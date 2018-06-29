«Дима умер на руках друга»: подробности убийства школьника на пляже «Бумеранг»

В Новосибирске зарезали 16-летнего подростка — перед смертью он пытался указать на убийцу

Дмитрий Абрамов должен был пойти в десятый класс
Дмитрий Абрамов должен был пойти в десятый класс

На пляже у Обского моря погиб десятиклассник Дмитрий Абрамов — по словам его матери, мальчика несколько раз ударили ножом по горлу, но он успел вернуться в пляжный домик к тёте и лучшему другу Игорю. Тот попытался остановить кровотечение, но спасти Дмитрия не удалось — подросток умер на руках друга. Перед смертью мальчик успел показать, куда убежал убийца, однако следователям пока не удалось задержать преступника. Подробности зверского убийства — в материале обозревателя НГС. 

Тело 16-летнего школьника из Новокузнецка Дмитрия Абрамова обнаружили на пляже «Бумеранг» утром 28 июня. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия.


«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела 16-летнего подростка на территории пляжа "Бумеранг" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А.И.). В настоящее время следователи проводят следственные действия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. 


Как рассказал корреспонденту НГС приятель погибшего Виктор (имя изменено по просьбе героя. — А.И.), Дмитрий приехал в Новосибирск на отдых вместе со своей семьёй, лучшим другом Игорем В. и его родителями. Компания сняла два домика кемпинговой зоны «У моря». Примерно в 10:00 Дмитрий вышел из домика. 


«Он проснулся, пошёл в туалет, — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Елена Абрамова. — До туалета ему, не знаем кто, нанёс три ножевых ранения в шею. Он добежал до тёти, мамы Игоря, она попыталась остановить кровь, он упал и умер сразу». 


Женщина пояснила, что домик семьи Игоря был расположен ближе к туалету — поэтому мальчик и побежал сначала туда. 


«Утром Диме стало плохо, он пошёл в туалет, — объяснила корреспонденту НГС подруга погибшего школьника Наталья. — Игорь спал. Проснулся от того, что его мать закричала. Открыл глаза, видит, стоит Дима, весь в крови... 


Дима умер на руках Игоря со словами: "Он там"». 


Подростки считают, что погибший пытался указать на своего убийцу, который или специально поджидал мальчика возле туалета, или решил напасть импульсивно. Это пока остаётся загадкой. Непонятны и мотивы убийцы. 


«Мы ничего не знаем, пока Следственный комитет ничего не разглашает, закрыто следствие, — пояснила Елена Абрамова. — Да, единственные слова, которые его были: "Он там". И всё. Он упал и умер сразу. Игорь ничего не видел. Только видел, как просто побежал в крови. К маме его бежал. Побежал к ней и крикнул: "Он там". И упал, и умер». 


По словам Елены, Игорь вместе со своей матерью пытался спасти Дмитрия, но «всё уже было безрезультатно», потому что у мальчика была перерезана сонная артерия. 


«Его друг Игорь пытался помочь, полотенцем горло перевязывал, чтобы кровь не шла. Пытался спасти, но не успел», — говорит приятель погибшего подростка Александр Алиев.


Похоронят Диму в субботу в родном Новокузнецке — по словам Елены, тело подростка должны привезти из Новосибирска в 11:00. Друзья и одноклассники мальчика признаются, что до сих пор не верят в его смерть. 


«Он был достаточно жизнерадостный, — вспоминает Дмитрия жительница Новокузнецка Екатерина. — Имел большой круг общения, на мой взгляд. Проще говоря, обычный парень своего возраста. Он любил шутить над кем-то, не всерьёз. В классе был в центре внимания... Он из тех людей, что хотел жить. Вряд ли он мог кому-то насолить». 


Подросток окончил девятый класс в школе № 47 в Новокузнецке. После школы Дмитрий собирался поступать в Московский финансово-промышленный университет «Синергия». 


«В десятый класс он хотел перейти в нашу школу, — объясняет Александр Алиев. — У него был лучший друг, он учился в нашей школе. Игорь. Поэтому хотел к нам перейти. Но так случилось, что он... убили его». 


По словам Елены, Дмитрий активно занимался спортом — сначала это был хоккей, но несколько лет назад подросток сломал ногу, и ему запретили посещать тренировки. Поэтому он стал играть в большой теннис, в последнее время ходил в секцию по футболу. 


«У него была девушка, у них были хорошие отношения, — рассказала корреспонденту НГС знакомая парня Оксана (имя изменено по просьбе собеседницы. — А.И.). — Это был весёлый и добрый человек, который всегда мог прийти на помощь. Много времени проводил с друзьями. Мальчик был достаточно умный, хорошо школу окончил. Да и сам по себе он был очень хорошим человеком». 


Официально Следственный комитет никак не комментирует ни ход поисков убийцы, ни предполагаемые мотивы жестокого преступления на пляже. 


Читайте также: 

Последний рассвет Насти

Уголовник задушил мать двоих детей и вывез труп в лес на такси — убийцу вычислили через ломбард

Прочтений: 8891
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено