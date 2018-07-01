Центробанк с косой в руках

Ставку по займам до зарплаты снизят до 1% в день — ростовщики заявили, что треть из них закроется

Центробанк планирует в ближайшее время ужесточить условия выдачи займов, которые коснутся микрофинансовых организаций (МФО): к 1 июля 2019 года ввести запрет на пролонгацию и увеличение суммы займа, а также постепенно понижать максимальный размер суммы долга — с текущего трёхкратного значения до уровня 1,5 (к 2020 году), снизить процентную ставку по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день. Кроме того, Банк России создаст специальный финансовый продукт — заём на сумму до 10 тысяч рублей с максимальным платежом 3 тысячи на срок не более 15 дней. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у экспертов и представителей этой сферы, как эти меры в целом повлияют на рынок, какие суммы будут брать заёмщики, сократится ли количество МФО, насколько серьёзную конкуренцию МФО составит новый продукт ЦБ и какие тренды намечаются в этой сфере.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в которое сведения передали 3000 микрофинансовых институтов России, средний размер микрозайма («займа до зарплаты») в апреле 2018 года снизился на 24,0%, или 3000 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 9,2 тысячи.







«Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков — прежде всего в части увеличения выдачи кредитных карт, а также сокращение реальных доходов тех сегментов заёмщиков, на которых нацелен бизнес микрофинансовых институтов», — уверен генеральный директор НБКИ Александр Викулин.







Среди 40 регионов-лидеров по объёмам микрофинансирования самое высокое значение среднего «займа до зарплаты» в апреле этого года было в Москве — 15,8 тысячи рублей, Московской области — 13,5 и в Санкт-Петербурге — 12,3. В Новосибирской области оно составило 9,1 тысячи рублей — это на 18,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.







Самый низкий показатель среднего размера микрозайма отмечен в Алтайском крае — 6,9 тысячи рублей





Дальнейшую тенденцию сокращения прогнозируют многие эксперты, потому что ЦБ будет не только составлять конкуренцию, но и ужесточать условия для МФО. Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина отмечает, что





регулятор пытается одновременно решить три задачи — увеличить прозрачность рынка, повысить доверие к нему и выровнять конкурентные возможности поставщиков финансовых услуг,





поэтому вынужден осуществлять постоянную подстройку всех операционных процессов и его участников. При этом, по её мнению, присутствие на российском кредитном рынке МФО — жизненная необходимость: это решение вопроса доступности финансовых услуг для населения с низким уровнем дохода, или удалённого от сети действующих банков, или неинтересного для последних.





Ирина Газизулина считает, что всё равно для российской практики, как и для всего рыночного кредитного и финансового сектора, это достаточно новое явление. Проблемы развития кроются в первую очередь в неустойчивости и непрозрачности финансового рынка, недоверии к его операторам и страхе перед регулятором.







«И несмотря на то что в своих "Основных направлениях развития финансового рынка на период 2019–2020 годов" Банк России как мегарегулятор ставит задачу "пропорционального регулирования и оптимизации регуляторной нагрузки на участников, частая смена правил и их ужесточение, создавая проблемы участникам, вызывают всё большее недоверие. "Зачистка" банковского сектора регулятором заставляет и микрофинансовые организации, перешедшие под контроль Банка России, испытывать страх перед нововведениями», — замечает она.







По её мнению, на хватает ещё и объективной оценки роли сектора микрофинансирования в расширении доступности финансовых услуг для определённой категории населения, поэтому основной акцент делается только на негативные факторы недобросовестности операторов.







Иван Меринов сообщает, что, согласно данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин считает экспресс-займы нужными





Генеральный директор МФК «СМС Финанс» Иван Меринов говорит, что степень надёжности микрофинансовой организации определить очень просто, посмотрев, есть ли она в реестре ЦБ: «Компании из реестра ЦБ подчиняются всем предписанным регулятором законам. В условиях ужесточения регулирования большая часть МФО, выдающая займы до зарплаты, может уйти в тень и продолжить свою деятельность нелегально. Так как ограничение ставки заставит микрокредиторов тщательнее проверять клиентов, сократится процент одобрения по займам. Соответственно, те, кому не одобрили заём в легальных МФО, скорее всего, обратятся к нелегалам. И это составит большую проблему для отрасли. Ведь уже сейчас количество нелегальных МФО более чем втрое превышает число законопослушных компаний».







Он подчёркивает, что при исчезновении с рынка большого количества МФО пострадает та часть населения, которая не имеет доступа к банковским продуктам по разным причинам.





Советник генерального директора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов уверен, что уход части МФО пойдёт экономике даже на пользу: будет меньше граждан, попавших в долговую кабалу, поэтому, по его мнению, инициативу ЦБ можно только приветствовать.







«Экономика РФ в целом эти ограничения просто не заметит — слишком уж мал этот рынок. В российских условиях МФО слабо влияют на бизнес-активность граждан. В то же время они активно увеличивают кредитную нагрузку. Поэтому принимаемые ЦБ меры направлены на сокращение рынка МФО в принципе», — комментирует Хестанов.







В НБКИ отмечают, что микрофинансовые институты очень внимательно следят за ситуацией в розничном кредитовании и весьма эффективно управляют кредитным риском с целью минимизации собственных потерь





Гендиректор онлайн-сервиса займов eKapusta Александр Герасев считает, что уже с рынка исчезла основная масса недобросовестных игроков — на это подействовало ограничение процентов: «С точки зрения эффективности бизнес-моделей рынок заметно ощутил новые ставки резервирования: некоторые МФО сильно сократили объёмы бизнеса, другие остановили рост — неэффективные игроки, чей бизнес не построен на долгосрочных взаимовыгодных отношениях с клиентами, вынуждены покидать рынок. Эти действия уже привели к стабилизации и прозрачности всего рынка, и со временем прозрачность рынка будет заметно расти, в том числе в рамках текущего законодательного регулирования».







К регулированию относятся, например, запрет для МФО на пролонгацию и увеличение суммы займа с 1 июля 2019 года, постепенное понижение максимального размера суммы долга — с текущего трёхкратного значения до уровня 1,5 (к 2020 году), снижение процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день.







Александр Герасев полагает, что запрет не повлияет на рынок, потому что увеличение суммы займа не слишком широко распространено в РФ, а запрет на пролонгацию корректнее реализовать через ограничение общей суммы начисленных процентов.







Гендиректор НБКИ говорит: «Факт, что модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заёмщиков, не означает, что МФО выдают займы всем желающим и на любые суммы»





«Сейчас действует правило трёх, когда общее количество начисленных процентов не может превышать трёхкратной суммы займа, таким образом количество пролонгаций уже ограничено порядка 4–5 продлениями в зависимости от процентной ставки конкретной МФО. Если планируемое ограничение 1,5 будет применено к общему размеру начисленных процентов, то количество пролонгаций таким образом ограничится 1–2. Отдельный полный запрет на продления мы не видим целесообразным, так как в случае задержки зарплаты клиент не сможет продлить заём и будет вынужден либо уйти в просрочку, либо перекредитовываться. Сейчас продляются 10% займов, поэтому мы не видим в этом какой-то проблемы», — поясняет Герасев.







Иван Меринов сообщает, что по прогнозам при вступлении в силу новых законов с рынка уйдут примерно 1000 МФО, выдающих «займы до зарплаты».





Существующие компании для компенсации потерь от снижения доходной части будут вынуждены ужесточать кредитную политику, что отразится на сокращении уровня одобрения по заявкам и доступности микрозаймов. В дальнейшем при предлагаемых ограничениях развитие направления займов до зарплаты будет практически невозможно, и компаниям придётся сместить ориентир на предоставление потребительских микрозаймов на более длительный срок — от двух месяцев до одного года, и более крупные суммы — свыше 20 000 рублей. Тогда МФО смогут конкурировать с банками оперативностью и удобством услуг.







Ирина Газизулина предполагает, что снижение суммы долга, с одной стороны, создаст более взвешенный подход кредитора к заёмщику из-за того, что возможности покрытия расходов в случае задержки возврата кредита сократятся: «Но, с другой стороны, для заёмщика ожидание непосильного груза в случае просрочки погашения долга, даже в полуторном размере, является серьёзным предупреждением и своего рода инструментом "устрашения", стимулирующим к ускоренному погашению долга. Но это только для благонадёжного заёмщика, имеющего готовность и средства для погашения. В безысходном положении заёмщика и абсолютной невозможности возврата даже основной суммы кредита размер кратности значения (3 или 1,5) особой роли, на мой взгляд, не сыграет», — добавляет она.







Значительную динамику снижения среднего размера «займа до зарплаты» НБКИ зафиксировало в Приморском крае: –36,3%





Снижение процентной ставки по краткосрочным займам до 1% в день в условиях общей устойчивой тенденции снижения процентных ставок на кредитном рынке Газизулина тоже называет обоснованным. Это создаст большую привлекательность для заёмщиков и повысит вероятность возврата кредита в срок, учитывая снижение для них нагрузки по процентным платежам.







«Снижение процентной маржи при кредитовании для МФО в данном случае, на мой взгляд, не должно стать для них критичным. Для справки: средняя ставка по потребительским кредитам сроком до одного года без залога в банковском секторе в мае 2018 года составляла от 12,964% годовых до 29,522%. Для сравнения: средние ставки по потребительским кредитам, выданным МФО сроком до одного года (по данным Банка России), за период с 1 октября по 31 декабря 2016-го составили от 34,931% годовых до 140,031%. Максимальная ставка в этом же периоде по краткосрочным займам сроком до 30 дней и в сумме до 30 тысяч рублей, которыми в основном и оперируют МФО, составляла 599,367% годовых», — приводит данные эксперт.







Александр Герасев прогнозирует: если ставка будет ограничена 1% в день, рынок пойдёт в сторону выдачи больших сумм на больший срок — 2–3 месяца.





При этом ЦБ предлагает свой продукт — заём на сумму до 10 тысяч рублей с максимальным платежом 3 тысячи на срок не более 15 дней. Герасев определяет эти параметры продукта весьма жёсткими: по сути, это сегодняшний средний заём до зарплаты — по длительности и сумме.







«А если это среднее, значит часть клиентов берёт займы на меньший срок и сумму, а часть — на больший. Если такой продукт будет введён, по нашим оценкам, около половины клиентов могут испытывать от этого неудобство — небольшой срок без возможности продления, недостаточная для кредитоспособных клиентов сумма», — задаётся вопросом Герасев.





Сейчас продлеваются 10% займов, замечает Герасев





Иван Меринов называет этот продукт попыткой сохранить рынок PD (займов до зарплаты), но, по его ожиданиям, он не будет востребован среди физических лиц из-за короткого срока пользования. Ведь источник дохода у большинства физлиц — это зарплата, которую платят дважды в месяц, а потребность в деньгах возникает явно не в день зарплаты, и 15-дневного срока пользования недостаточно для того, чтобы клиент попадал в один платёжный цикл с зарплатой.







Ирина Газизулина рассуждает: в рамках действующих в банковской системе существенно низких ставок по кредитованию этот продукт создаст жёсткую конкуренцию МФО. И в первую очередь этой услугой воспользуются более благонадёжные заёмщики. На долю МФО в данном случае останутся проблемные заёмщики с не вполне прозрачной репутацией, регистрацией и финансовым состоянием. Эти проблемы с ними окупаются более высокими ставками, применяемыми МФО при кредитовании.







«Будет ли в целом регулятор ждать взросления и доказательства жизнеспособности данного сектора экономики, или своей жёсткой рукой пройдётся по нему косой банковских норм регулирования, — покажет время. Действия регулятора на сегодня ещё нельзя назвать "похоронными", но и особого оптимизма они пока не внушают», — заключает Газизулина.







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