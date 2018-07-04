Мучения с ОСАГО

Система продажи полисов ОСАГО постоянно вызывает нарекания у автолюбителей: кто-то недоволен высокими ценами, кто-то возмущён добровольно-принудительными поборами в офисах страховых компаний, кто-то не может совладать с электронным ОСАГО. В итоге значительная часть водителей отказывается от страховки и ездит на свой страх, подвергая себя и других автолюбителей серьёзным финансовым рискам. Редактор НГС.АВТО попытался купить страховой полис, узнал, какие возникают при этом проблемы, и был вынужден согласиться на дополнительные поборы.

Начать покупку полиса ОСАГО через интернет — в принципе разумное сейчас решение для многих водителей. Не надо ходить в офис, можно оплатить банковской картой, стоимость полиса прозрачна и не имеет дополнительных накруток. Поскольку предыдущая страховка у меня была в компании ВСК, решаю сделать новую через сайт именно этой компании. С первичным заполнением форм ещё удаётся как-то справиться, правда, один из водителей, который должен быть вписан в полис, никак не может пройти проверку на сайте РСА (Российского союза страховщиков) — приходится отказаться от этого водителя.





Стоимость полиса составила 4900,42 рубля

Далее система перебрасывает меня на сайт РСА для конечной сверки и оплаты полиса. Здесь надо опять вручную заполнить данные на водителей — покупка онлайн оказывается не такой уж быстрой и лёгкой. Наконец, последний этап — рассчитана конечная стоимость полиса в 4900 рублей, остаётся только нажать кнопку «Оплатить». И вот тут по неведомым причинам возникает непреодолимая проблема — система на самой финальной стадии постоянно выдаёт ошибку. Эта ошибка возникает и в первый день попыток, и во второй, и в третий, а ведь каждый раз приходится вручную вновь вводить данные. Попытки оформить полис через других страховщиков тоже ни к чему не приводят. Например, сайт «АльфаСтрахования» после кропотливого ввода кучи информации о машине и водителях обещает прислать некое письмо с ответом, только тогда можно будет продолжить. Разумеется, письмо не приходит. В общем, электронное ОСАГО — не в этот раз.







Возникает решение навестить офис этой же компании ВСК с просьбой продлить полис. Полчаса ожидания в очереди — но не тут-то было. Сотрудник, проверив автомобиль по некой «базе РСА», заявляет, что именно этой машине необходимо провести визуальный осмотр на отсутствие повреждений. Провести этот осмотр прямо сейчас, разумеется, нельзя: надо записываться на определённую дату, ждать и, соответственно, ездить без страховки. Впрочем, говорит сотрудник, есть другой вариант — за 1500 рублей они готовы сделать всё то же электронное ОСАГО, то есть итоговая стоимость полиса вырастает до 6400 рублей. Видимо, таким образом страховщики пытаются «отбить» свои убытки по «автогражданке».





Дополнительный полис страхования жизни

Отказавшись от соблазнительного предложения, отправляюсь в офис «Росгосстраха», вдруг там повезёт. Здесь тоже предупреждают, что автомобиль может потребовать визуального осмотра по предварительной записи. А может и не потребовать — логика возникновения этого требования осталась непонятной. И, о чудо! У сотрудника «Росгосстраха» та же самая «база РСА» выдала информацию, что автомобиль «чист» и в осмотре не нуждается. Впрочем, обойтись заветными 4900 рублями здесь тоже не удаётся. Сотрудник сообщает, что оформление страховки возможно только с дополнительным страхованием здоровья водителей и пассажиров за 1000 рублей.





Финальный электронный полис

На вопрос «Это добровольно-принудительно?» — последовал ответ «Да». В итоге решаю, наконец, закрыть вопрос с ОСАГО — конечная стоимость полиса вырастает до 5900 рублей (со страхованием здоровья на 120 000 рублей на одно лицо). Далее последовала оплата наличными, поскольку «для ОСАГО безнала в офисе нет». И в конце сотрудник выдаёт не цветной бланк полиса с защитой, а обычную распечатку А4 — оказывается, он оформил всё то же электронное ОСАГО.







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