживали свою команду и пели (наши так не умеют). Расстроило — бесплатные шаттлы-автобусы в Самаре ехали по пробкам: представьте себе автобус битком, пробка, внутри +45, людям становилось плохо. Странно, что не обеспечили на матч хотя бы нормальный проезд.


К слову, о пиве. Об этом уже писали все СМИ, в городах ЧМ пьют повсюду и везде, полицейские к этому лояльны, Но есть одно «НО»: если ты русский — к тебе лояльность снижается, такой вот поворот. Хотя к нам претензий не было — с нами улыбались и даже говорить пытались по-английски. А вот за нашу полицию было обидно. В Москве пришлось наблюдать за тем, как полицейские на входе в фан-зону ничего не могли сказать по-английски иностранным болельщикам.


А так в Москве неофициальным центром мира на эти дни стала улица Никольская — там царит вечный праздник, несмотря ни на что, — это очень круто! Танцы, гимны, барабаны, люди со всей планеты — потрясающе! А рестораны там делают двухнедельные выручки за день.


Из неприятных моментов — разделение мусора, к которому призывают всюду и везде, не работает. Тем не менее, имея отношение к организации мероприятий, могу сказать, что ЧМ выглядит как самое сложное событие в целом, и Россия организовала его на очень достойном уровне.


Павел Ютяев (журналист)


Несмотря на наплыв болельщиков, проблем с входом и выходом со стадиона зрители из Новосибирска почти не заметили 
Несмотря на наплыв болельщиков, проблем с входом и выходом со стадиона зрители из Новосибирска почти не заметили 


Если коротко, то я получил то, за чем ехал: сильных, позитивных эмоций, ощущение огромного мирового фестиваля. Новые стадионы — роскошные, отличный вид даже с самых недорогих мест из-за ворот (у меня была 4-я категория в Казани на игре Испания – Иран и в Москве в Лужниках на Дания – Франция. В Лужниках вообще почти под самой крышей). Мощнее всего праздник ощущался в Москве на Никольской, где болельщики разных сборных организовали собственную стихийную фан-зону.


Это прямо реальный футбольный Вудсток: народ гуляет, поёт и пляшет, знакомится, братается, выпивает, знакомится, влюбляется, и надо полагать, что в марте-апреле 2019-го в России появятся новые «дети футбола», как в своё время были «дети Олимпиады».


«Это какая-то другая Россия» (фото)


Из приятного: там есть ощущение, что это та Россия, которая мне нравится, — открытая миру, самоироничная, доброжелательная, с нормальной полицией, которая не стремится всех построить, а следит за тем, чтобы не было криминала.


Из не знаю, приятного или нет: города ЧМ к турниру, очевидно, постарались привести в порядок, та же Казань очень впечатлила, и на контрасте с ней Новосибирск кажется довольно убогим.


Из неприятного: система продажи билетов была организована довольно посредственно (это зона ответственности ФИФА), поэтому на первых матчах были пустые места при сумасшедшем ажиотаже. Разные правила безопасности на разных стадионах тоже расстроили, Москва в этом смысле самый недоброжелательный город, по ощущениям.


Михаил Надымов (креативный директор)


Михаил Надымов с женой
Михаил Надымов с женой


Ездили с женой в Питер на Иран – Марокко. Это был первый матч на новой арене. Впечатления не самые радужные. Пришли за 2 часа до игры и встали в огромную очередь. Организаторы оказались технически не готовы пропускать такую толпу (62–64 тысяч). Например, в нашем входе № 10 был всего один сканер сумок. В итоге опоздал на матч на 15 минут.


Болельщики разных команд сидели на трибунах рядом 
Болельщики разных команд сидели на трибунах рядом 


Мы сидели в окружении иранцев. Они позитивные на улице, но на стадионе крайне агрессивные. Оскорбляют соперников фуканьем, криками и жестами. Было неприятно сидеть в такой атмосфере. Мы ждали праздника, а попали на конфликт. В конце матча, когда Марокко забил автогол, иранский болельщик в сильном подпитии так радовался, что упал сверху на меня и жену. Сильно задело. А когда он встал, то вместо извинений побежал к другим иранцам праздновать. Он был на взводе и пьяный, тут всё понятно. А вот его соотечественники вокруг даже пальцем не пошевелили, чтобы дать ему леща за такое поведение.


А вот фан-зона в Питере очень понравилась. Там нет негатива. Даже во время игры болельщики соперников относятся друг к другу с уважением. Подбадривают. Пляшут, поют. Праздник. А ещё испытал испанский стыд за соотечественников, которые везде пытаются пролезть без очереди. Наблюдал такое повсеместно. Иностранцы в это время просто впадали в ступор и было видно, что к такому не привыкли.


Антон Канунников (юрист)


Антон Канунников 
Антон Канунников 


Ездил в Волгоград на игру Англия – Тунис. Перед этим два дня был в Москве на фан-зоне. Впечатления самые положительные! Волгоградцы очень гостеприимные, когда узнавали, что я приехал из Новосибирска, сразу шли за пивом. Брали меня на поруки, показывали, где вкусно и бюджетно можно поужинать/пообедать, как и куда проще добраться на транспорте. Свои деньги почти не тратил! Город чистый, все дороги отремонтированы. Удивило всякое отсутствие мигрантов из Средней Азии — не видел ни одного! Цены в барах/ресторанах дешевле, чем в Новосибирске, что приятно удивило. Криминала ноль! Чувствовал себя в абсолютной безопасности. Очень много полицейских, которые ведут себя корректно, их даже не видно и не слышно. Не мешают. Баночное пиво Bud в фан-зоне лучше и вкуснее того, которое продаётся в Новосибирске. Пивовары постарались для иностранцев. Единственный минус — огромное количество мошек. Волга. Жара. Говорят, их травили, но толку было мало.


Егор Егошин (создатель и совладелец спортивной школы)


Егор Егошин с сыном
Егор Егошин с сыном


Был на трёх матчах, включая открытие в Лужниках. Что касается самой игры, то футбол удобнее и информативнее смотреть по телевизору. Но я ехал, чтобы с сыном, чтобы он увидел своими глазами лучших футболистов мира и окунулся в эту атмосферу. И должен сказать, что самое интересное — это то, что происходит до игры, после игры и на фанатских трибунах.


Очень сильное впечатление произвели фанаты из разных стран. В нашей стране я никогда ещё не попадал в такую ситуацию, когда так много людей разных национальностей в одном месте и все на абсолютном позитиве: разукрашенные, никакой агрессии. Все друг с другом фотографируются, готовы помогать.


Мы специально приезжали пораньше, чтобы посмотреть, что происходит на трибунах. Этого всего не видно по телеку: как по-разному болеют люди разных национальностей. Мы были, например, на матче Германия – Мексика. Немцы сидели всю игру руки на коленках, а мексиканский сектор не садился, по-моему, вообще никогда.


Многие болельщики наряжаются в яркие костюмы
Многие болельщики наряжаются в яркие костюмы


Интересно, что ФИФА специально рассаживает болельщиков не по странам, а вперемешку, так что сама собой возникает та самая толерантность. Мы сидели между болельщиками команд, которые играли на поле. Все общались, передавали друг другу пиво, обнимались и продолжали болеть за свои команды.


Понравилась организация. Я был в Лужниках не только на этой игре, но и, например, на концерте группы U2, и тогда нам пришлось полтора часа ждать, чтобы выйти наружу (трибуны выпускали поочередно). Здесь таких проблем не было. Приходилось, конечно, подождать в очереди в туалет или за напитками, но для такого количества зрителей это неизбежно. И это тоже повод пообщаться с незнакомыми тебе людьми.


В целом атмосфера в Москве — это какая-то другая Россия: открытая, дружелюбная, готова прийти друг другу на помощь. И очень хотелось бы, чтобы это всё осталось и после чемпионата.


Я очень рекомендую всем съездить хотя бы на день-другой в город, где проходит чемпионат, даже если у вас нет билетов ни на один матч. Просто для того, чтобы самим ощутить эту невероятную атмосферу праздника мирового масштаба.

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