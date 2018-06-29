«Дима умер на руках друга»: подробности убийства школьника на пляже «Бумеранг»

В Новосибирске зарезали 16-летнего подростка — перед смертью он пытался указать на убийцу

На пляже у Обского моря погиб десятиклассник Дмитрий Абрамов — по словам его матери, мальчика несколько раз ударили ножом по горлу, но он успел вернуться в пляжный домик к тёте и лучшему другу Игорю. Тот попытался остановить кровотечение, но спасти Дмитрия не удалось — подросток умер на руках друга. Перед смертью мальчик успел показать, куда убежал убийца, однако следователям пока не удалось задержать преступника. Подробности зверского убийства — в материале обозревателя НГС.

Тело 16-летнего школьника из Новокузнецка Дмитрия Абрамова обнаружили на пляже «Бумеранг» утром 28 июня. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия.







«Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела 16-летнего подростка на территории пляжа "Бумеранг" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство. — А.И.). В настоящее время следователи проводят следственные действия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.





Как рассказал корреспонденту НГС приятель погибшего Виктор (имя изменено по просьбе героя. — А.И.), Дмитрий приехал в Новосибирск на отдых вместе со своей семьёй, лучшим другом Игорем В. и его родителями. Компания сняла два домика кемпинговой зоны «У моря». Примерно в 10:00 Дмитрий вышел из домика.





«Он проснулся, пошёл в туалет, — рассказала корреспонденту НГС мама погибшего мальчика Елена Абрамова. — До туалета ему, не знаем кто, нанёс три ножевых ранения в шею. Он добежал до тёти, мамы Игоря, она попыталась остановить кровь, он упал и умер сразу».







Женщина пояснила, что домик семьи Игоря был расположен ближе к туалету — поэтому мальчик и побежал сначала туда.





«Утром Диме стало плохо, он пошёл в туалет, — объяснила корреспонденту НГС подруга погибшего школьника Наталья. — Игорь спал. Проснулся от того, что его мать закричала. Открыл глаза, видит, стоит Дима, весь в крови...





Дима умер на руках Игоря со словами: "Он там"».







Подростки считают, что погибший пытался указать на своего убийцу, который или специально поджидал мальчика возле туалета, или решил напасть импульсивно. Это пока остаётся загадкой. Непонятны и мотивы убийцы.





«Мы ничего не знаем, пока Следственный комитет ничего не разглашает, закрыто следствие, — пояснила Елена Абрамова. — Да, единственные слова, которые его были: "Он там". И всё. Он упал и умер сразу. Игорь ничего не видел. Только видел, как просто побежал в крови. К маме его бежал. Побежал к ней и крикнул: "Он там". И упал, и умер».





По словам Елены, Игорь вместе со своей матерью пытался спасти Дмитрия, но «всё уже было безрезультатно», потому что у мальчика была перерезана сонная артерия.





«Его друг Игорь пытался помочь, полотенцем горло перевязывал, чтобы кровь не шла. Пытался спасти, но не успел», — говорит приятель погибшего подростка Александр Алиев.





Похоронят Диму в субботу в родном Новокузнецке — по словам Елены, тело подростка должны привезти из Новосибирска в 11:00. Друзья и одноклассники мальчика признаются, что до сих пор не верят в его смерть.





«Он был достаточно жизнерадостный, — вспоминает Дмитрия жительница Новокузнецка Екатерина. — Имел большой круг общения, на мой взгляд. Проще говоря, обычный парень своего возраста. Он любил шутить над кем-то, не всерьёз. В классе был в центре внимания... Он из тех людей, что хотел жить. Вряд ли он мог кому-то насолить».







Подросток окончил девятый класс в школе № 47 в Новокузнецке. После школы Дмитрий собирался поступать в Московский финансово-промышленный университет «Синергия».





«В десятый класс он хотел перейти в нашу школу, — объясняет Александр Алиев. — У него был лучший друг, он учился в нашей школе. Игорь. Поэтому хотел к нам перейти. Но так случилось, что он... убили его».







По словам Елены, Дмитрий активно занимался спортом — сначала это был хоккей, но несколько лет назад подросток сломал ногу, и ему запретили посещать тренировки. Поэтому он стал играть в большой теннис, в последнее время ходил в секцию по футболу.





«У него была девушка, у них были хорошие отношения, — рассказала корреспонденту НГС знакомая парня Оксана (имя изменено по просьбе собеседницы. — А.И.). — Это был весёлый и добрый человек, который всегда мог прийти на помощь. Много времени проводил с друзьями. Мальчик был достаточно умный, хорошо школу окончил. Да и сам по себе он был очень хорошим человеком».







Официально Следственный комитет никак не комментирует ни ход поисков убийцы, ни предполагаемые мотивы жестокого преступления на пляже.





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