Власти больше нет

Участковые отказываются приезжать к жителям нескольких деревень Ордынского района — в МВД не выделяют деньги на оплату переправы через Обь на правый берег, а владельцы парома не пускают полицию бесплатно. Местные жители и туристы быстро поняли, что здесь можно всё, — каждый выходной пьяные компании стали устраивать дрифт на деревенских улицах. В конце июня один из гонщиков едва не переехал маленькую девочку на глазах у матери. Женщина узнала имя и адрес водителя, но в полиции ответили, что ничего не могут сделать. Корреспонденты НГС отправились в Караканский бор, где люди по полгода живут как на Диком Западе.

Одно из красивейших мест Караканского бора — Абрашинский карьер вместе с деревней — на лето фактически осталось без контроля полиции. Живописная деревня находится на правом берегу Оби, добраться туда от райцентра Ордынское можно только на частном пароме. В МВД не выделили денег на оплату перевозок, и вскоре местные и заезжие лихачи поняли, что здесь можно всё. Вечер 24 июня едва не закончился трагедией — женщина вместе с детьми переходила улицу, когда на них выскочил автомобиль.





Летом лобраться до Абрашино из райцентра можно только на пароме

Каждое лето жительница Новосибирска Марьяна Берязева проводит в Абрашино вместе с семьёй. В воскресный вечер она переходила дорогу от своего дома к дому матери Натальи Александровны, которая живёт напротив, на руках она несла дочку подруги Ирины, а рядом шла её дочь Влада. Девочка уже перебежала дорогу и ждала маму у калитки, когда внезапно на большой скорости вылетел автомобиль — его начало заносить прямо на ребёнка. Хрупкая Влада успела отскочить, машина пролетела ровно по тому месту, где она стояла мгновение назад.







Теперь взрослые запретили детям самостоятельно переходить дорогу





«Я успеваю только увидеть огни и услышать рёв мотора — вижу чёрную машину и ребёнка, который бежит ко мне. Она чудом успевает перейти. Он на секунду останавливается, смотрит — трупов нет — и уезжает. Я за ним пыталась бежать, но куда там. После помню, как в меня уже корвалол вливают. Соседи говорят, что видели его в тот вечер — он еле стоял на ногах», — рассказывает Марьяна. Наталья Берязева говорит, что они застали дочь на улице в истерике, обнимающей внучку. Подруга Ирина вспоминает, что выбежала на страшный грохот и увидела, как автомобиль рванул дальше, не сбавляя скорости.





На Центральной улице в Абрашино даже днём превышают разрешённую скорость





«На следующий день я позвонила в дежурную часть, сообщила имя, возраст, адрес водителя, номер машины. Через два дня мне перезвонили из ГИБДД, сказали: "Откуда вы знаете, что он был пьяный? Вы же понимаете, что не зафиксировано, что он превысил скорость: там камеры нет". Ещё сказали, что им денег не дают переправляться на этот берег», — возмущается Марьяна.







Берязевы пытались своими силами разыскать водителя и поговорить с ним. Как говорят сами местные, «у нас живёт здесь всего 12 бабок», они быстро вычислили гонщика — им оказался 26-летний житель соседней деревни Усть-Хмелевки. По их словам, парень по будням работает в Новосибирске, а каждый выходной приезжает к матери отдыхать. Марьяне скинули его страницу в соцсетях, там на фотографии она опознала машину, однако доказать его причастность женщина всё равно не может — из доказательств у неё только то, что она сама видела.





Владимир Берязев безуспешно пытался выйти на гонщика через родителей





В попытках хоть как-то разобраться с нарушителем дедушка Влады Владимир Алексеевич даже съездил к матери гонщика, но, кроме причитаний женщины, ничего не добился: сын уже успел уехать.





«Подразузнал о семье — нормальные родители. Дом и хозяйство ухоженные. Мама его вполне адекватная, разумная. Его отец был одним из лучших лесничих здесь, но у него такая особенность — как выпьет, так абсолютно дурной, будто вышибает какую-то фазу. В сыне, видимо, это тоже отразилось. Говорят, работящий, способный парень, пока трезвый. Когда я маме рассказал, ей плохо стало. Люди говорят, это уже не впервые, якобы он в Хмелевке даже памятник снёс», — рассказывает Владимир Алексеевич.







Шестилетняя Влада физически не пострадала, но очень напугана. Бабушка, вытирая слёзы на глазах, признаётся, что несколько ночей внучка просыпалась в страхе, шла к ней и говорила, что видит во сне, как машина несётся на неё и она не успевает убежать.





Абрашинцы боятся вечерних прогулок



Жители улицы Центральной теперь бояться отпускать детей одних гулять по деревне, особенно в выходные, а животных, которые привыкли свободно гулять по округе, держат только во дворах. Детей здесь орава в каждом дворе — вечно гуляют, ходят в гости, но взрослые строго-настрого запретили теперь выходить на улицу без них. Бабушка Берязевых собирает к себе на дачу почти целый детский лагерь: летом родственники и друзья привозят детей отдохнуть, они ходят купаться, собирают грибы, вместе жарят беляши. Сейчас Наталья Александровна водит всех за руку даже до соседней калитки.





Местные жители жалуются, что полиция приезжает, только когда звонят на 112



Соседи Берязевых рассказывают, что началось всё примерно год назад — отдыхающие в палатных лагерях стреляли друг в друга, но сейчас конфликты перешли в деревню.





«Стало страшно жить. И раньше пьяные ездили до карьера, но не гоняли. Боялись, ведь периодически полиция здесь появлялась. Теперь приезжают к магазину и дрифтуют, в прошлое воскресенье чуть мой дом не снесли. В мае приехали кемеровские, они здесь каждый год. Пили в магазине, а потом начали быковать. Там недалеко пасут баранов, у них "электронный пастух", так всё порвали. У них ружья с собой, начали палить то ли в баранов, то ли в узбеков-работников — люди испугались. Они с владельцем говорили как в 90-е: "Да ты под кем ходишь? Да мы сейчас подмогу привезём". Продавец магазина звонила по мобильному участковому — он говорит, что в Ордынке и пистолета у него нет. Помрут — наверное, приедут», — объясняет Наталья.





Приезжие часто конфликтуют в единственном магазине, где регулярно порываются выпить





Если бы продавец единственного сельского магазина Наталья не начала звонить на общий короткий номер, участковый бы не доехал до карьера.





«Я поняла, что ничего не будет двигаться, набрала 112, который пишется, и ему [участковому] перекидывают вызов. Он мне перезванивает, ему ещё раз говорю, что они тут с оружием пьяные. Приехал часа два. Местные мужики ему предлагали помочь найти их — знали, где они остановились. Они потом сбежали, владелец даже заявления не стал подавать — где их сейчас поймаешь?» — описывает майскую перестрелку Наталья.





Туристы оставляют после себя много мусора





Местные вздыхают, что хотели сделать Абрашино полноценным местом отдыха, но, проведя выходные в бору, туристы начали оставлять после себя горы мусора, ведь никакого контроля за ними нет. И даже днём в будний день автомобили заметно превышают скорость на дороге. Как утверждает Марьяна, раньше в Абрашино стоял знак, разрешающий скорость по деревне до 40 км/ч, однако неизвестные его расстреляли.





Пенсионеры Ордынки выживают за счёт туристов — продают им грибы, ягоды, травы





Вокруг парома строится вся жизнь Нижнекаменки, Усть-Хмелевки и Абрашино — стоит только сойти с пристани, а деревенские бабушки уже встречают приезжих с ягодами и грибами. Как только лёд сходит с Оби, паром становится единственным транспортом до райцентра и Новосибирска. Вторая дорога от деревень петляет по всему Караканскому бору и выходит к Искитиму, асфальт там только на коротких участках в деревнях, а после дождя легковушки рискуют застрять.





Очередь на паром занимают чуть ли не за час



Ближайший отдел полиции в Межмуниципальном отделе полиции «Ордынский» расположен в райцентре, там подтвердили, что сейчас для участковых нет никакой компенсации за проезд и договора с паромом.







«Её [компенсации] нет, была до принятия закона о полиции, ранее был бесплатный проезд для транспорта сотрудников», — рассказал исполняющий обязанности начальника МО «Ордынский» Сергей Денисов. Корреспондент НГС отправила запрос в ГУ МВД об отсутствии договора между полицией и перевозчиком, однако ответ не получила. Участковый Алексей Мамзин, ответственный за Нижнекаменский сельсовет, отказался комментировать, за чей счёт он приезжает на правый берег Ордынского района.







Ежедневно курсируют семь паромов между Ордынкой и Нижнекаменкой





Перевозками между Ордынским и Нижнекаменкой занимается ООО «Судоходная компания Норд-Вест» — представители компании заявляют, что полиция, в отличие от других ведомств и служб, не обратилась к ним за договором.





«Полиция не выходила к нам с предложением заключить договор — это факт. Ни в этом сезоне, ни в прошлом. Со всеми, кто к нам обращается для заключения договора, мы договор без проблем заключаем. Администрация, больница, судебные приставы обратились», — прокомментировал представитель «СК Норд-Вест» Михаил Жмаев.





Паромы до Нижнекаменки отходят полными



Паромы из Ордынки отходят каждый нечётный час с перерывом на обед в час дня. Водители КамАЗов рассказывают, что раньше в это время также ходил паром, но потом сократили повара и на обед сотрудники ходят теперь домой. После перерыва почти в четыре часа на пристани скапливается десятка два легковушек тех, кто едет из Новосибирска или райцентра домой, кто просто едет пожарить шашлыки на тот берег.







Взрослый билет в одну сторону стоит 50 рублей, детский — 25. За перевозку автомобиля весом до 1,6 тонны придётся заплатить 350 рублей, а за всё, что тяжелее, берут по 500 рублей.





В администрации Ордынского района считают, что перевозчик справедливо требует оплату услуг от полиции





Жалоб, что полиция не едет из-за парома, в администрацию Ордынского района пока не поступало, а сами власти признаются, что им пришлось пойти на условия частного перевозчика.





«Конечно, такой ситуации не должно быть, но паром бесплатно возить не должен — это коммерческая деятельность, никто им ни копейки не выделяет. У нас у самих договор с этими перевозчиками, администрация оплачивает свои переезды. В моём личном понимании, полиция должна делать то же самое. Это то же самое, что жаловаться, что полицию такси не возит. У нас был разговор при заключении договора, чтоб раз в неделю провозить аптечную машину с лекарствами, но ответили, что никого бесплатно возить не будут. В этом году был общественный резонанс, что навигацию открыли дней на десять позже, а должны были 10 мая, — говорили, что уровень воды непозволительно мал», — пояснил первый заместитель главы администрации Ордынского района Юрий Краус.





Жители деревень опасаются, что полиция начнёт активно работать на правом берегу только после чьей-нибудь гибели



Сейчас жители Абрашино планируют написать заявление в прокуратуру, чтобы там разобрались, почему полиция так неохотно разбирается с их проблемами, но больше всего боятся, что, пока кто-нибудь из пьяных отдыхающих не собьёт ребёнка, ничего не изменится.





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