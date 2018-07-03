Может себе позволить: охранник уволился и объехал 13 стран за 8 месяцев

Он мечтал отметить день рождения на Галапагосах — план пришлось менять, когда не дали визу

Недавно 55-летний новосибирец Игорь Никольский вернулся из практически кругосветного путешествия длиной в восемь месяцев, в которое он отправился ради мечты встретить день рождения на Галапагосских островах. В прошлом году он уволился с работы — в Новосибирске мужчина был простым охранником, продал автомобиль и покинул сибирский город. Путешественник рассказал НГС, в каких он странах побывал и что ему запомнилось больше всего.

Бразилия — страна, которая понравилась новосибирцу больше всего





За восемь месяцев путешествия Игорь побывал в 13 странах — Бельгии, Испании, Панаме, Колумбии, Эквадоре, Перу, Бразилии, Марокко, Португалии, Франции, Нидерландах, Швеции и Финляндии.







«Интересно мир посмотреть — он огромный, разный, не такой, каким мы здесь его видим. Совершенно другие обычаи, традиции, другой взгляд. Взгляд на жизни людей, они мыслят совершенно по-другому, не так, как мы, и мир этот видят совершенно иначе», — объяснил своё желание новосибирец.





В некоторых странах он побывал несколько раз, например в Испании: в начале путешествия он побывал на Канарских островах, а уже ближе к концу маршрута вернулся снова, но уже в столицу Каталонии — Барселону. В Эквадоре, как и в Испании, новосибирец побывал и на материке, и на островах, которые тоже являются частью страны.





Сначала Игорь планировал немного другой маршрут: после Эквадора он должен был поехать в Америку, и уже через неё и Гонконг вернуться в Россию. Но этот план провалился — новосибирцу не дали визу.







Игуана на Галапагосских островах в Эквадоре, где Игорь исполнил мечту и встретил свой 55-й день рождения





«Я-то хотел в кругосветное путешествие совершить, но у меня не вышло, потому что мне американцы в посольстве визу свою не выдали — "зарубили", как раз начинался отзыв всех дипломатов, и мне не дали разрешение на въезд в Соединенные Штаты. А я хотел до Эквадора доехать, а из Эквадора в Лос-Анджелес, Лас-Вегас посмотреть и вернуться: через Тихий океан перелететь — в Гонконг, из Гонконга во Владивосток, а из Владивостока — по Транссибирской магистрали в Новосибирск», — рассказал НГС Игорь Никольский.





Но о неслучившимся кругосветном путешествии он не жалеет — именно это привело его в Бразилию, страну, которая ему запомнилась больше всего и где он провёл три месяца. Побывать в Бразилии Игорю посоветовали знакомые — тогда в стране проходил Бразильский карнавал. И вместо того, чтобы отправиться в Америку, Игорь Никольский после Колумбии, где он искал могилу известного наркобарона Пабло Эскобара, и Эквадора, где он отметил свой день рождения, спустился по Амазонке и попал в Бразилию в самый разгар фестиваля — 14 февраля.





Одна из платформ на бразильском фестивале





«Вначале я просто услышал про карнавал, что это незабываемое зрелище, одно из самых потрясающих в мире, и я решил посмотреть. Возможность такая была, по времени совпадало. До этого о ней [Бразилии] ничего не знал, кроме каких-то основных моментов — бразильский кофе, бразильские джунгли, бразильский футбол», — объяснил путешественник.







Участники — школы самбы





По словам Игоря, главные участники фестиваля — всевозможные школы самбы, которые неделю соревнуются между собой, а в конце фестиваля из лучших школ составляется парад победителей, который заканчивает праздник.







Но остаться в Рио-де-Жанейро на три месяца новосибирца заставил не красочный бразильский карнавал, а обычные жители и их отношение.





«Самое лучшее, это, конечно, люди. Это просто невероятно, насколько они там спокойные, доброжелательные и всегда готовы помочь. Выходишь, и просто приятно смотреть на людей, настолько у них нет чувства какой-то озабоченности, — у нас немножко по-другому. Это больше всего меня удивило и заставило подольше пожить, посмотреть», — говорит Игорь Никольский.







Статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро





За три месяца путешественник побывал во многих туристических местах — увидел статую Христа Искупителя, которая стоит на вершине горы Корковаду, гору под названием Сахарная голова, посетил музей современного искусства, акведук Кариока.







Акведук Кариока





Но особенно удивил и заинтересовал Игоря бразильский футбол, который, как он говорит, разительно отличается от российского.





«В Рио-де-Жанейро три команды, такого масштабного уровня, и каждый матч местных команд собирает по 60 тысяч человек, народу собирается больше, чем сейчас показывают на чемпионате мира, когда со всего мира сборные съехались. А там это — нормальное явление, для них это образ жизни, они живут этим футболом, для них футбол — это как дышать, — говорит Игорь. — У нас футболом вообще практически никто не интересуется. Чемпионат мира пройдёт, и опять не станет никто болеть, пустые стадионы понастроенные — никого там не будет. А у них каждое воскресенье — праздник».







Почти каждую неделю посмотреть матч на стадион приходят по 60 тысяч человек





За два месяца ему удалось побывать на двух матчах разных команд, и, как заметил путешественник, достать на них билеты было нелегко, хотя матчи в городе проходят практически каждое воскресенье. Самые престижные из них — матчи Кариока, кубок города. За билетами на финал Игорю пришлось ездить три раза, только после третей попытки он смог попасть на стадион «Маракана».





На матче, на который попал Игорь, была необычная встреча команд — маленькой и не очень богатой команды «Ботофаго», за которую болел новосибирец, и известной и богатой команды «Васко да Гама», болельщики которой заняли две трети стадиона.







Фанаты футбольного клуба «Ботофаго»





По словам новосибирца, исход матча был внезапен: болельщики до последнего были уверены, что победа будет принадлежать «Васко да Гама», но всё решил последний пенальти.







«Пенальти начали пробивать, целая феерия, трагедии происходят — мужчины плачут как маленькие дети, дети молятся, рядом со мной мальчишки сидели, им лет по 13 было, они встали на колени между креслами и сидели молились», — вспоминает Игорь.





Болеют всем сердцем не только взрослые, но и дети





Кроме самих матчей каждая футбольная команда устраивает показательную тренировку, на которую даже не надо покупать билет — туда можно прийти бесплатно, но есть одно условие: принести килограмм продуктов, которые долго не портятся.





Потом эти продукты футбольные клубы раздают жителям города, которые не могут их купить сами.







Так, по словам путешественника, бразильцы относятся ко всему — помогают, если могут помочь. Так случилось и с Игорем, когда путешественнику понадобилась помощь. Из каждой страны, где побывал новосибирец, он отправлял себе домой открытку, так было и в Бразилии. Но на почте в Рио-де-Жанейро возникла проблема — оказалось, что там нельзя заплатить картой, принимают только наличные деньги, которых с собой у туриста на тот момент не было.







«Они как-то поняли, что у меня такая проблема, — почтальон позвал старшего смены, старший смены пришёл, понял мою проблему, взял открытки, достал из бумажника свои деньги и рассчитался за отправку. Причем сумма там по бразильским меркам была немаленькая», — описал ситуацию новосибирец.







Но когда Игорь вернулся на почту с нужной суммой, чтобы вернуть долг бразильцу, тот не захотел их брать и даже обиделся.







Бразильские пляжи, на которых путешественник тоже провел немало времени





Но после трех месяцев в Бразилии надо было возвращаться домой и продумывать новый маршрут. В итоге путешественник решил вернуться домой через Африку и Европу: из Бразилии он отправился в Марокко, потом в Португалию и Испанию и дальше в сторону Северной Европы — Франция, Нидерланды, Швеция и Финляндия, через которую Игорь вернулся в Санкт-Петербург, а оттуда — в Новосибирск.







Такое путешествие совершил новосибирец за восемь месяцев





На вопрос о том, сколько денег он потратил на путешествие и откуда они у простого охранника, Игорь Никольский ответил: «Финансовый вопрос я хотел бы оставить без комментариев». Однако позже он признался, что продал свой автомобиль «Рено Дастер» — не уточнив, хватило ли этой суммы на всё путешествие.







Путешественник ещё не знает, что будет делать дома после стольких месяцев отсутствия, но пока в планах вновь искать работу.







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