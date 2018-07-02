«Мать сказала, чтобы разбили машину — лишь бы ребёнка достали»

Сибирячка заперла 3-летнюю дочь в машине — минута промедления могла стоить жизни

Новосибирцы довольно часто оставляют детей одних в машине 
Новосибирцы довольно часто оставляют детей одних в машине 

Вечером 29 июня на Выборной женщина бросила автомобиль на парковке и отлучилась буквально на несколько минут. Когда вернулась, двери машины оказались заблокированы, а её трехлетняя дочь — в ловушке. Девочке повезло: меньше чем через 20 минут спасатели вытащили её из автомобильного плена. Похожий случай произошёл в Бердске 23 июня. Там молодая мама случайно заперла в нагретой солнцем машине 10-месячного младенца. Женщина не стала дожидаться приезда спасателей и попросила прохожего разбить камнем окно в автомобиле, чтобы вызволить ребёнка. Обозреватель НГС узнала, как часто сибиряки оставляют детей в автомобилях, почему это опасно для неокрепшей детской психики и как несколько часов в запертой машине могут убить ребёнка.

Вечером 29 июня в Новосибирске на улице Выборной прохожие заметили женщину, судорожно дергающую дверцу автомобиля, в котором, вжатая в детское кресло, сидела трёхлетняя девочка и с удивлением смотрела на мать. 


«Женщина, видимо, отошла совсем ненадолго, закрыла машину, а ключи заклинило, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна. — Мама быстро в руки себя взяла и, когда приехали спасатели, спокойно разговаривала с ребёнком, чтобы [девочка] не волновалась. Я не видела, чтобы у ребёнка был жар например. Машина стояла в тени, на улице был уже вечер». 


Как рассказал корреспонденту НГС начальник муниципально-аварийной спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин, вызов от матери девочки поступил на телефон дежурного в 21:51, а в 22:09 ребёнка уже передали маме. 


«Прибыв на место, мы сразу определяемся, пристёгнут — не пристёгнут ребёнок, общается — не общается, в каком состоянии, — объяснил Фокин принципы работы спасателей в подобных случаях. — Если он общается, то тогда при помощи нехитрых приспособлений, я не могу вам рассказывать каких, автомобиль вскрывается. Дверь открывается. Конечно, ребёнок не очень чувствует себя комфортно, когда чужие дяди в форме приходят, поэтому нам важно взаимодействие с матерью, чтобы родители не паниковали, а помогали нам. Ребёнок видит маму и начинает разговаривать. А мы стараемся аккуратно открыть, чтобы не напугать». 


По словам Фокина, если спасатели видят, что ребёнок спит и не отвечает родителям, надо действовать быстро — вдруг ребёнок уже потерял сознание. «Надо быстро и экстремально открывать, — подчёркивает начальник МАСС. — Возможно, даже с причинением материального ущерба. 


То есть выбивают стекло и доступ обеспечивают довольно быстро, в течение 10 секунд». 


Как раз такой случай с выбитым стеклом в машине произошёл в Бердске на улице Горького 23 июня, примерно в полдень. По словам спасателя второго класса Сергея Пивоварова, женщина открыла двери машины, сработала сигнализация и автомобиль закрылся. Молодая мама с ужасом поняла, что забыла ключи в автомобиле и невольно заперла там своего 10-месячного ребёнка. Был жаркий день, температура превышала 20 градусов тепла — и машина раскалялась на солнце с каждой минутой. 


«Всё произошло быстро, — вспоминает бердчанка Анастасия, ставшая случайно очевидцем этого инцидента. — Младенец кричит, мать мечется в слезах. Закричала, чтобы разбили машину, ей всё равно, только чтобы ребёнка достали... 


Когда младенца вытащили, он был весь красненький, глотал воздух. Страшно представить, что с ним могло бы быть!».


По словам Пивоварова, вызволить ребёнка из душной машины матери помогли прохожие — они разбили стекло автомобиля обычным камнем. 


Дмитрий Фокин говорит, что подобные случаи могут закончиться намного трагичнее — тепло, выделяемое солнцем, быстро накапливается внутри автомобиля, и поэтому температура воздуха в запертой машине может достигнуть максимальной отметки в 50–60 градусов. 


Внутри автомобиля тепло накапливается быстрее, чем снаружи
Внутри автомобиля тепло накапливается быстрее, чем снаружи


По словам Фокина, на каждый месяц только в Новосибирске приходится в среднем по одному случаю, когда взрослые запирают детей в автомобилях. Пивоваров уверен, что таких случаев намного больше, но родители не всегда обращаются к спасателям — или вытаскивают детей самостоятельно, разбивая стёкла в автомобиле, или вызывают платные экстренные службы. 


Спасатели обычно не сообщают о таких происшествиях сотрудникам полиции — только в тех случаях, когда видят действительно безразличное отношение к ребёнку со стороны родителей. Источник НГС в правоохранительных органах рассказал, что если дело об оставленном в машине ребёнке всё-таки попало в полицию, то


максимальное наказание — административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и штраф до 500 рублей. Уголовные дела могут возбудить только в случае гибели ребёнка. 


Однако в России такое, к счастью, происходит крайне редко — случаи обычно получают широкую огласку. Один из последних инцидентов произошёл в августе прошлого года в деревне Ефановка Бугульминского района Татарстана. Как сообщает республиканское управление СК России, 42-летний Сергей Мисько оставил в закрытой машине спящего внука своей знакомой. Когда Мисько вспомнил о 2-летнем ребёнке, он уже погиб от теплового удара. Следственный комитет возбудил в отношении Мисько уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


«К счастью, в нашей практике в Новосибирске не было случаев гибели детей в закрытых автомобилях, — объяснил корреспонденту НГС главный врач детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. — У нас не такое длинное лето, не такое жаркое лето. Видимо, ответственных родителей у нас больше, чем в других странах». 


Заблоцкий подчёркивает, что исход в этом случае зависит от погоды и здоровья ребёнка: некоторые могут выдержать по несколько часов, а другого может погубить и полчаса. «Даже 30-градусная жара может пагубно влиять на здоровье ребёнка, — поясняет врач. — Особенно если есть проблемы с сердцем, с почками. Лучше не экспериментировать. [Первая помощь при подобных случаях] — 


нужно дать ребёнку воздух, нужно освободить дыхательные пути, избавить от одежды. Естественно, нужно убрать его с жары. Нужно дать ему смочить губы или попытаться напоить, если он, конечно, в сознании. И безусловно, немедленно надо вызывать скорую помощь». 


Семейный психолог, педиатр Лариса Свиридова уверена, что для некоторых детей даже 20 минут в закрытом автомобиле могут перерасти в серьёзные психологические проблемы. «Ребёнок, может, проспал, и никаких последствий, — объясняет психолог. — А может, сразу проснулся после ухода родителей, пришло это одиночество, беспомощность. Тем более у детей так устроена психика, что у них ощущение времени — оно очень странное, не такое, как у взрослых. Оно растягивается в случае дискомфорта или страха. То есть когда ребёнку плохо, у него течение времени замедляется. И из-за этого травмы происходят — потому что ему кажется, что это бесконечно. Он так устроен, психика незрелая, он так всё воспринимает. Поэтому для ребёнка остаться в такой беспомощной ситуации намного страшнее, чем для взрослого человека... А если говорить про жаркий день, присоединяется биология. Обезвоживание, жара, ребёнок ещё плохо себя чувствует — не потому, что страшно, а потому, что ему физически тяжело». 


Лариса Свиридова подчёркивает, что с возрастом пережитый опыт в запертой машине может перерасти в клаустрофобию и панические атаки. «Травма первичная в детстве, она как дырка в психике, — рассказывает эксперт. — Если потом не проработать, то ребёнок вырастает во взрослого человека, и в разных ситуациях жизненных он может провалиться. У некоторых начинаются панические атаки, они боятся метро, общественного транспорта, оказаться в лифте или где-то в очень тесном пространстве. Почему? Потому что есть предыстория его жизни в детстве». 


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