Новое против потрёпанного: свежесть или понты

Практически каждый автолюбитель при выборе машины задумывается — взять абсолютно новую модель из салона или посмотреть на вторичке за те же деньги вариант на один-два класса повыше, более мощный, более оснащённый. Для кого-то свежесть и первозданный запах оказываются важнее, кто-то предпочитает высокий класс и солидность. Сегодня в обзоре НГС.АВТО — нелёгкий выбор в популярном сегменте кроссоверов: новая Hyundai Creta против потрёпанного жизнью Lexus RX.

Корейский кроссовер Hyundai Creta в Новосибирске теперь самый популярный новый автомобиль. Модель вырвалась в лидеры продаж, обогнав более дешёвые легковушки В-класса. За 4 месяца текущего года было реализовано 231 штук Creta, то есть каждый месяц по клиентам расходится почти по 60 машин. Попробуем подобрать себе комплектацию среднего уровня оснащённости и посмотрим, какой Lexus RX за те же деньги можно купить на вторичке.





Hyundai Creta





На таком кроссовере, как Hyundai Creta, гонять точно не придётся, поэтому остановимся на 1,6-литровом моторе мощностью 121 л.с. Нам обязательно нужен автомат и неплохо бы иметь полный привод, раз уж выбираем «внедорожник». Такая конфигурация в версии Comfort будет стоить 1 149 900 рублей. В главных плюсах «корейца» — нулевой пробег, запах свежей машины, 5-летняя гарантия, недорогое обслуживание, отсутствие беспокойства по поводу внезапных поломок.





Lexus RX350





На другой чаше весов — автомобиль классом выше, да ещё и премиальной марки. Если вы готовы смириться с 10-летним возрастом машины, то те же самые деньги можно потратить на полноприводной Lexus RX350 второго поколения 2008 года выпуска. Здесь, конечно, и двигатель гораздо мощнее (3,5 литра, 276 л.с.), и габариты больше. «Японец» длиннее «корейца» на 47 см, шире на 6,5 см. Багажник Lexus имеет объём 439 литров против 402 литров у Creta, тут разница не такая существенная.





Hyundai Creta





Салон «корейца» тканевый, скромненький, но приятный. Все органы управления на местах, всё удобно и понятно. В выбранной комплектации Comfort имеются подогрев передних и задних сидений, климат-контроль, электростеклоподъёмник водителя с функцией Auto, передний подлокотник с боксом, электрозеркала, аудиосистема с Bluetooth, кнопки управления аудио на руле. Кожаный руль снабжён обогревом и регулируется как по высоте, так и по вылету. В оснащение «Креты» входят и 17-дюймовые литые диски, система стабилизации, электроусилитель руля, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, проекционные фары с подсветкой поворота при повороте руля. Подушек безопасности только две, нет парктроников.









Салон Lexus хоть и кожаный, но в 10-летнем возрасте всё равно будет выглядеть слегка поношенным. Кожаный руль, мягкий пластик, вставки под дерево. В комплектации Premium, которую можно взять за наши деньги, автомобиль имеет ксеноновые фары с омывателями, подогрев/электропривод/память передних сидений, двухзонный климат-контроль, затемняющееся зеркало заднего вида, мультимедиасистему с 8 динамиками, круиз-контроль, систему стабилизации, задний парктроник, датчики дождя/света. Безопасность на высоте — кроме фронтальных имеются боковые подушки, боковые шторки и подушка для коленей водителя. Зато нет обогрева руля — в те годы функция не была ещё такой массовой.





Итак, на одной чаше весов гораздо более престижный и богатый Lexus, обладающий лучшей динамикой, вместительный, безопасный. Однако автомобиль выглядит уже устаревшим, на нём груз 10-летнего возраста, на горизонте маячат возможные поломки, хотя марка и считается надёжной. На другой чаше — современная Creta, с которой в ближайшие несколько лет ничего делать практически не придётся. Но у «корейца» нет многих функций, простенький салон, габариты поскромнее. А какой автомобиль предпочтительней — пусть решат читатели НГС.





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