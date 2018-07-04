«Бомбу будет изобретать»

На этой неделе в вузах Новосибирска пик абитуриентов — два дня назад будущие первокурсники узнали результаты последних ЕГЭ и теперь вместе с мамами и папами (а иногда ещё и с бабушками, дедушками и младшими братьями) заполонили приёмные комиссии вузов. Многие из абитуриентов признаются, что больше думают о том, куда им позволят поступить набранные баллы ЕГЭ, и не смотрят на рынок труда, а в приёмных комиссиях из года в год отмечают большой интерес выпускников к экономике и юриспруденции, даже несмотря на небольшое количество бюджетных мест. О трендах и курьёзах приёмной кампании, а также о том, что думают абитуриенты о прошедших экзаменах и будущей работе, — в фоторепортаже НГС.

На этой неделе в Новосибирске подвели итоги ЕГЭ. Власти подсчитали, что количество высокобалльных результатов растёт, и отмечают возросший интерес выпускников к техническим и естественным наукам. Теперь, когда все баллы основного этапа ЕГЭ подсчитаны, выпускники отправились по приёмным комиссиям, которые начали их ждать ещё в июне. Корреспонденты НГС побывали в двух крупнейших вузах региона и посмотрели, как работают их приёмные комиссии и на каких специальностях сейчас модно учиться.





По запутанным коридорам НГУ в середине дня растягивалась огромная очередь — абитуриентов подзывают к столам одного из холлов на втором этаже, где их консультируют.





Приёмная комиссия НГУ работает с 9:00 до 18:00 по будням и с 9:00 до 13:00 в выходные





По соседству с приёмной комиссией расположили небольшой копировальный центр и даже фотостудию, чтобы сразу сфотографировать будущих первокурсников на документы.





Абитуриентов и их родителей консультируют за столами в порядке очереди — как в банках





В ожидании очереди двоих парней, видимо, не из Академгородка, мучил вопрос:





«НГУ — это, конечно, круче, но добираться — засада полная просто. Когда уже метро тут сделают?».





Некоторые признались, что вопрос транспортной доступности — один из решающих в выборе места учёбы. «Мы вообще сегодня документы в НГТУ ещё отвезли. Вообще, хочется больше, наверное, в НГТУ, потому что там метро есть, ну а здесь так, на всякий случай», — рассказали Игорь и Данил, которые стояли последними в очереди на поступление.





Из новых направлений в НГУ — только магистерские программы, связанные в основном с IT и инжинирингом





Предпочтение абитуриенты НГУ отдают «менеджменту», «юриспруденции» и «бизнес-информатике», которая, к слову, появилась в вузе совсем недавно, — на эти специальности, если верить статистике поданных заявлений, сейчас самый высокий конкурс.





Михаил хочет стать юристом





«Мне ближе к сердцу что-то юридическое, — рассказывает корреспондентам НГС абитуриент Михаил. — Охота защищать права народа, стать адвокатом.





В этот год реально очень низкие баллы получили, и сейчас многие поступают не туда, куда хотят, а просто куда пройдут.





Даже на платные факультеты мои друзья некоторые не могут пройти. <...> В НГТУ ещё подавал, если сюда не возьмут. Да, много людей, которые хотят стать юристами, журналистами... Очень сложно пробиться, но как бы если хотеть, то можно всё. Мне кажется, всё зависит от личного желания и таланта».





Ивану интересны технические науки





Много абитуриентов реально заинтересованы в технических специальностях — обязательным для них был экзамен по физике. Средний балл сдавших этот предмет — один из самых высоких в Новосибирске: 55 при минимальном пороге в 38 баллов. «Я подаю на физико-математические ветви. В НГУ мечтал всегда учиться, но мало баллов набрал. Так-то я, наверное, в НГТУ пойду, но ещё неизвестно. Кем хочется работать? Интересно моделирование, интересна энерго-атомная ветвь. Раньше, мне кажется, было лучше, [когда вуз принимал экзамены у себя].





Некоторые учителя сейчас просто берут и целенаправленно готовят к ЕГЭ, они забывают об обучении программе,





и после этого забываешь обычные основы. Получается, что я "выучил" ЕГЭ, но не знаю предмет», — говорит абитуриент Иван.





В приёмной комиссии есть табло, где в режиме онлайн показывают текущий конкурс на все направления подготовки НГУ





Много заявлений в НГУ подали и на медицинские специальности. Например, Валерия подала документы на «лечебное дело», но подстраховалась и подала документы в НГМУ.





Валерия всегда хотела помогать людям и пошла на врача





«Готовилась и хотела пойти именно на "лечебное дело", с детства хотела помогать людям. Мы в медицинский ещё документы подали. Куда хочется? Куда возьмут. (Смеётся.) Зарплаты не смотрела, просто всегда было такое желание», — рассказала Валерия.







Приёмная комиссия расположена в главном корпусе НГУ





По мнению руководителя управления маркетинга Ольги Яковлевой, продолжающийся высокий интерес абитуриентов к гуманитарным специальностям прививают ещё в школе. «Я считаю, что это связано с качеством профилизации подготовки в школе в том числе.





В среднем найти приличного историка или литературоведа проще, чем приличного физика, и поэтому внимание к естественнонаучным предметам ниже.





Не потому, что они менее востребованны, а потому, что дети, когда сдают ЕГЭ, пытаются сдавать то, где больше шансов», — посчитала она. При этом в НГУ и других университетах Новосибирска гуманитариям добавили количество платных мест.





Многие приходят подавать документы семьями





По поводу транспортной доступности НГУ Ольга Яковлева пояснила, что университет делает всё, чтобы студентам было удобно добираться, например запустили бесплатные автобусы, которые подвозят их от электрички к первой паре в вузе. «Мы за любые инфраструктурные решения, которые позволят сделать Академгородок более доступным. Студентам из отдалённых районов Новосибирска предоставляются общежития, но понятно, что в первую очередь обеспечиваются те ребята, которые поступают из других городов. Тем не менее, мне кажется, что вуз надо выбирать не по тому, как удобно добраться, а по тому, хочешь ли ты здесь учиться, именно здесь», — добавила она.





В НГТУ приёмная комиссия работает во втором корпусе





В НГТУ тоже наблюдают большой ажиотаж среди абитуриентов. Их консультируют работники приёмных комиссий — нынешние студенты вуза. Помимо всего прочего, абитуриентов заманивают повышенными стипендиями — их будут платить в зависимости от набранных на ЕГЭ баллов.





Уличные палатки, куда тоже можно подать документы





На улице перед корпусом стоят шатры, где на свежем воздухе работают приёмные комиссии отдельных факультетов. Утром, как заверяют работники, абитуриенты выстраивались в очередь, а после обеда их стало совсем немного. Пиковое время, как ни странно, — обед буднего дня, примерно с 12:00 до 14:00.





Приёмная комиссия вуза расположилась в холле корпуса





Приёмная комиссия работает в холле второго корпуса — в одном помещении принимают документы и на очную, и на заочную форму, и даже в техникум. Из здешних абитуриентов, по наблюдениям корреспондента НГС, многие ещё теряются в выборе.





Даниил признался, что интересуется техническими специальностями, но высокооплачиваемой работы для него будет мало





«Я пока ещё не решил, но присматриваюсь к ФЛА — факультету летательных аппаратов, но учиться там нелегко, говорят, — рассказывает Даниил. — Я в СГУГиТ подал документы с большей уверенностью на самом деле, что пройду. Сюда просто родители попросили подать копии документов. Туда на "инноватику", на "горное дело" и на "кадастр". Интересно больше по инноватике, когда что-то новое изобретают и ты должен это объяснить людям и рассказать на производстве. Я шесть экзаменов сдавал, просто интересно было. Везде проходной набрал, к некоторым вообще не готовился, к обществу например. 42 балла набрал. <...>





Если бы мне платили, там, 80 тысяч на заводе, я бы с радостью туда пошёл хоть просто рабочим, но я же понимаю, что это сказки.





Такое может быть только в Европе, а у нас такого не будет, скорее всего, никогда».





Дарья пришла подавать документы с родителями





Среди абитуриентов оказалось много девушек, и многие из них выбирают «неженские» специальности. По мнению абитуриентки Дарьи, девушки более склонны к кропотливой работе. «Я подала на "ядерную физику", интересует меня очень. («Бомбу будет изобретать», — шутит её папа.) Мне сейчас сказали, что девушек на этой специальности даже больше выпускается, потому что они более усердны в какой-то мелкой работе. В самом хорошем раскладе, конечно, хотелось бы работать научным сотрудником, но рассматриваю и на заводе. Почему бы и нет? Зарплаты маленькие? Думаю, в случае чего это не станет проблемой. Это довольно узкая специальность, на мой взгляд».









Популярностью в НГТУ пользуются не только технические специальности, но и гуманитарные, хотя у многих и остаются стереотипы о том, что в политехническом вузе учат только технарей. «В последнее время действительно много муссируется вопрос о профильности-непрофильности вуза, — поясняет начальник приёмной комиссии НГТУ Николай Макаров. — Я думаю, это не должно определяться названием. Всё зависит от базы вуза. Наш факультет бизнеса работает не первый десяток лет, там огромное количество и докторов наук, у нас тесные связи с Высшей школой экономики в Москве, наши выпускники пользуются спросом на рынке. Это, знаете, пошло с 90-х годов, когда финансирование в вузах было очень низкое. Тогда наплодились и экономика, и менеджмент — тогда это было выживание и





вообще считалось несолидным, если в университете не преподают экономику».





Он добавил, что гуманитарным специальностям часто делают рекламу крупные компании, завлекающие экономистов и юристов.





Для некоторых новосибирцев день подачи документа в вуз — семейный праздник





Он отметил, что последние годы абитуриенты приходят подготовленные — они изучают сайт, специальности, нужные документы. Среди популярных вопросов — разве что льготы. Неизменными остаются лишь старые привычки, например приходить подавать документы всей семьёй: «И ведь сидят мамы заполняют бланки. Я спрашиваю:





"Так а чего он сам не может заполнять?" — «Да он ещё маленький». Ничего себе маленький.





<...> Для многих это ведь семейный праздник, приходят и с бабушками и дедушками. Иногда десяти абитуриентам что-то проще объяснить, чем одной бабушке». (Смеётся.)





Детский уголок в приёмной комиссии НГУЭУ





К слову, в НГУЭУ в этом году рядом с приёмной комиссией открыли детский уголок — для младших братьев и сестёр будущих первокурсников.









Начальник приёмной комиссии НГТУ добавил, что потребность в дипломе растёт с каждым годом и даже препятствует карьерному росту, несмотря на слова некоторых крупных работодателей о том, что главное в соискателях — опыт и талант.





«Был случай. Пришёл абитуриент, где-то уже 46 лет или 47 лет, на заочное, говорит: "Я сейчас экзамен в жизни не сдам". Я его спрашиваю: "Если не секрет, зачем вам в таком возрасте учиться?". Он говорит: "Да мне бы и не надо, у меня диплом техникума, я руководитель какого-то там отдела. Мне хватает всего: и положения, и зарплаты. Но начальник недвусмысленно намекает, мол,





либо получай высшее образование, либо на твоё место я возьму кого-нибудь с высшим образованием"»,





— рассказал он.





Приёмные комиссии в вузах будут работать до 26 июля. Первые приказы о зачислении вузы выпустят в начале августа. О том, сколько бюджетных мест дали абитуриентам в этом году и на какие новые специальности их завлекают, — в обзоре НГС.





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