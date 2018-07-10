«Нормальный крокодил не нападёт на палатку»

Две смелые сибирячки 4 месяца прожили в Мексике — они гладили китов и спали в мангровых зарослях

По Мексике девушки путешествовали больше 4 месяцев
По Мексике девушки путешествовали больше 4 месяцев

Юлия и Екатерина — путешественницы со стажем. Если они выезжают из Новосибирска, то основательно и надолго. С собой берут палатку, удочки и даже дайверское снаряжение. В этом году девушки мечтали доехать до Эквадора через Мексику, но так влюбились в транзитную страну, что остались там на 4,5 месяца. Там купили машину и поехали по самым недоступным для обычных туристов уголкам страны — гладили китов в лагуне Баха Калифорнии и спали в палатке рядом с мангровыми зарослями, где живут крокодилы. Корреспонденты НГС узнали подробности захватывающего путешествия.

Багаж у каждой был больше 20 килограммов
Багаж у каждой был больше 20 килограммов


Юлии и Екатерине по 33 года. Пару недель назад они вернулись из Мексики, по которой путешествовали больше четырёх месяцев. Это путешествие для них стало особенным, хотя до этого они уже побывали в нескольких экзотических странах — в Кении, Танзании, Малайзии, на Филиппинах, в Индии и на Кубе. «Но у меня была мечта — поехать и не ощущать привязанность к каким-то временным рамкам, не иметь плана по посещаемым местам. Поэтому я уволилась с работы и взяла билет в один конец, — рассказывает Юлия. — На самом деле мы никогда не хотели в Мексику — мечтали об Эквадоре. Просто через Мексику был самый дешёвый "вход" в Южную Америку».


Мексиканское дерево
Мексиканское дерево


Девушки прилетели в Брюссель, а оттуда лоукостером до Канкуна. Так получилось дешевле всего — билет до Мексики в одну сторону обошёлся всего в 500 долларов. В Канкуне они хотели купить машину, но не получилось, друзья посоветовали сделать это в столице. Прежде чем отправиться в Мехико, Юля и Катя решили съездить в Баха Калифорнию. 


Маршрут. Синим обозначены перелёты, красным — поездки на машине
Маршрут. Синим обозначены перелёты, красным — поездки на машине


«Это была одна из мечт. Взяли внутренний перелёт до Баха Калифорнии. Был февраль — это идеальное время посмотреть китов. Когда прилетели, арендовали машину на неделю, проехали 2000 километров, — рассказывает Юлия. — Китов там не прикармливают, не зовут, не заставляют. 


В Баха Калифорнии
В Баха Калифорнии


Ты просто приплываешь на лодке, они сами хотят с тобой общаться. Ты просто их гладишь, они выныривают». По её словам, в лагуне мамы-киты плавают вместе с детёнышами. Детёныши подплывают, потому что им интересно, а самки китов, как правило, наблюдают со стороны.


Киты в Баха Калифорнии
Киты в Баха Калифорнии


Дальше путешественницы отправились в столицу — Мехико Сити. Там за 2000 долларов им удалось купить машину «Фольксваген Поинтер» (самой простой комплектации: на механике, без кондиционера, но в хорошем техническом состоянии).


Солёное озеро
Солёное озеро


Эта покупка окончательно их убедила в том, что стоит остаться в Мексике, тем более теперь не нужно таскать на себе 20-килограммовые рюкзаки, в которых палатка, бинокль, цифровая техника и даже дайверское оборудование. Кстати, в конце путешествия машину они продали примерно за те же деньги — там же, в Мехико.


Машину, на которой девушки путешествовали по Мексике, удалось купить за 2000 долларов
Машину, на которой девушки путешествовали по Мексике, удалось купить за 2000 долларов


По словам Юлии, дороги в Мексике местами холмистые, поэтому иногда было сложно стоять в пробках или парковаться. Но эти проблемы компенсировала возможность заехать даже в самые глухие деревушки и недоступные для обычных туристов уголки страны.


Индейцы в Мексике
Индейцы в Мексике


«Обычно мы живём либо в хостелах, либо в палатке. За эту поездку — за 4,5 месяца — в хостелах провели всего 9 ночей. Всё остальное время мы жили у местных. И в целом месяц наберётся в палатке», — рассказала Юля. 


Ушмаль — руины крупного города майя
Ушмаль — руины крупного города майя


Жильё находили по системе «каучсёрфинг» (CouchSurfing couch — англ. кушетка, ложе и surfing — брожение, путешествие — одна из крупнейших гостевых сетей в виде онлайн-сервиса. Объединяет более 7 миллионов человек в 246 странах и территориях. Члены Сети предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. — по информации «Википедии»).


84-летняя американка, у которой останавливались девушки, начала заниматься дайвингом на пенсии 
84-летняя американка, у которой останавливались девушки, начала заниматься дайвингом на пенсии 


«Люди просто невероятные. Такое гостеприимство. Однажды нас захостила бабушка 84 лет, американка. Она 10 лет волонтёрила в Африке, потом переехала с мужем в Мексику и на пенсии начала дайвить. Или, например, приехали в деревню. Там огромная семья — бабушки, тёти, никто не говорит по-английски вообще. Сидели, наполовину "крокодилом" общались, наполовину как-то по-испански немного». 


Юлия и Екатерина в компании мексиканцев
Юлия и Екатерина в компании мексиканцев


Несмотря на то что каучсёрфинг предусматривает только жильё, многие предлагали иностранным постоялицам еду. Иногда девушки готовили сами и угощали хозяев дома. Самыми ходовыми блюдами были кесадия или паста. Юля и Катя — вегетарианки, поэтому питаться в местных заведениях не всегда удавалось, так там всё-таки большинство блюд из мяса. Но в некоторых кафе что-то придумывали специально для них.


Палатку ставили не только в кемпинге, но и просто на берегу
Палатку ставили не только в кемпинге, но и просто на берегу


Палатку ставили иногда в кемпинге, а иногда просто где придётся, когда, например, понимали, что уже смеркается и нужно где-то остановиться. «Чем больше ты путешествуешь, тем больше понимаешь, что животным нет до тебя никакого дела. Ты только их не трогай, и никто тебя не обидит. 


Коати едят тортильи
Коати едят тортильи


А так видели и змей, и крокодилов, и опоссумов — очень богатый животный мир, — отвечает Юля на вопрос о страхе перед дикими животными. — У нас был потрясающий случай в районе города Паленке. Ехали, увидели экоотель прямо возле джунглей, попросили поставить палатку на их территории за небольшие деньги. И только мы подъехали — бегут опоссумы, агути, колибри. Раздаются крики обезьян-ревунов. Мы в восторге были, взяли бинокль. Эти обезьяны приходили к нам общаться, даже немножко дотрагивались до нас».


Крокодил на пляже
Крокодил на пляже


В другой раз девушки решили поставить палатку рядом с мангровыми зарослями, в трёх метрах от воды. «Спим. В три часа ночи фонарь, приехала полиция: "Что вы тут делаете? Вы в курсе, что здесь много крокодилов?". Мы: "Ну ладно, что теперь делать?". Они: "Подвиньте палатку подальше". И уехали, — вспоминает Юлия. — Но это же безумие просто. 


Остров Женщин (Исла-Мухерес)
Остров Женщин (Исла-Мухерес)


Если здесь есть крокодилы, которые в ночи активны, а мы сейчас будем передвигать эти вещи. В общем, мы дальше легли спать и рассудили: какая может быть опасность, ни один нормальный крокодил не нападёт на палатку. Единственное, что может случиться, — можем проснуться, а возле двери палатки, например, лежит огромный крокодил. Отогнать его, конечно, тяжело. Пришлось бы звать какую-то подмогу».


Город Атлиско
Город Атлиско


Пожалуй, единственный неприятный момент из путешествия, вспоминает Юля, был в Пуэбло, где девушкам выписали штраф за неправильную парковку — 600 песо (около 2000 рублей). Они решили, что потом оплатят, а когда приехали в другой город, полиция скрутила номер с их машины. Пришлось возвращаться обратно, чтобы оплатить штраф. Потом выяснилось, что номера там скручивают из-за того, что не любят приезжих из Мехико.


В Мексике даже удалось найти снег
В Мексике даже удалось найти снег


«В Мексике есть всё, мы даже снег как-то трогали, когда были на вулканах. Ездили на юг, в джунгли, по побережью. Абсолютно разная природа. Только не заезжали на север — эти штаты считаются самыми опасными, — рассказывает путешественница. — Дайвили в сенотах — это известняковые пещеры с водой. Объедались фруктами постоянно. Как-то однажды ехали, как раз был сезон манго, ими было всё усыпано. Мы купили целое ведро за 100 рублей по нашим деньгам». 


Сенот Ик Киль
Сенот Ик Киль


Возвращаться решили, потому что заканчивалась виза, к тому же побоялись сложностей с авиабилетами — к началу чемпионата мира по футболу удалось купить буквально последние. Поэтому обратный проезд получился значительно дороже. В общей сложности билеты туда-обратно на человека обошлись в 100 тысяч рублей. На всё остальное, подсчитала Юлия, потратили около 200 тысяч — за 4,5 месяца на одного человека, включая внутренние перелёты, аренду машины, бензин (стоит он в два раза дороже, чем в России).


Остров Хольбош
Остров Хольбош


После путешествия по Мексике представление о стране, конечно, сильно изменилось. «До этого я особо не думала о Мексике. Был просто набор стереотипов: кактус, текила, человек в сомбреро, наркомафия, — смеется Юлия. — На самом деле они такие же, как мы, у нас примерно одинаковый уровень жизни. У них те же самые проблемы, так же высказывают недовольство властью, хотят любви, вкусно покушать и так далее». 


Водопад Тамул
Водопад Тамул


Возвращение в Россию, по словам путешественницы, в этот раз было приятным. «Обычно я возвращалась из поездок в феврале. Из Африки, например, — там было +40, вернулась в –40. И обычно путешествуешь по безумно красивым местам, а тут всё серое, темное, — поделилась девушка. — И вот впервые я вернулась летом. Может, соскучилась, но вижу Россию в каком-то красочном свете, и люди какие-то позитивные вокруг. Я сама удивляюсь. Немножко смотрю сейчас на Россию глазами туриста. Недавно мы захостили ребят из Аргентины. 


Обычный воскресный день в мексиканском парке


Нас мексиканцы так дружелюбно принимали, что хотелось тоже как-то это дать обратно в мир. И два дня мы их водили по Новосибирску, рассказывали, смотрели на наш город глазами путешественника. Все были в восторге». 


Город Гуанахуато
Город Гуанахуато


Несмотря на то что пришлось уволиться с работы (Юля работала юристом, а Катя — в агентстве недвижимости), путешествия приносят им счастье, объяснила Юлия. Они уже знают, куда поедут в следующий раз. Это будет либо Южная Африка, либо Перу, а может быть, и Аргентина. 


Киты в Баха Калифорнии


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