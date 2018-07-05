Засада на стилиста

Клиентка взяла парикмахера в заложницы — она потребовала заплатить ей 10 тысяч за выпавшие волосы

4 июля хозяйка одной из квартир на проспекте Маркса вызвала в квартиру участкового. Женщина пояснила, что её подруге некачественно выполнили услугу по наращиванию волос и этот мастер сейчас находится в комнате. В свою очередь парикмахер Ксения Рихтер заявила, что клиентка вместе с подругами незаконно удерживала её в квартире и вымогала у неё 10 тысяч рублей. Обе женщины написали заявление в полицию. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта и попыталась разобраться в ситуации.

4 июля Ксении Рихтер поступил очередной заказ на наращивание волос — её пригласили к клиентке в квартиру в одном из домов на проспекте Маркса. Но в квартире парикмахер увидела свою старую клиентку Наталью, которую сразу вспомнила, — незадолго до этого они поссорились.





«Я 28 июня сделала девочке волосы, — вспоминает суть конфликта Ксения. — Изначально я ей объясняла, в чём разница. Есть в магазине колбаса по тридцать девять рублей, есть колбаса по двести [рублей]. Ты, естественно, по тридцать девять её не берёшь, потому что её кушать невозможно. Так же и с волосами — есть за двадцать [тысяч], есть за девять [тысяч]».







Парикмахер пояснила, что она нарастила Наталье волосы за девять тысяч рублей, однако с ними «что-то пошло не так».





Через несколько дней клиентка потребовала вернуть ей деньги за услугу — Ксения объяснила, что не может этого сделать, так как прошло слишком много дней. Но Наталья настаивала — и женщина заблокировала получение сообщений от неё.





Днём 4 июля парикмахер приехала к новой клиентке в квартиру на Маркса. «Захожу в квартиру, выходит из комнаты эта девушка, которой я делала [наращивание], — объяснила Ксения. — И с таким гонором: "Не ожидала меня увидеть?". И начинает в грубой форме качать права. И матом кричать, и всяко-разно».





По словам Ксении, вместе с Натальей в квартире находились ещё две её подруги — они заявили, что не выпустят женщину, пока она не отдаст им десять тысяч рублей.





«Я за себя боялась, — объяснила Ксения. — Девочки были гораздо крупнее меня». Однако женщина подчёркивает, что и Наталья, и её подруги физическую силу к ней не применяли. Привезти деньги недовольной клиентке Ксения попросила своего мужа, Евгения Рихтера.







«Жена звонит, голос никакой. Говорит: "Жень, привези мне десять тысяч", — вспоминает Евгений Рихтер. — Говорю: "А что случилось?". [В ответ]: "Привези и не задавай глупых вопросов".





Нервно, и даже прикрикнула. Приехал туда — там уже участковый. Вызвали участкового сами девочки, потому что поняли, что муж сейчас приедет злой. До этого говорили: "Мы тебя не выпустим, пока кто-нибудь не отдаст десять тысяч [рублей]"».







По словам семьи Рихтер, Ксения пробыла в квартире подруги клиентки час-полтора. «Некачественно сделана работа, допустим, даже человек прав. Но как-то надо эти вопросы мирно решать. У жены своё ИП, она платит налоги. Ну иди в Роспотребнадзор, решай эти вопросы. Она придумала по-другому», — негодует Евгений.





Клиентка Ксении Наталья рассказала корреспонденту НГС, что 28 июня в 21:00 к ней домой приехала Ксения Рихтер, чтобы сделать наращивание волос. «Я нашла её [Ксению] на "Юле", чтобы она приехала мне сделала волосы, — вспоминает Наталья. — Только этот так называемый мастер за дверь, волосы начали лезть. Просто слезали с меня, прям с капсул, сами. Волосы все очень красятся. Все футболки, все полотенца уделала дома. Волосы собирала как могла. Я пошла на корпоратив, а эти волосы лезут. Это по-человечески вот так происходит?».





На следующий день после наращивания





Наталья пояснила, что на следующий день она написала парикмахеру сообщение в WhatsApp — но оказалось, что Ксения заблокировала и телефон клиентки, и её аккаунт на «Юле». Поэтому женщине пришлось пойти на хитрость — она договорилась со своей подругой, чтобы та позвонила Ксении и договорилась о встрече в своей квартире якобы для того, чтобы та ей нарастила волосы.





По словам Натальи, как только парикмахер зашла в квартиру, она сразу же позвонила в полицию — но участковый пришёл только где-то через час. Всё это время Ксения находилась в квартире добровольно, насильно её никто не удерживал.





«Мы хотели сделать это всё законно, но когда пришёл участковый, она заявила, что раз вы пишете заявление, то я напишу встречную, что вы меня тут час удерживали», — негодует Наталья.







Женщина пояснила, что до прихода полицейского она не требовала от Ксении никаких денег — уже при участковом Наталья якобы предложила парикмахеру пойти на мировую и отдать ей добровольно девять тысяч рублей, чтобы она не писала на неё заявление в полицию.





«Но там муж стал кричать: "Вы мыши, вы твари. Я с вас просто так не слезу", — объясняет Наталья. — Я юрист, я понимаю в этом во всём. Ну что за детский сад развели, какие-то диалоги непонятные».







На следующий день парикмахер добавила номер клиентки в чёрный список





«Там обе девушки обратились в полицию: одна написала заявление о том, что ей оказали некачественную услугу, другая заявила, что её якобы удерживали в квартире, — подтвердил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах. — Обе на эмоциях, во всём этом надо ещё разобраться. Но вторую девушку точно никто не удерживал — она могла в любой момент встать и уйти. Ждала приезда полиции».







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