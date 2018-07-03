Полёт чёрной «Тундры»

Дорогой пикап перевернулся на мокрой дороге — водитель сделал ошибку, которая в дождь губит лихачей

ДТП произошло напротив дома № 4/3  на улице Серебренниковской
ДТП произошло напротив дома № 4/3 на улице Серебренниковской

Вечером 2 июля водитель Toyota Tundra, по словам очевидцев, заехал в лужу с колеёй на улице Ипподромской, после чего вылетел на газон и завалился на бок. Эксперты считают, что автомобиль потерял управление на мокрой дороге, но попасть в подобную ситуацию, по их словам, могут только лишь нарушители скоростного режима. Почему нельзя избежать ДТП при аквапланировании, на какой скорости можно спокойно ездить в непогоду и по каким улицам не стоит ездить во время и после дождя — читайте в материале НГС

Вечером 2 июля автомобиль Toyota Tundra вылетел с дороги на Ипподромской магистрали на газон и завалился на бок. ДТП произошло напротив дома № 4/3 на улице Серебренниковской. 


«Я увидела: машину затрясло, она даже как будто на секунду взлетела в воздух, — рассказал корреспонденту НГС очевидец. — Ещё секунда — и она на газоне». 


Свидетель ДТП пояснил, что за несколько минут до аварии водитель авто «играл в шашечки», то есть метался из ряда в ряд и ехал намного быстрее скоростного потока. 


Директор новосибирского Центра высшего водительского мастерства Виктор Жигулин случайно оказался очевидцем этого ДТП. «Это ровно за минуту произошло, как я на Ипподромку выехал, — пояснил Жигулин. — Он меня обогнал. Я ещё подумал: "О, долетался"». 


Момент ДТП с камеры видеорегистратора 


Эксперт уверен, что ДТП произошло из-за аквапланирования — то есть автомобиль просто потерял управление на мокрой дороге и начал скользить по воде как по льду. 


«Аквапланирование — это момент, когда возникает пониженное трение между колёсами и асфальтом, потому что между ними появляется прослойка воды, — пояснил корреспонденту НГС президент автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров. — То есть скорость автомобиля такова, что массы автомобиля не хватает для того, чтобы зацепиться за асфальт. Эта прослойка воды является, по сути, смазкой, и автомобиль перестаёт управляться». 


Жигулин подчёркивает, что аквапланирование не происходит на низкой скорости — оно начинается со скорости 70 км/ч. Злую шутку с автомобилистом может сыграть и некачественная резина, которая просто не успевает отводить воду по протектору. 


При этом эксперты подчёркивают, что если автомобиль уже «поплыл», то с ним практически ничего нельзя сделать, машина становится неуправляемой. 


«Единственное, тут можно применить тот же самый опыт, что и зимой на скользкой дороге: сбросить скорость, перестать давить на газ, — рассуждает Батемиров. — Дальше действовать тормозом и рулём». 


По словам Жигулина, в Новосибирске практически любая дорога таит в себе опасность. «Это может произойти в любом месте, где есть небольшое углубление, а колеи залиты водой, — объясняет эксперт. — Весной и летом обычно происходит, во время или после дождя. Единственный выход — не нарушать правила и соблюдать скоростной режим». 


Батемиров считает, что чаще всего автомобилисты теряют управление на мокрой дороге на улице Большевистской и на Ипподромской магистрали. 


Но происходит это не из-за особенностей дороги, а просто потому, что там находятся скоростные участки, где разрешена скорость 80 км/ч. 


Бывший инспектор ГИБДД Павел Алексеев, впрочем, уверен, что пикап на Ипподромской магистрали перевернулся совсем не из-за мокрой дороги. «Это моё мнение, конечно, но это не аквапланирование. Ипподромка, там достаточно часто люди бьются. Не только летом, но и зимой. Кое-где колея, асфальт неровный. Вылетают, не справляются с управлением. Там была колея, скорость была превышена», — объяснил эксперт. 


По мнению Алексеева, единственный способ избежать ДТП как из-за мокрой дороги, так и из-за неровного асфальта, — не нарушать правила дорожного движения.


«В правилах дорожного движения написано, что водитель должен набирать скорость в зависимости от условий — дорожного освещения, погодных условий, видимости. Водитель должен сам на месте ориентироваться. Нужно адекватно оценивать дорожную ситуацию... Ещё никто не разбился на скорости 40 км/ч, разбиваются только потому, что летят». 


Читайте также:

Проклятое место: из-за опасной колеи на проезде Энергетиков за неделю разбились семь машин.

В последнем ДТП пострадала семья, которая ехала из церкви.

Прочтений: 4119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено