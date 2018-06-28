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Знойные лагуны

Толпы новосибирцев улеглись на пляжах — они рассказали НГС, что их бесит в местном море

Жаркая погода сманила сибиряков-работяг на пляжи
Жаркая погода сманила сибиряков-работяг на пляжи


Синоптики пообещали жителям Новосибирска очень жаркую, почти тропическую погоду, и многие горожане сбежали на пляжи — и безвредные с точки зрения спасателей, и опасные. Корреспонденты НГС прогулялись по самым популярным пляжам у Новосибирского водохранилища, постепенно обрастающим киосками с мохито и прокатом надувных единорогов, а также расспросили отдыхающих, что их не устраивает на обских берегах и где были самые крутые пляжи в их жизни.

Пляж «Наутилус»


В конце июня самый близкий к центру Новосибирска пляж утопает в клубах белого пуха. Жарким будним днём здесь тесно — полотенца и пледы отдыхающих лежат буквально друг на друге, а в мутных тёплых водах Оби плещутся десятки людей. Обской «оазис» огорожен заборчиком-сеткой, сразу за которым выросли кучи пластикового мусора и объедков.


«Наутилус» утопает в белом пуху
«Наутилус» утопает в белом пуху


Но это не пугает сибиряков — главное, что вода и песок есть, остальное не так уж важно. С отдыхающими согласен и Роспотребнадзор — по мнению специалистов ведомства, вода здесь вполне соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.


Кучи мусора за прозрачным забором у пляжа не добавляют ему романтики
Кучи мусора за прозрачным забором у пляжа не добавляют ему романтики


«Наутилус», при всех своих недостатках, самый оборудованный пляж из новосибирских: есть отдельная площадка для пляжного волейбола, мойки с душевыми кабинами, туалеты (правда, платные), шашлык, кальяны и киоски со смузи. А на выходе и вовсе работает такси «Пляж» — по 25 рублей до Горской. Парковка платная — 100 рублей.


Зато местоположение у него самое выгодное для тех, кто живёт в центре Новосибирска
Зато местоположение у него самое выгодное для тех, кто живёт в центре Новосибирска


Здесь оборудованы мойки и площадка для волейбола
Здесь оборудованы мойки и площадка для волейбола


«Всё классно, высший уровень. Но хочется, чтобы музыка играла, было бы веселее и у всех настроение бы улучшилось», — говорит отдыхающий Женя.


Жене и Татьяне хочется, чтобы на пляже было чище и веселее
Жене и Татьяне хочется, чтобы на пляже было чище и веселее


Его спутница Татьяна более скептична: «Мне не нравится здесь чистота, вода не нравится, люблю, чтобы было с бассейном. (М.М.: А какие пляжи лучше?) В Бердске — в "Борвихе", там очень круто».


«Бумеранг»


С тех пор как пляж «Бумеранг» на ОбьГЭС избавился от платного проезда, машин здесь стало невероятно много — на въезде и выезде горожанам приходится стоять в душной пробке на узкой проезжей части в лесу. Платная парковка (за 150 рублей) просторная, но многие стараются оставить автомобиль в бесплатных окрестностях, загромождая пространство.


На пляже «Бумеранг» очень людно даже посреди рабочего дня
На пляже «Бумеранг» очень людно даже посреди рабочего дня


Вода довольно чистая (по новосибирским меркам)
Вода довольно чистая (по новосибирским меркам)


Сам пляж довольно чистый и хорошо оснащён — работают киоски с прохладительными напитками, горячей кукурузой и даже тайским мороженым. 


Для любителей красивых фотографий этот пляж подходит больше всего
Для любителей красивых фотографий этот пляж подходит больше всего


На «Бумеранге» можно арендовать даже единорога
На «Бумеранге» можно арендовать даже единорога


Кроме того, здесь больше всего мест для оригинальных селфи: романтичный маяк, знак «Я был на Обском море» и необходимый инвентарь — большие надувные единороги в прокат (за 250 рублей в час).


Пляж у озера в Юго-Западном жилмассиве


Традиционное первое место в антирейтинге спасателей — там официально запрещено купаться, о чём предупреждают щедро расставленные здесь красные таблички. 


Спасатели постоянно предупреждают, что в озере Юго-Западного жилмассива купаться опасно
Спасатели постоянно предупреждают, что в озере Юго-Западного жилмассива купаться опасно


Эти запреты жителям нипочём
Эти запреты жителям нипочём


Но жителей Юго-Западного микрорайона запреты не пугают — летом здесь с упоением жарят сосиски на мангалах, купаются и даже отдыхают на лежаках (между прочим, 250 рублей за шезлонг) и катаются на катамаранах (200–500 рублей).


Пейзаж вокруг котлована довольно специфичен
Пейзаж вокруг котлована довольно специфичен


Инфраструктуры никакой нет — ни кафе, ни охраны, только небольшой киоск у ближайшей остановки. Зато милый урбанистический пейзаж: беседки-мухоморы в окружении серых многоэтажек.


Жительница микрорайона Рита отмечает, что пляжи в Таиланде и Вьетнаме лучше, но пляж жилмассива всё же ближе к дому
Жительница микрорайона Рита отмечает, что пляжи в Таиланде и Вьетнаме лучше, но пляж жилмассива всё же ближе к дому


Многие отдыхающие приводят с собой животных
Многие отдыхающие приводят с собой животных


«Я недалеко живу, поэтому вся проблема только в этом (в отсутствии альтернативных пляжей. — М.М.). Здесь мы только загораем — года два назад купались, что делать. Но везде опасно — но опасно кому, детям и тем, кто выпил, а если себя контролируешь — ничего опасного. (М.М.: Какой пляж гораздо лучше?) За границей — Вьетнам, Таиланд, в Сочи очень красивый пляж. Здесь чистоты не хватает. И здесь не всегда [безопасно], всё зависит от контингента», — рассказала жительница Юго-Западного жилмассива Рита.


«Звезда»


Если поехать от котлована в Юго-Западном микрорайоне прямиком на пляж «Звезда», последний покажется раем на Земле. Самый большой минус пляжа — платный въезд (250 рублей за автомобиль), так что многие оставляют машины на маленькой парковке в лесу и идут пешком до Обского моря — на это уходит минут двадцать.


«Звезда» выигрывает по чистоте у котлована в Юго-Западном
«Звезда» выигрывает по чистоте у котлована в Юго-Западном


Если долго лежать на солнечном пляже Академгородка, можно подумать, что вы не в Новосибирске, — за счёт леса пейзаж довольно мил  
Если долго лежать на солнечном пляже Академгородка, можно подумать, что вы не в Новосибирске, — за счёт леса пейзаж довольно мил  


Администрация «Звезды» постаралась оборудовать пляж по максимуму — здесь много торговых точек с кофе, молочными коктейлями, кальянами и мясом, из необычных лакомств — свежие горячие пончики и жареные большие креветки. Ещё одно новшество — spa-массаж с маленькими рыбками, совсем как на азиатских курортах.


Инфраструктура у «Звезды» хорошая, но над чистотой песка следует поработать 
Инфраструктура у «Звезды» хорошая, но над чистотой песка следует поработать 


Над чистотой песка следует поработать — то и дело ступни натыкаются на острую смесь сломанных ракушек, камней, топляка и мелкого мусора.


Пляж у парка «Бугринская роща»


С него открывается неплохой вид на арку Бугринского моста, поэтому позагорать здесь можно, однако вода далека от идеала — мутная и грязная, во всяком случае у берега. Некоторые пляжники, особенно утомлённые жарой, не смущаются качеством воды и с удовольствием купаются, однако тех, кто предпочитает солнечные ванны, всё же больше.


На пляже под Бугринским мостом и загорают, и рыбачат
На пляже под Бугринским мостом и загорают, и рыбачат


«Кафе нам не нужно, но здесь много камней и грязная вода. Но нам ближе всего сюда ехать, можно даже пешком дойти, поэтому сюда и идём. (М.М.: А какие пляжи вам нравятся больше?) На Чёрном море — в Геленджике — там чище намного, люди приятнее», — признались корреспондентам НГС два Александра.


Два друга по имени Александр укорили пляж в излишке камней и мусора, но в остальном им пляж нравится
Два друга по имени Александр укорили пляж в излишке камней и мусора, но в остальном им пляж нравится


Находятся и те, кто не боится заходить глубоко в мутную воду водохранилища
Находятся и те, кто не боится заходить глубоко в мутную воду водохранилища


Кафе здесь только одно — с шашлыком и мороженым, зато есть мойки, переодевалки и чистый туалет (платный, по 15 рублей).


«Центральный» в Академгородке


В это время года он переживает настоящее нашествие белых бабочек — тысячи боярышниц оккупировали цветы, песок, тропинки, автомобили на парковке и назойливо атакуют отдыхающих, которые устало от них отмахиваются, как от мошек. 


Алёна и Лиза мечтают о крымском побережье, но загорают в Академгородке
Алёна и Лиза мечтают о крымском побережье, но загорают в Академгородке


«Хотелось бы, чтобы было чище, чтобы были спасатели (пост действительно пустовал в 16 часов вечера в будний день. — М.М.). Вода теплая, но зелёная, и бабочек очень много. Хотелось бы, чтобы киосков было побольше, где продают всё. (М.М.: Какие пляжи вы считаете самыми хорошими?) В Крыму, в Сочи — там и магазинчиков, кафешек больше», — пояснили Алёна и Лиза.


Несмотря на критику, в жаркий день на новосибирских пляжах много людей
Несмотря на критику, в жаркий день на новосибирских пляжах много людей


Песок на «Центральном» чистый по сравнению с другими пляжами, но местами встречаются достаточно большие участки, захламлённые природным мусором. В будний день здесь не работают пляжные бары — зато вечером в выходные очень много желающих потанцевать и выпить у моря, особенно сдавших сессию студентов.


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