Смотрите, кто пришёл: мини-RAV4 и «Тигуан», разросшийся до «Туарега»

В летний период активность автопроизводителей несколько уменьшается, тем не менее на рынок продолжают выходить новые модели. С 1 июля начинаются продажи долгожданного кроссовера Toyota C-HR, являющегося в некотором роде уменьшенной версией популярного RAV4. В июле же в салоны должен поступить новый Volkswagen Touareg. Появилась информация о том, что продающийся сейчас Volkswagen Tiguan будет представлен в удлиненной версии, между тем эта модель и без того пользуется хорошим спросом. Подробнее о новинках авторынка — в обзоре НГС.АВТО.

Toyota C-HR





Российский офис Toyota объявил о старте продаж с 1 июля компактного кроссовера C-HR, который является конкурентом знаменитого Nissan Juke, а внешне смахивает на мини-версию среднеразмерного паркетника RAV4. Длина модели — 4360 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1565 мм. Масса — 1320 кг, объём багажника — 377 литров. Автомобиль уже завоевал популярность в Европе и Японии, там за ним буквально выстраиваются очереди. Ждали машину и у нас, надеясь получить компактный кросс уважаемой марки за приемлемые деньги. Впрочем, объявленные цены на C-HR несколько остужают пыл потребителей — по-настоящему бюджетным кроссовер не стал.









В начальной версии Ride автомобиль стоит 1 299 000 рублей, но это слишком бедная комплектация с механической КП и 1,2-литровым турбомоторчиком мощностью 115 л.с. В списке оснащения: пластиковый руль, дневные ходовые огни, датчик света, электростеклоподъёмники, система курсовой устойчивости, зеркала с обогревом. Но нет ни климата, ни круиз-контроля, ни даже подогрева передних сидений.













Далее следует огромный скачек цены — комплектация Hot стоит уже 1 670 000 рублей. Да, здесь уже есть автоматическая вариаторная коробка, кожаный руль, литые диски, обогрев руля/сидений/лобового стекла, круиз, двухзонный климат-контроль. Но за меньшие деньги ( 1 607 000 рублей) можно купить более крупный RAV4 с вариатором и надёжным 2-литровым атмосферником. Там будет и подогрев сидений, и кожаный руль, и климат-контроль, и датчик дождя. Чего уже говорить о топовой полноприводной версии C-HR под названием Сool за 2 083 000 рублей. За такие деньги RAV4 будет очень хорошо укомплектован.









Volkswagen Touareg









Ещё один выходящий на рынок автомобиль, цены на который могут поставить перед нелёгким выбором, — большой кроссовер Volkswagen Touareg. В Новосибирске эту модель уважают, она неплохо торгуется на вторичке. Новый Touareg вырос в размерах, стал брутальней, основательней, подтянулся к Audi Q7, которая ранее была существенно крупнее него. Но выросли и цены. И как раз на Q7 придётся оглядываться многим потребителям — разрыв в стоимости между моделями небольшой, но Audi всё-таки премиальная марка, она престижней.









В базе Touareg стоит 3 299 000 рублей, у него 2-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л.с. и автомат. В автомобиле не будет цифровой приборки и огромного экрана мультимедиа, которые так красиво обволакивают водителя на рекламных снимках. С подобной системой и некоторыми другими опциями цена на машину составит 4 539 000 рублей или 4 789 000 рублей (3-литровый турбодизель или бензин V6). А это уже фактически стоимость Audi Q7, её можно купить за 4,8 миллиона с 3-литровым бензиновым или дизельным двигателем. Тем не менее у «Туарега» на отечественном рынке имеется гораздо больший потенциал, нежели чем у Toyota C-HR.









Volkswagen Tiguan









Другая модель Volkswagen, популярный Tiguan, по данным «Российской газеты», выйдет на рынок в удлинённом виде. Этот автомобиль имеет собственное имя Allspace и продаётся в Европе с 2017 года. По длине он почти равен старому «Туарегу», отечественным потребителям эта сбалансированная машина в укрупненном виде наверняка понравится ещё больше. Allspace длиннее обычного Tiguan на 21,5 сантиметра (4701 мм против 4486), больше у него и колёсная база (2790 мм против 2681). Багажник имеет объём уже 760 литров, возможна установка третьего ряда сидений. В таком виде функционал и потенциальная аудитория автомобиля существенно расширяются.





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