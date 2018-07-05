«Где дороги?»: на машине в трясину

Легковушку засосало на улице Праздничной, а на тротуаре на Дачной лестница втыкается людям в глаза

В 12-м выпуске проекта «Где дороги?»: новые раскисшие улицы, на которых застревают автомобили, и опасная лестница, нависающая над тротуаром на уровне глаз пешеходов.

«Где дороги?»: на машине в трясину


Открывает выпуск очередной увязший автомобиль. «Это улица Праздничная, каждый день ездим и радуемся. Грузовые сюда боятся ездить», — сообщает читательница Ольга.



«Где дороги?»: на машине в трясину


«Частный сектор, улица Инюшенская. Дорог совсем нет», — пишет Елена. 



«Где дороги?»: на машине в трясину


На Плющихинском жилмассиве жители продолжают исследования ям. «Пробки круглый год. Зимой снег не чистят, летом дорог нет», — сокрушается читатель Алексей. 



«Где дороги?»: на машине в трясину


«Десятый день светофоры на перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого не работают. Я лично видел две аварии на этом месте, которые случились. А сколько их случилось всего за 10 дней?» — вопрошает очевидец. 



«Где дороги?»: на машине в трясину


Ещё один проблемный перекрёсток — Немировича-Данченко и Ватутина: светофоры не работают, столпотворение. 



«Где дороги?»: на машине в трясину


«Качество укладки асфальта, а главное, само отношение к процессу умиляет. И это практически на площади Ленина, Красный проспект перед улицей Ядринцевской, практически полполосы не закатали», — делится наблюдениями читатель Анатолий.



«Где дороги?»: на машине в трясину


«Пишем вам из микрорайона "Чистая Слобода", после каждого ливня в нашем дворе по адресу Спортивная, 7/2 настоящие потопы. На наши претензии к застройщику "КПД ГАЗСтрой" никакой реакции нету, они утверждают, что всё в соответствии с проектной документацией. Наш дом находится в низине по сравнению с другими домами, вся вода после дождей сбегает к нам. Во дворе находится всего одна ливнёвка, и она с таким потоком не справляется», — рассказывает о проблемах дома активист Александр.



«Где дороги?»: на машине в трясину


«Угроза жизни и здоровью людей, на пешеходном тротуаре появилось травмоопасное препятствие. Я инвалид II группы, проходя мимо здания по улице Дачная, 60, травмировалась. Тротуар перегорожен лестницей, спускающейся с крыши здания. Здание синего цвета и лестница синего цвета, очертания конструкций сливаются. Лестница с острыми металлическими углами расположена на уровне лица, глаз, плеч пешехода», — жалуется читательница Ольга.



«Где дороги?»: на машине в трясину


Яма притаилась на улице Семьи Шамшиных.



«Где дороги?»: на машине в трясину


«В Новосибирске наблюдается неразрешённая ситуация со знаками дорожного движения, установленными вблизи остановок "Горбольница" и "ТД Калининский". Причём ситуация спорная в обе стороны — количество полос не совпадает с количеством установленных знаков. Водители едут как попало. Попробовал обратиться в ГИБДД, прислали просто отписку», — рассказывает о своей борьбе читатель Роман



«Где дороги?»: на машине в трясину


Ну а это уже реальная опасность для детей. «Трава в человеческий рост в центре левого берега прям возле исторического памятника Башня, а возле детской площадки ямы, опасные для жизни детей! И никому до этого нет дела», — бьют тревогу жители района.

 

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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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