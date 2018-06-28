Знойные лагуны
Толпы новосибирцев улеглись на пляжах — они рассказали НГС, что их бесит в местном море
Синоптики пообещали жителям Новосибирска очень жаркую, почти тропическую погоду, и многие горожане сбежали на пляжи — и безвредные с точки зрения спасателей, и опасные. Корреспонденты НГС прогулялись по самым популярным пляжам у Новосибирского водохранилища, постепенно обрастающим киосками с мохито и прокатом надувных единорогов, а также расспросили отдыхающих, что их не устраивает на обских берегах и где были самые крутые пляжи в их жизни.
Пляж «Наутилус»
В конце июня самый близкий к центру Новосибирска пляж утопает в клубах белого пуха. Жарким будним днём здесь тесно — полотенца и пледы отдыхающих лежат буквально друг на друге, а в мутных тёплых водах Оби плещутся десятки людей. Обской «оазис» огорожен заборчиком-сеткой, сразу за которым выросли кучи пластикового мусора и объедков.
Но это не пугает сибиряков — главное, что вода и песок есть, остальное не так уж важно. С отдыхающими согласен и Роспотребнадзор — по мнению специалистов ведомства, вода здесь вполне соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
«Наутилус», при всех своих недостатках, самый оборудованный пляж из новосибирских: есть отдельная площадка для пляжного волейбола, мойки с душевыми кабинами, туалеты (правда, платные), шашлык, кальяны и киоски со смузи. А на выходе и вовсе работает такси «Пляж» — по 25 рублей до Горской. Парковка платная — 100 рублей.
«Всё классно, высший уровень. Но хочется, чтобы музыка играла, было бы веселее и у всех настроение бы улучшилось», — говорит отдыхающий Женя.
Его спутница Татьяна более скептична: «Мне не нравится здесь чистота, вода не нравится, люблю, чтобы было с бассейном. (М.М.: А какие пляжи лучше?) В Бердске — в "Борвихе", там очень круто».
«Бумеранг»
С тех пор как пляж «Бумеранг» на ОбьГЭС избавился от платного проезда, машин здесь стало невероятно много — на въезде и выезде горожанам приходится стоять в душной пробке на узкой проезжей части в лесу. Платная парковка (за 150 рублей) просторная, но многие стараются оставить автомобиль в бесплатных окрестностях, загромождая пространство.
Сам пляж довольно чистый и хорошо оснащён — работают киоски с прохладительными напитками, горячей кукурузой и даже тайским мороженым.
Кроме того, здесь больше всего мест для оригинальных селфи: романтичный маяк, знак «Я был на Обском море» и необходимый инвентарь — большие надувные единороги в прокат (за 250 рублей в час).
Пляж у озера в Юго-Западном жилмассиве
Традиционное первое место в антирейтинге спасателей — там официально запрещено купаться, о чём предупреждают щедро расставленные здесь красные таблички.
Но жителей Юго-Западного микрорайона запреты не пугают — летом здесь с упоением жарят сосиски на мангалах, купаются и даже отдыхают на лежаках (между прочим, 250 рублей за шезлонг) и катаются на катамаранах (200–500 рублей).
Инфраструктуры никакой нет — ни кафе, ни охраны, только небольшой киоск у ближайшей остановки. Зато милый урбанистический пейзаж: беседки-мухоморы в окружении серых многоэтажек.
«Я недалеко живу, поэтому вся проблема только в этом (в отсутствии альтернативных пляжей. — М.М.). Здесь мы только загораем — года два назад купались, что делать. Но везде опасно — но опасно кому, детям и тем, кто выпил, а если себя контролируешь — ничего опасного. (М.М.: Какой пляж гораздо лучше?) За границей — Вьетнам, Таиланд, в Сочи очень красивый пляж. Здесь чистоты не хватает. И здесь не всегда [безопасно], всё зависит от контингента», — рассказала жительница Юго-Западного жилмассива Рита.
«Звезда»
Если поехать от котлована в Юго-Западном микрорайоне прямиком на пляж «Звезда», последний покажется раем на Земле. Самый большой минус пляжа — платный въезд (250 рублей за автомобиль), так что многие оставляют машины на маленькой парковке в лесу и идут пешком до Обского моря — на это уходит минут двадцать.
Администрация «Звезды» постаралась оборудовать пляж по максимуму — здесь много торговых точек с кофе, молочными коктейлями, кальянами и мясом, из необычных лакомств — свежие горячие пончики и жареные большие креветки. Ещё одно новшество — spa-массаж с маленькими рыбками, совсем как на азиатских курортах.
Над чистотой песка следует поработать — то и дело ступни натыкаются на острую смесь сломанных ракушек, камней, топляка и мелкого мусора.
Пляж у парка «Бугринская роща»
С него открывается неплохой вид на арку Бугринского моста, поэтому позагорать здесь можно, однако вода далека от идеала — мутная и грязная, во всяком случае у берега. Некоторые пляжники, особенно утомлённые жарой, не смущаются качеством воды и с удовольствием купаются, однако тех, кто предпочитает солнечные ванны, всё же больше.
«Кафе нам не нужно, но здесь много камней и грязная вода. Но нам ближе всего сюда ехать, можно даже пешком дойти, поэтому сюда и идём. (М.М.: А какие пляжи вам нравятся больше?) На Чёрном море — в Геленджике — там чище намного, люди приятнее», — признались корреспондентам НГС два Александра.
Кафе здесь только одно — с шашлыком и мороженым, зато есть мойки, переодевалки и чистый туалет (платный, по 15 рублей).
«Центральный» в Академгородке
В это время года он переживает настоящее нашествие белых бабочек — тысячи боярышниц оккупировали цветы, песок, тропинки, автомобили на парковке и назойливо атакуют отдыхающих, которые устало от них отмахиваются, как от мошек.
«Хотелось бы, чтобы было чище, чтобы были спасатели (пост действительно пустовал в 16 часов вечера в будний день. — М.М.). Вода теплая, но зелёная, и бабочек очень много. Хотелось бы, чтобы киосков было побольше, где продают всё. (М.М.: Какие пляжи вы считаете самыми хорошими?) В Крыму, в Сочи — там и магазинчиков, кафешек больше», — пояснили Алёна и Лиза.
Песок на «Центральном» чистый по сравнению с другими пляжами, но местами встречаются достаточно большие участки, захламлённые природным мусором. В будний день здесь не работают пляжные бары — зато вечером в выходные очень много желающих потанцевать и выпить у моря, особенно сдавших сессию студентов.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой