Натали прогнали с пляжа

Крупнейший туроператор аннулирует свои туры — без отпуска останутся сотни туристов

Туроператор «Натали Турс» заявил о прекращении чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию
Туроператор «Натали Турс» заявил о прекращении чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

Ситуация вокруг «Натали Турс» развивалась стремительно: в конце июня туроператор объявил об отмене чартерных рейсов и сохранении при этом регулярных, первым сотрудничать с компанией отказался партнёр из Испании, туристы начали испытывать сложности с проживанием в разных отелях за границей — и в итоге генеральный директор Владимир Воробьёв объявил о том, что они аннулируют все подтверждённые туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно, потому что пока не контролируют ситуацию с партнёрами, но самостоятельно будут компенсировать потери своим клиентам с четверга. После же Воробьёв объявил о готовности продать компанию, совладельцем которой он являлся с 1992 года. Журналист НГС разбирался, как развивается ситуация, многих ли новосибирцев коснулись эти проблемы и как им вернуть свои деньги и свой отпуск. 

История крупнейшего туроператора в стране, «Натали Турс», катится к финалу. Гендиректор компании Владимир Воробьёв накануне заявил, что в финансовых проблемах компании в том числе виноват чемпионат мира по футболу, из-за которого жители России остались в стране, не уехав на отдых за границу, а также курс рубля. Сам гендиректор, высказываясь в СМИ, выразил уверенность, что случай с «Натали Турс» — частный, потому что они специализируются на европейском отдыхе, но подобные ситуации происходят и с другими операторами.


В начале июня свою программу полётов из Петербурга в Анталью до конца сезона отменил «Интурист». В конце июня о прекращении туроператорской деятельности объявила «Матрешка-Тур», от которой клиенты требуют уже более 5 миллионов рублей компенсаций. О приостановлении летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию, запланированных с 2 июля, объявил петербургский туроператор «Автора БГ». 3 июля свою финансовую несостоятельность признал туроператор DSBW Tours. 


С «Натали Турс» отказались сотрудничать партнёры из Испании, Турции и Мальдив, что, по мнению Воробьёва, тоже сказалось на развитии ситуации. При этом сегодня, 5 июля, по информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), помочь российским туристам предложили партнёры компании из Таиланда и Кубы. По последней информации, Владимир Воробьёв заявил о готовности продать «Натали Турс» или всё же найти инвестора. Он оценил убытки компании в 8–10 миллионов рублей — это корреспонденту НГС подтвердил его помощник.


За последний месяц о прекращении своих полётных программ объявили и многие другие туроператоры
За последний месяц о прекращении своих полётных программ объявили и многие другие туроператоры


Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко уверена, что в Новосибирске массовой проблемы не будет, потому что нет прямых рейсов от «Натали Турс» (все идут транзитом) и официальное представительство в городе было закрыто два года назад: остались только уполномоченные агентства. 


Она отмечает, что при этом туристы, которые приобрели путёвки у «Натали Турс» из Новосибирска, конечно, есть, но на данный момент ситуация рабочая.


«Компания работает: о прекращении деятельности и невозможности исполнения обязательств она не объявляла. Руководство приняло решение самостоятельно урегулировать все отношения с клиентами. Безусловно, ситуация не очень приятная, будем надеяться, что в ближайшее время они смогут решить все вопросы, особенно учитывая то, что сейчас у нас отпускной сезон», — прокомментировала Светлана Фоменко.


Компания обещает самостоятельно выплатить компенсации своим клиентам
Компания обещает самостоятельно выплатить компенсации своим клиентам


Фоменко добавила, что они промониторили агентства НАТО — небольшое количество туристов в Новосибирске есть, но вопросов пока нет, по их информации. Проблемы будут решать по мере возникновения.


Директор фирменного агентства «Натали Турс» в Новосибирске Елена Хлебова рассказывает, что у неё было два обращения от клиентов 1 и 2 июля, с которыми она справилась. Хлебова пояснила, что туристический продукт состоит из двух частей — билеты и непосредственно наземное обслуживание: у клиентов все билеты были выписаны, не важно, куда они летят, но оставалось решить вопрос с отелем.


«У меня были две заявки, и я их вырулила: нужно было подобрать отель, и он подобран. 


Я профессионал: люди улетели, пишут, благодарят. Это бизнес: можно выруливать ситуацию, а когда возник пожар, который во многом помогают раздуть средства массовой информации, то уже наступает бессилие. Я не знаю сейчас статистику обращений, но думаю, что у большинства агентств есть такие клиенты. Моя задача — с каждым клиентом поработать и предложить его вариант, потому что люди разные и варианты соответственно тоже разные», — объясняет она.


В Новосибирске у двух клиентов возникали проблемы с отелем за границей, но они были решены, говорит директор фирменного агентства «Натали Турс» в Новосибирске Елена Хлебова
В Новосибирске у двух клиентов возникали проблемы с отелем за границей, но они были решены, говорит директор фирменного агентства «Натали Турс» в Новосибирске Елена Хлебова


Для решения таких ситуаций Елена Хлебова, представители других агентств и туристы используют регламент возмещения денежных средств по аннулированным турам, который на своём сайте разместил туроператор «Натали Турс» 4 июля. 


Он делится на три пункта: возмещение денег за бронь чартерных рейсов по всем направлениям, по регулярным рейсам, если туристы согласны воспользоваться билетом и визой, и с отказом от них.


«В случае если заявитель готов принять Гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО "Панорама Тур" (это юрлицо «Натали Турс». — М.Т.), данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете. В случае если заявитель отказывается заключать Гарантийное обязательство по туристическим услугам ООО "Панорама Тур", то документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди», — говорится в документе.


Если же туристы хотят воспользоваться авиабилетом и визой, то у них есть небольшое количество времени на обращение — до 6 июля 2018 года включительно, а непереподтверждённые билеты будут аннулированы. То есть на сохранение туров у клиентов есть, по сути, сутки.


О желании воспользоваться своим билетом и визой клиенты «Натали Турс» должны заявить до 6 июля 2018 года включительно
О желании воспользоваться своим билетом и визой клиенты «Натали Турс» должны заявить до 6 июля 2018 года включительно


При этом в регламенте указано, что гарантийное обязательство по туристическим услугам может быть использовано начиная с заездов с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020. То есть своего отдыха клиентам «Натали Турс» нужно ждать как минимум ещё девять месяцев.


Елена Хлебова положительно оценивает тот факт, что на сайте компании есть алгоритм действий и для клиентов, и для агентств: «Я понимаю, что это первый оператор, который, по сути дела, впервые озвучил, что проблемы есть и он такими-то способами их решает, просит поддержки со стороны партнёров и понимает, что выход из этой ситуации будет в целом благоприятен для рынка — для всех турфирм и для всех турагентств. Я не скажу, что это легко, но есть какие-то вопросы, они решаются. Ситуация проработана, прописана. Руководитель официально говорит, что все возникшие сложности будут оплачиваться. Никто никуда не пропадает, не уходит».


Но при этом она замечает, что испытывает горечь из-за большого потока негативной информации в СМИ.


Елена Хлебова уверена, что эта ситуация отразится на всём туристическом рынке
Елена Хлебова уверена, что эта ситуация отразится на всём туристическом рынке


«Было всё очень хорошо, и никто не обращал внимания, а сейчас СМИ транслируют негативную информацию — "взорвался", "ушёл", "упал", "отказался". Я понимаю, что оперативность негативной информации тоже во многом сказывается на ситуации, которая сложилась. Если бы не пожар, может быть, и она бы по-другому развивалась. Могли быть иные сценарии. Не было бы такой трагедии, которая стала складываться как карточный домик. Мне кажется, что это в целом удар по туристическому рынку и в целом по отрасли, потому что население испытывает фатальное недоверие ко всему — к государству, власти, любой отрасли. Теперь добавляется ещё и к туристической. Это меня печалит», — заключила Елена Хлебова.


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