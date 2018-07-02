«Я же не на обочине стою работаю»
Кандидат наук стала таксистом из-за низких зарплат и личной трагедии
В машину к Марине каждый день садится пара десятков человек. Кто-то сразу утыкается в телефон, кто-то в окно, — лишь некоторые замечают, что у водителя длинные волосы и нежные женские руки на руле. Мало кто догадывается о том, что их подвозит далеко не самый обычный водитель. Марина — кандидат химических наук и учёный известного в городе академического института. Днём она занимается исследованиями в лаборатории, а ночью превращается в обычного таксиста — пьёт кофе на конечных остановках, ругает навигатор и жалуется пассажирам на городских лихачей. Марина подвезла обозревателя НГС и рассказала, почему химик с дипломом НГУ и 20-летним стажем оказался за баранкой.
«Я, наверное, самый неудачливый человек в городе, — с улыбкой на лице Марина (имя изменено по просьбе героини) кокетливо показывает свою забинтованную ногу. — Сегодня снимала показания счётчика, наступила на камушек. Камушек как-то так качнулся, и я с него навернулась».
Марина может поддержать разговор о химических концентратах и в то же время может посоветовать, как завести машину в мороз, да так, чтоб наверняка. Марина работает в такси уже второй год, но далеко не всем признаётся, что она — учёный с 20-летним стажем.
«Часто спрашивают, мол, это ваша основная работа или подработка? Я отвечаю, что подработка. Ситуация вынудила. <...> Я не могу сказать, что для науки это типичная ситуация, хотя в науке сейчас стало в разы хуже, чем там, допустим, было в 2008–2014 годах. У меня сохранился квиток за 2009 год — я его посмотрела и поняла: что сейчас я получаю, допустим, 23 тысячи, что в 2009 году у меня были те же 20 тысяч. Но надо понимать, что это совершенно разные доходы из-за инфляции. Я задумалась о том, чтобы поменять место работы, когда я начала говорить с кем-то, с кем общаюсь по институту. Многие говорят, что, мол, не выдумывай, не дёргайся, время очень неблагополучное, у тебя есть фиксированный оклад. Да, он небольшой, но всё равно это стабильный доход.
Очень многие, работая в институте, как-то подрабатывают. Например, в университете берут какие-то курсы, семинары, лекции. Допустим, тысяч 6–7 они имеют в месяц например.
Научный сотрудник в принципе может иметь тысяч 30 в месяц — это такой нормальный доход. Не сказать, что великий доход, но хватает на какие-то расходы. У меня ситуация отягощена тем, что у меня двухлетний ребёнок и фактически я осталась с ним одна — у меня муж достаточно проблемный оказался. В данный момент, скажем так, проблема добычи денег — она целиком на мне», — говорит Марина. Это первый из нескольких раз, когда она уводит разговор после слов о муже.
«Люди держатся зачастую по инерции, понимают, что ситуация не очень простая и нужно переждать это время. Сравнивать с возможностями Запада, Штатов — мы, конечно, проигрываем. Потому что вложений больших сейчас в приборную базу не сказать что совсем нет, но тут уж как кому повезёт. Такая ситуация сейчас: для того чтобы работать на полноценном оборудовании, люди должны заработать на него и купить его сами. Государство не торопится тебе его предоставлять. Сейчас крепко считаются деньги».
Год назад во время активной промокампании Uber Марина задумалась: почему бы не использовать свой полуторамесячный отпуск с пользой, и решила попробовать поработать в такси на своей «Тойоте». «В принципе, в неделю можно было получать тысяч 11–12 с надбавками на бензин. Даже если вычесть тысячи 2–3 на бензин, то выходило тысяч девять. В месяц получалось порядка 28 тысяч. Какой-то такой неплохой доход. Но это работая каждый день, в день в среднем по десять поездок — это часов 6–7. Это вечернее время, когда достаточно плотно катаешься. В Академгородке доходы поменьше, в городе побольше, но в городе другие расстояния и его надо знать лучше, чем я его знаю.
В городке свой стиль жизни, свой стиль вождения. А когда приезжаю в город, мне говорят: "Вы что, недавно за рулём?". Я говорю: "Нет, я десять лет за рулём, я просто из Академгородка". Отвечают: "А, из Академгородка. У вас там все такие вальяжные".
<...> Когда кто-то жёстко себя ведёт, я могу хорошо обозвать за рулём, даже иногда показываю палец. Мужики нередко ведут себя грубо на дороге, особенно с женщинами на маленькой машинке», — смеётся Марина.
Марина проработала в такси до ноября, совмещая с работой в институте: приходила вечером домой, разбиралась с домашними делами, отвозила сына подруге, потом садилась в машину, пристёгивалась и включала приложение. В таком режиме она жила несколько месяцев, пока в ноябре на неё не обрушилось ещё одно несчастье.
«Я некоторое время была жителем Нового посёлка в Бердске. Институт очень помог тем, что предоставил служебное жильё (однокомнатную квартиру в верхней зоне. — К.Ш.). Я за это очень благодарна, что крепкая организация в беде не оставила», — Марина очень сдержанно говорит о пожаре. Она с мужем недавно купила дом в Новом посёлке — простой дом вдали от городской суеты. Но в ноябре в нём вспыхнул пожар.
«Давно была мечта жить на земле, продала "двушку" в городе и купила самый обычный дом. Место мне очень нравилось — курортная зона, сосновый бор. Когда переехали, поменяли проводку, начали делать ремонт. Что там произошло, я теряюсь в догадках. Пожар начался на веранде, все приборы были выключены. Стоял там старый газовый баллон, но мы им не пользовались. Очень рано утром услышала странный хлопок, пошла на кухню, спрашиваю у мужа, что произошло, он говорит, что сам не может понять.
Я поворачиваюсь к входной двери и вижу блики огня. В общем, мы выбили окно, хватаю сумку с документами, хватаю спящего ребёнка, мы выскочили в чём были — первый мороз тогда был.
Попрыгали по машинам. Выскочила — даже телефон не взяла, — Марина показала сгоревший дом и даже указала на окно, из которого пришлось выпрыгнуть, но за всё время ни разу на дом не взглянула: — Не могу. Первое время приезжала сюда — я просто рыдала ходила. Сейчас я просто стараюсь на дом не смотреть — ковыряюсь на грядках». Здесь же, к слову, несколько часов назад Марина и подвернула ногу, вглядываясь в цифры на счётчике.
После этого её соседи по дому организовали благотворительный сбор на базе 1 «в» класса школы
«Это моя персональная ситуация, я просто доведена до ситуации такой. В 2014 году, когда я получала по 60–80 тысяч, я влезла в кредит, он достаточно большой, на машину. А потом доходы снизились, а кредит остался. Потом муж ногу сломал, потом дом сгорел. Я пришла в банк, говорю: "Господа банкиры, давайте как-то, может, пересмотрим договор, всё-таки ситуация у меня патовая. Я добросовестный заёмщик, я четыре года аккуратно платила". А мне говорят: "Нет, вы знаете, вы всё равно платите, это ваши проблемы". Буквально месяца два я перестала платить, потому что никак не могу вписаться в эти траты.
20 тысяч оклад — на что тогда жить?» — разводит Марина руками.
В этом году Марина вернулась к работе в такси, на этот раз через «Яндекс» — из-за его слияния с Uber. Марина работает по вечерам, после основной работы и во время повышенного спроса: «Тариф у "Яндекса" выше, чем у Uber, но деньги клиента до водителя практически не доходят, — она показывает аккаунт водителя в приложении. — Вот доход за прошлую неделю, первая смена — 1892. Начала я в шесть вечера, закончила в полдвенадцатого. В среднем я шесть часов провела за рулём — это такая хорошая денежная смена».
«Чаще всего клиенты задают вопрос, не страшно ли мне? Я всем говорю: "Я больше боюсь нашего движения в Новосибирске".
Потому что когда приезжаю в центр — и где-то полоса одностороннего движения, где-то по рельсам нужно по-хитрому переехать. Эта ситуация бывает гораздо более стрессовая для женщин, потому что, в моём понимании, мужчины в этом лучше ориентируются и быстрее соображают. За всё время, что я катаюсь, у меня был только один случай, когда меня сильно напряг пассажир. Это было год назад на День города. Ко мне в машину сел молодой человек, у него ещё походка была такая несколько разбалансированная. Я думала, ну, может, человек идёт после смены, устал, мало ли. (Смеётся.) Он сел, я спросила его, куда едем, он ответил. Я так осторожно принюхалась — ничем от него не пахнет. По дороге он отключился, и когда мы уже приехали, на "Чистой Слободе" ему нужно было выходить, я поняла, что он спит. Начала его бить по щекам, приводить в чувство. Он так с очень большим сожалением пришёл в себя, сказал: "Мне пора на выход", вышел из машины и начал, пардон, блевать. Я была ему очень благодарна, что это произошло не в моей машине, и поэтому я даже была не в претензии, что он не расплатился. Я просто села и уехала, — смеясь вспоминает она и отмечает, это был самый вопиющий случай: — Бывает так, что когда совсем поздно,
когда где-нибудь в Октябрьском районе приходит заказ <...> — каюсь, бывало, скидывала.
Ножика, пистолета у меня нет. Я верю в то, что со мной ничего плохого произойти не может. У меня маленький ребёнок, и рассчитывать ему, кроме как на меня, больше не на кого», — призналась Марина.
Среди неожиданных плюсов работы в такси Марина отметила свободный график и интересных людей, с которыми она очень любит пообщаться: «Я как-то подвозила девушку-психолога. Мы пока ехали из городка в город, она как грамотный психолог задаёт вопросы, и я понимаю, что рассказываю ей разные перипетии своей жизни. Она даёт грамотные советы, как вести себя с детьми или на работе например. Я спросила, почему мы буксуем [в исследованиях] с моей начальницей на работе. Она и говорит, что, мол, ты должна более активно продвигать свою линию. Ещё была интересная женщина с площади Калинина, Наташа. Она читала мне потрясающие свои стихи, космические просто, я ехала и балдела».
Марина признаётся, что уходить из науки не хочет, — вынуждают не только личные проблемы, но и любовь к работе: «У меня на самом деле всегда дилемма была: пойти на биологию или в медицинский. Но Академгородок — он такой классный, очень подкупило именно место учёбы <...> Классное направление раньше было на химии, связанное с экологией. Мне очень хотелось стать профессиональным экологом. Но, когда заканчивали обучение, стало понятно, что каких-то серьёзных предложений по этой части нет. Было, например, мерить метан на болотах, но что-то как-то я побоялась, честно говоря, не совсем женское направление было. Были немножко романтические представления о работе эколога. Я представляла, что буду ездить на пароходе по рекам и спасать реки. Это были отголоски детства. Просто понимаешь в какой-то момент, что это удел активистов, которые это делают по зову души».
Сейчас Марина посматривает сайты объявлений с вакансиями — по её словам, сфера её работы довольна специфична, большие заработки требуют полной отдачи, которую с ребёнком на руках она потянуть не в силах. Кроме того,
немногие соглашаются позвать на собеседование женщину в возрасте, несмотря на то что Марине всего 43:
«Доходит до смешного. У меня подруга в колл-центр устраивалась в крупную контору. Ей говорят, мол, мы не можем вас взять, у нас требования до 35 лет. А ей 36. Что, в 36 лет у человека голос старческий, или что? Это форменное безобразие. Притом что у нас отодвигается планка пенсионного возраста».
Надо сказать, что Марина рассказала НГС, в каком институте работает, но попросила не указывать его название, лишь отметив, что её работа в нём связана с химией.
«Проблема здесь не в самом институте — проблема конкретно в моей жизненной ситуации. Не так давно встретила знакомую, она села ко мне в машину, я её подвозила, — она была очень удивлена, такие глаза были, говорит: "Ах, Маринка, как ты дошла до такой жизни", я говорю: "Юль, ты так говоришь, как будто я на обочине Бердского шоссе стою чем попало занимаюсь. Ничего криминального — каждый выкручивается как может в этой жизни". Конечно, родители про это не в курсе. Когда я осторожно высказала предположение о том, что мне нужно подрабатывать, они были в шоке, мол, чем ты думаешь. Когда нужно решать проблемы с деньгами, человек вынужден идти на меры, на которые в благополучное время он бы не пошёл. <...> Конечно, я стараюсь про это не рассказывать. Не то что я стыжусь этого, но, скажем так, я не горжусь этим», — заключила она.
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Кирилл Шматков
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