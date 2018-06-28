«Где дороги?»: чтоб ты провалился

На разбитом переезде собираются пробки, а пешеходы с детьми под ручку перепрыгивают яму на переходе

В 11-м выпуске проекта «Где дороги?» — провал посреди пешеходного перехода, Индустриальная после бомбёжки и яма-ловушка для троллейбусов. 

«Где дороги?»: чтоб ты провалился


Открывает выпуск улица Московская со странным, по мнению местных жителей, расположением дорожных знаков и опасным штырём. 


«Дорога есть, но вот её оснащение дорожными знаками и ширина тротуара не совсем понятны. С улицы Ленинградская автомобили выезжают на улицу Московскую, справа детский сад (Московская, 167). Знака, какая дорога главная, а какая второстепенная, — нет; есть только ограничение скорости. Нет знака "Пешеходный переход", вернее, он есть, но напротив ворот в детский сад. Получается, пешеходы, которые идут на остановку "Коммунстроевская", должны умудриться пройти по тротуару, ширина которого меняется и визуально составляет максимум сантиметров 20, дойти до ворот детского сада и перейти на противоположную сторону. А если везут ребёнка на коляске, санках — едут по проезжей части, так как ширина тротуара не позволяет вместиться. Пешеходы, естественно, переходят сразу от угла, некоторые авто пропускают, а некоторые нет. <...> Напротив детского сада на тротуаре "любимый" всеми детьми, родителями и просто пешеходами штырь от дорожного знака (сам знак перенесли чуть дальше). Проходимость очень большая. Вот так и перемещаются жители, веря в уважение водителей», — написала Ирина.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


«Улица Толмачёвская, на всём протяжении от "Колорлона" до "Пригородного простора" — колейность и разрушено покрытие. Перед ж/д переездом всегда пробка», — пожаловался читатель НГС в редакционном WhatsApp.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


Типичная ситуация для соседних с крупными магистралями улиц. Это, например, улица Индустриальная. «Дорога практически разрушена и каждое утро и вечер парализует движение от улиц Королёва, Промышленная и Электрозаводская. Особенно прискорбно это тем, что на улице Королёва располагается огромное количество важных для города компаний, достичь которых из-за ям, поглотивших дорогу и выбитых большегрузами, практически невозможно. Тем ироничнее, что эта проблема расцветает перед зданием "Клуба избирателей Дзержинки"», — пишут нам очевидцы.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


«Опасная для детей яма прямо на пешеходном переходе к детскому саду № 90 на Революции, 7», — сообщает читатель.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


Такую картину новосибирцы наблюдали сразу после Дня города практически на месте его основания — пешеходную дорожку у памятника Александру III размыло во время недавнего ночного урагана. Её должна отремонтировать «Сибирская генерирующая компания»


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


А на такие ямы, которые заняли целую полосу, наткнулся наш корреспондент. Это улица Адриена Лежена, около дома № 6/2.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


Раскопки на улице Котовского уже заслуживают отдельной рубрики. «На улице Котовского в районе 73-й школы уже несколько месяцев ведутся раскопки, и такое чувство, что это не закончится! Раскопали, загородили, и на этом всё! Ни рабочих, ни техники нет! Это просто беспредел какой-то!» — возмущаются местные жители.


«Где дороги?»: чтоб ты провалился


А эта яма на улице Бориса Богаткова на этой неделе прославилась на весь город — вчера в неё провалился целый троллейбус. Причём настолько сильно, что он не смог продолжить движение по маршруту, а перед провалом образовалась пробка.


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