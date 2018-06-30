«Я паркуюсь как чудак»: гори оно всё огнём

В новом, 79-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка на остановке, срочная ревизия на выезде со стоянки и свободное место «для избранных» посреди тихого центра.





Начинает выпуск автолюбитель из Казахстана, загородивший эвакуационный выход. «Один и тот же чудак на букву "м" всякий раз паркуется у МФЦ на площади Труда прямо капотом в пожарный выход. Каждый раз на одном и том же месте. И ничего его не смущает!» — сообщает читатель НГС Денис.









Маленький погрузчик идеально вписался в пространство между шлагбаумом и бордюром. Перфекционисты ликуют, а жители негодуют. «Так "работает" ЖЭУ "Сибирская инициатива" в Калининском районе на "Снегирях"», — рассказала Елена.









«Возле магазина "Холди" на улице Терешковой. Горжусь тем, что такие "героические" парни служат в наших органах. Хоть и инвалиды, а трудятся на благо общества», — иронизирует Роман.









Молодой водитель этой иномарки более получаса не давал машинам, припаркованным вечером у кинотеатра «Победа», выехать на Ленина.









«Закрыл пандус. Ни люди с ограниченными возможностями, ни мамочки с колясками у стоквартирного дома не пройдут», — пожаловалась читательница.











А вот и брат предыдущего героя. «Вот такой недогадливый водитель, припарковавшись, перегородил пандус. С коляской не проехать», — написала Анна, но забыла указать адрес.









Очередной чудак на газоне — теперь они оставляют не только следы от колёс, описывает Светлана ситуацию во дворе дома на улице Дуси Ковальчук, 177/1, прямо напротив детского сада. «Зимой на этом газоне паркуются все автовладельцы дома, а вот весной, летом и осенью это делает только один автохам. Посмотрите, на что похож газон, на котором не только следы от колёс, но и вытекшее масло!» — возмущена читательница.









Остановочный карман — отличное место, чтобы припарковаться. Фото прислал Владимир с остановки «Восточный жилмассив» на Лазурной.









«Выезжали с парковки внизу у речного вокзала (съезд у Добролюбова, 2А). Выезд перегородил RAV4, водителя не было. Рядом стоял Prado, за рулём девушка. На просьбу пропустить ответила, что занята (действительно, судя по куче чеков на коленках, считала дневную выручку). На слова о том, что в моей машине двое детей, а на улице стояла сильная жара, отреагировала просто нажатием на кнопку центрального замка в своей машине. Надо отдать должное: на людей, может, ей и наплевать, но своё слово держит — свела дебет с кредитом и уехала», — пожаловался Александр.









«У Новосибирского строительно-монтажного колледжа на Дзержинского, 1 — двойная наглость. Передними ногами на газоне, задними на тротуаре. Ладно бы "Мерседес" — им вроде как "положено", а "Ниссан" туда же», — рассудил читатель НГС Юрий.









Удивительно, что это место до сих пор никто не занял. Читатель Валерий застал этот Land Cruiser рядом с химико-технологическим колледжем на улице Сакко и Ванцетти.









Выход со двора на улице Высоцкого, 64. Как будто специально подпёр лестницу.









Завершает выпуск чудак, странным образом припарковавшийся на перекрёстке улиц Советской и Ленина — посреди перехода, но зато в унисон тем, что на парковке.





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