Знойные лагуны

Толпы новосибирцев улеглись на пляжах — они рассказали НГС, что их бесит в местном море

Синоптики пообещали жителям Новосибирска очень жаркую, почти тропическую погоду, и многие горожане сбежали на пляжи — и безвредные с точки зрения спасателей, и опасные. Корреспонденты НГС прогулялись по самым популярным пляжам у Новосибирского водохранилища, постепенно обрастающим киосками с мохито и прокатом надувных единорогов, а также расспросили отдыхающих, что их не устраивает на обских берегах и где были самые крутые пляжи в их жизни.

Пляж «Наутилус»







В конце июня самый близкий к центру Новосибирска пляж утопает в клубах белого пуха. Жарким будним днём здесь тесно — полотенца и пледы отдыхающих лежат буквально друг на друге, а в мутных тёплых водах Оби плещутся десятки людей. Обской «оазис» огорожен заборчиком-сеткой, сразу за которым выросли кучи пластикового мусора и объедков.







«Наутилус» утопает в белом пуху





Но это не пугает сибиряков — главное, что вода и песок есть, остальное не так уж важно. С отдыхающими согласен и Роспотребнадзор — по мнению специалистов ведомства, вода здесь вполне соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.







Кучи мусора за прозрачным забором у пляжа не добавляют ему романтики





«Наутилус», при всех своих недостатках, самый оборудованный пляж из новосибирских: есть отдельная площадка для пляжного волейбола, мойки с душевыми кабинами, туалеты (правда, платные), шашлык, кальяны и киоски со смузи. А на выходе и вовсе работает такси «Пляж» — по 25 рублей до Горской. Парковка платная — 100 рублей.







Зато местоположение у него самое выгодное для тех, кто живёт в центре Новосибирска





Здесь оборудованы мойки и площадка для волейбола





«Всё классно, высший уровень. Но хочется, чтобы музыка играла, было бы веселее и у всех настроение бы улучшилось», — говорит отдыхающий Женя.





Жене и Татьяне хочется, чтобы на пляже было чище и веселее





Его спутница Татьяна более скептична: «Мне не нравится здесь чистота, вода не нравится, люблю, чтобы было с бассейном. (М.М.: А какие пляжи лучше?) В Бердске — в "Борвихе", там очень круто».







«Бумеранг»







С тех пор как пляж «Бумеранг» на ОбьГЭС избавился от платного проезда, машин здесь стало невероятно много — на въезде и выезде горожанам приходится стоять в душной пробке на узкой проезжей части в лесу. Платная парковка (за 150 рублей) просторная, но многие стараются оставить автомобиль в бесплатных окрестностях, загромождая пространство.







На пляже «Бумеранг» очень людно даже посреди рабочего дня





Вода довольно чистая (по новосибирским меркам)





Сам пляж довольно чистый и хорошо оснащён — работают киоски с прохладительными напитками, горячей кукурузой и даже тайским мороженым.





Для любителей красивых фотографий этот пляж подходит больше всего





На «Бумеранге» можно арендовать даже единорога





Кроме того, здесь больше всего мест для оригинальных селфи: романтичный маяк, знак «Я был на Обском море» и необходимый инвентарь — большие надувные единороги в прокат (за 250 рублей в час).







Пляж у озера в Юго-Западном жилмассиве







Традиционное первое место в антирейтинге спасателей — там официально запрещено купаться, о чём предупреждают щедро расставленные здесь красные таблички.





Спасатели постоянно предупреждают, что в озере Юго-Западного жилмассива купаться опасно





Эти запреты жителям нипочём





Но жителей Юго-Западного микрорайона запреты не пугают — летом здесь с упоением жарят сосиски на мангалах, купаются и даже отдыхают на лежаках (между прочим, 250 рублей за шезлонг) и катаются на катамаранах (200–500 рублей).







Пейзаж вокруг котлована довольно специфичен





Инфраструктуры никакой нет — ни кафе, ни охраны, только небольшой киоск у ближайшей остановки. Зато милый урбанистический пейзаж: беседки-мухоморы в окружении серых многоэтажек.







Жительница микрорайона Рита отмечает, что пляжи в Таиланде и Вьетнаме лучше, но пляж жилмассива всё же ближе к дому





Многие отдыхающие приводят с собой животных





«Я недалеко живу, поэтому вся проблема только в этом (в отсутствии альтернативных пляжей. — М.М.). Здесь мы только загораем — года два назад купались, что делать. Но везде опасно — но опасно кому, детям и тем, кто выпил, а если себя контролируешь — ничего опасного. (М.М.: Какой пляж гораздо лучше?) За границей — Вьетнам, Таиланд, в Сочи очень красивый пляж. Здесь чистоты не хватает. И здесь не всегда [безопасно], всё зависит от контингента», — рассказала жительница Юго-Западного жилмассива Рита.







«Звезда»







Если поехать от котлована в Юго-Западном микрорайоне прямиком на пляж «Звезда», последний покажется раем на Земле. Самый большой минус пляжа — платный въезд (250 рублей за автомобиль), так что многие оставляют машины на маленькой парковке в лесу и идут пешком до Обского моря — на это уходит минут двадцать.







«Звезда» выигрывает по чистоте у котлована в Юго-Западном





Если долго лежать на солнечном пляже Академгородка, можно подумать, что вы не в Новосибирске, — за счёт леса пейзаж довольно мил





Администрация «Звезды» постаралась оборудовать пляж по максимуму — здесь много торговых точек с кофе, молочными коктейлями, кальянами и мясом, из необычных лакомств — свежие горячие пончики и жареные большие креветки. Ещё одно новшество — spa-массаж с маленькими рыбками, совсем как на азиатских курортах.







Инфраструктура у «Звезды» хорошая, но над чистотой песка следует поработать





Над чистотой песка следует поработать — то и дело ступни натыкаются на острую смесь сломанных ракушек, камней, топляка и мелкого мусора.







Пляж у парка «Бугринская роща»







С него открывается неплохой вид на арку Бугринского моста, поэтому позагорать здесь можно, однако вода далека от идеала — мутная и грязная, во всяком случае у берега. Некоторые пляжники, особенно утомлённые жарой, не смущаются качеством воды и с удовольствием купаются, однако тех, кто предпочитает солнечные ванны, всё же больше.







На пляже под Бугринским мостом и загорают, и рыбачат





«Кафе нам не нужно, но здесь много камней и грязная вода. Но нам ближе всего сюда ехать, можно даже пешком дойти, поэтому сюда и идём. (М.М.: А какие пляжи вам нравятся больше?) На Чёрном море — в Геленджике — там чище намного, люди приятнее», — признались корреспондентам НГС два Александра.







Два друга по имени Александр укорили пляж в излишке камней и мусора, но в остальном им пляж нравится





Находятся и те, кто не боится заходить глубоко в мутную воду водохранилища





Кафе здесь только одно — с шашлыком и мороженым, зато есть мойки, переодевалки и чистый туалет (платный, по 15 рублей).







«Центральный» в Академгородке







В это время года он переживает настоящее нашествие белых бабочек — тысячи боярышниц оккупировали цветы, песок, тропинки, автомобили на парковке и назойливо атакуют отдыхающих, которые устало от них отмахиваются, как от мошек.







Алёна и Лиза мечтают о крымском побережье, но загорают в Академгородке





«Хотелось бы, чтобы было чище, чтобы были спасатели (пост действительно пустовал в 16 часов вечера в будний день. — М.М.). Вода теплая, но зелёная, и бабочек очень много. Хотелось бы, чтобы киосков было побольше, где продают всё. (М.М.: Какие пляжи вы считаете самыми хорошими?) В Крыму, в Сочи — там и магазинчиков, кафешек больше», — пояснили Алёна и Лиза.







Несмотря на критику, в жаркий день на новосибирских пляжах много людей





Песок на «Центральном» чистый по сравнению с другими пляжами, но местами встречаются достаточно большие участки, захламлённые природным мусором. В будний день здесь не работают пляжные бары — зато вечером в выходные очень много желающих потанцевать и выпить у моря, особенно сдавших сессию студентов.







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