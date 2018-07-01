Смотрите, кто пришёл: мини-RAV4 и «Тигуан», разросшийся до «Туарега»
Новая «Тойота» шокирует ценой, а немецкий «Тигуан» пугает размерами
В летний период активность автопроизводителей несколько уменьшается, тем не менее на рынок продолжают выходить новые модели. С 1 июля начинаются продажи долгожданного кроссовера Toyota C-HR, являющегося в некотором роде уменьшенной версией популярного RAV4. В июле же в салоны должен поступить новый Volkswagen Touareg. Появилась информация о том, что продающийся сейчас Volkswagen Tiguan будет представлен в удлиненной версии, между тем эта модель и без того пользуется хорошим спросом. Подробнее о новинках авторынка — в обзоре НГС.АВТО.
Toyota C-HR
Российский офис Toyota объявил о старте продаж с 1 июля компактного кроссовера C-HR, который является конкурентом знаменитого Nissan Juke, а внешне смахивает на мини-версию среднеразмерного паркетника RAV4. Длина модели — 4360 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1565 мм. Масса — 1320 кг, объём багажника — 377 литров. Автомобиль уже завоевал популярность в Европе и Японии, там за ним буквально выстраиваются очереди. Ждали машину и у нас, надеясь получить компактный кросс уважаемой марки за приемлемые деньги. Впрочем, объявленные цены на C-HR несколько остужают пыл потребителей — по-настоящему бюджетным кроссовер не стал.
В начальной версии Ride автомобиль стоит
Далее следует огромный скачек цены — комплектация Hot стоит уже
Volkswagen Touareg
Ещё один выходящий на рынок автомобиль, цены на который могут поставить перед нелёгким выбором, — большой кроссовер Volkswagen Touareg. В Новосибирске эту модель уважают, она неплохо торгуется на вторичке. Новый Touareg вырос в размерах, стал брутальней, основательней, подтянулся к Audi Q7, которая ранее была существенно крупнее него. Но выросли и цены. И как раз на Q7 придётся оглядываться многим потребителям — разрыв в стоимости между моделями небольшой, но Audi всё-таки премиальная марка, она престижней.
В базе Touareg стоит
Volkswagen Tiguan
Другая модель Volkswagen, популярный Tiguan, по данным «Российской газеты», выйдет на рынок в удлинённом виде. Этот автомобиль имеет собственное имя Allspace и продаётся в Европе с 2017 года. По длине он почти равен старому «Туарегу», отечественным потребителям эта сбалансированная машина в укрупненном виде наверняка понравится ещё больше. Allspace длиннее обычного Tiguan на 21,5 сантиметра (4701 мм против 4486), больше у него и колёсная база (2790 мм против 2681). Багажник имеет объём уже 760 литров, возможна установка третьего ряда сидений. В таком виде функционал и потенциальная аудитория автомобиля существенно расширяются.
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.com, volkswagen.com