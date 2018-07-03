Полёт чёрной «Тундры»

Вечером 2 июля водитель Toyota Tundra, по словам очевидцев, заехал в лужу с колеёй на улице Ипподромской, после чего вылетел на газон и завалился на бок. Эксперты считают, что автомобиль потерял управление на мокрой дороге, но попасть в подобную ситуацию, по их словам, могут только лишь нарушители скоростного режима. Почему нельзя избежать ДТП при аквапланировании, на какой скорости можно спокойно ездить в непогоду и по каким улицам не стоит ездить во время и после дождя — читайте в материале НГС

Вечером 2 июля автомобиль Toyota Tundra вылетел с дороги на Ипподромской магистрали на газон и завалился на бок. ДТП произошло напротив дома № 4/3 на улице Серебренниковской.





«Я увидела: машину затрясло, она даже как будто на секунду взлетела в воздух, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Ещё секунда — и она на газоне».







Свидетель ДТП пояснил, что за несколько минут до аварии водитель авто «играл в шашечки», то есть метался из ряда в ряд и ехал намного быстрее скоростного потока.





Директор новосибирского Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин случайно оказался очевидцем этого ДТП. «Это ровно за минуту произошло, как я на Ипподромку выехал, — пояснил Жигулин. — Он меня обогнал. Я ещё подумал: "О, долетался"».





Момент ДТП с камеры видеорегистратора





Эксперт уверен, что ДТП произошло из-за аквапланирования — то есть автомобиль просто потерял управление на мокрой дороге и начал скользить по воде как по льду.





«Аквапланирование — это момент, когда возникает пониженное трение между колёсами и асфальтом, потому что между ними появляется прослойка воды, — пояснил корреспонденту НГС президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров. — То есть скорость автомобиля такова, что массы автомобиля не хватает для того, чтобы зацепиться за асфальт. Эта прослойка воды является, по сути, смазкой, и автомобиль перестаёт управляться».







Жигулин подчёркивает, что аквапланирование не происходит на низкой скорости — оно начинается со скорости 70 км/ч. Злую шутку с автомобилистом может сыграть и некачественная резина, которая просто не успевает отводить воду по протектору.





При этом эксперты подчёркивают, что если автомобиль уже «поплыл», то с ним практически ничего нельзя сделать, машина становится неуправляемой.





«Единственное, тут можно применить тот же самый опыт, что и зимой на скользкой дороге: сбросить скорость, перестать давить на газ, — рассуждает Батемиров. — Дальше действовать тормозом и рулём».





По словам Жигулина, в Новосибирске практически любая дорога таит в себе опасность. «Это может произойти в любом месте, где есть небольшое углубление, а колеи залиты водой, — объясняет эксперт. — Весной и летом обычно происходит, во время или после дождя. Единственный выход — не нарушать правила и соблюдать скоростной режим».





Батемиров считает, что чаще всего автомобилисты теряют управление на мокрой дороге на улице Большевистской и на Ипподромской магистрали.





Но происходит это не из-за особенностей дороги, а просто потому, что там находятся скоростные участки, где разрешена скорость 80 км/ч.





Бывший инспектор ГИБДД Павел Алексеев, впрочем, уверен, что пикап на Ипподромской магистрали перевернулся совсем не из-за мокрой дороги. «Это моё мнение, конечно, но это не аквапланирование. Ипподромка, там достаточно часто люди бьются. Не только летом, но и зимой. Кое-где колея, асфальт неровный. Вылетают, не справляются с управлением. Там была колея, скорость была превышена», — объяснил эксперт.





По мнению Алексеева, единственный способ избежать ДТП как из-за мокрой дороги, так и из-за неровного асфальта, — не нарушать правила дорожного движения.





«В правилах дорожного движения написано, что водитель должен набирать скорость в зависимости от условий — дорожного освещения, погодных условий, видимости. Водитель должен сам на месте ориентироваться. Нужно адекватно оценивать дорожную ситуацию... Ещё никто не разбился на скорости 40 км/ч, разбиваются только потому, что летят».







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