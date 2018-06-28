Маленький, но гордый бизнес: борщ на палочке

Семейная пара Анна и Юра Порох три года назад начала своё дело — они собирают букеты из овощей и фруктов под брендом «Свежо!». Сейчас подобных проектов в Новосибирске немало, но они уверены, что у каждого свой стиль. Журналист НГС узнал у них, сколько брака бывает в такой работе, сколько денег уходит на сами материалы, почему они относятся к своему творчеству не как к еде, как такая работа влияет на желание покупать продукты домой, из-за чего букеты-борщи больше не пользуются спросом, какие тренды есть в такой флористике, из чего были самые необычные букеты и зачем мужчинам дарят розы с салом. Подробности — в новом материале рубрики «Маленький, но гордый бизнес».

«Свежо!» — это довольно популярный проект в Новосибирске. Они не первый год на рынке, новосибирцам известны не только своими работами, но и рубрикой в «Инстаграме» «Свежо на улице»: Аня и Юра иногда оставляют в каком-то дворе или в заведении букет, который бесплатно получает первый нашедший. Чаще всего их работы заказывают к праздникам, поэтому пара не спит перед 14 Февраля или 8 Марта. Аня вспоминает: с 7 на 8 марта лично она могла сделать 169 букетов, но это далось нелегко.





Сейчас у них есть отдельная мастерская. Она не очень большая, но видно, как компактно всё расставлено: на стеллажах лежат различные ёмкости для разных видов букетов, крафтовая бумага разных цветов, сладости, в помещении несколько холодильников, а под столом аккуратно спрятан бак, в который выбрасывается всё лишнее во время работы.





Аня мастерски собирает букет — видно, что все навыки отточены. Она говорит, что на их отработку в среднем уходит от месяца до трёх. Зависит от заказов: от 3 до 13 раз нужно собрать, чтобы научиться. Например, ореховый букет на 13–15-й раз получился таким, какой уже подходит для «Инстаграма» и сайта. Но это пришло с опытом.





«Нельзя сказать, что остальные, господи прости, уроды, просто ищешь и придумываешь, например, что орешки нужно именно так раскалывать», — комментирует Аня, собирая букет





Начиналась всё с Ани, хотя идея пришла Юре, но именно флористом с опытом была она — работала в свадебной индустрии. Юра оставался на своей работе инженера и совмещал это, помогая с маркетингом, продвижением в соцсетях и другими организационными вопросами, не касаясь творческой части. Пока они не поняли, что пора вдвоём вкладывать все силы в свой проект, — только тогда Юра уволился из офиса.





Сразу делали букеты дома, но жили за городом, поэтому поняли, что так раскручивать бизнес будет неудобно, — и переехали в город. Первым местом аренды был лофт «Трава», далее переехали на левый берег в имидж-студию к своим знакомым, но в общем пространстве у них было всего около 5 кв. м. После работы в праздники ребята поняли, что им нужно отдельное помещение с большей площадью. И вот уже около полутора лет студия находится в Горском микрорайоне: за 14 квадратов они платят 14 тысяч рублей в месяц.







Помещение их устраивает с технической точки зрения — первый этаж, удобный для поставок продуктов, вода, — но не с эстетической. В идеале им бы хотелось перебраться на правый берег: «Под творческую деятельность, под мастерские редко сдают помещения. Мы не можем снять офис, потому что по ночам много работаем. Так как у нас не миллионные обороты, не можем снять помещение 150 квадратов. Нам в принципе было бы комфортно, но реалии таковы, что мы не можем его себе позволить», — рассуждает Юра.







Сначала Аня переживала, когда в соцсетях писали: «А у Маши этот букет дешевле». Потом научилась говорить: «У Маши шпажки торчат и петрушка завяла, у меня такого нет, поэтому у меня дороже»





Начали они в апреле 2015 года, первые вложения — 4000 рублей на покупку овощей и фруктов, 1000 на фотосессию, сайт Аня сделала сама на бесплатной платформе Wix, только Юра уговорил её заплатить 200 рублей за домен.







«Гора всего купленного превратилась в первые 10 букетов. Они разительно отличались от нынешних: если сейчас букеты строятся на игре цвета, фактуры, формы, в них всегда есть повторяющиеся элементы, то те были немножечко диковатые — одно яблоко, один абрикос, один лонган, один лук. Было намного больше овощей в них. Юра всегда хотел какое-то своё дело, мне по большей части было всё равно: меня волнуют сами букеты. В наименьшей степени — оргпроцессы, маркетинг и тому подобное. Каждый был рад заняться тем, что ему ближе», — рассказывает Аня.







Юра добавляет, что началось всё без вложений, к тому же у Ани была какая-то боязнь: она считала, что не стоит вкладывать в это деньги, поэтому долгое время они по большей части вкладывали силы.







«60–70% из того, что у нас сейчас получилось, — это силы. Мы практически жили в мастерской осень, зиму, весну. Вообще нормальная ситуация — пять дней в неделю оставаться ночевать здесь, потому что ты докручиваешь последний букет, ложишься на диван — и тебе уже кто-то звонит. И так изо дня в день. Сил сюда вбухано невероятно много. Жизненные силы закончились, поэтому теперь стараемся вкладывать деньги», — поясняет Аня.







Пара отмечает, что не всегда можно найти всё, что нужно для букета. Например, сейчас сложно найти клубнику хорошего качества. Красная смородина стоит порядка 800 рублей за упаковку, а в европейской части России — 300





Например, новый сайт, который они делали через знакомых, обошёлся им около 35 тысяч рублей. Кроме того, пара постоянно закупает какие-то новые ёмкости, коробки, корзины, чтобы придумывать иные вариации. Средняя цена букета — 2500 рублей, в месяц они продают примерно 100 букетов, то есть средний заработок равен 250 000 . Пара отмечает, что 50–60% денег уходит на затраты.







«Люди часто не понимают, что собрать букет — не просто пойти в ближайший магазин и купить яблоки, иначе это будет продукт другого качества и стоить будет по-другому. Мы можем поехать искать лонганы, а бывает, что редиску не можем найти, потому что она должна быть с хвостами», — сообщает Юра, который занимается закупками.







Главная проблема для семьи, шутят супруги, — покупка продуктов домой, которую они пытаются перекладывать друг на друга. Юра считает, что у него профессиональная деформация: в выходные, когда хочется отключиться, спокойно пожить и купить овощей или фруктов, приходишь в отдел в магазине и не можешь взять любое яблоко, объясняет он.







60% клубники из ящика для букета — это, как правило, брак





«Часто люди не понимают, как ты можешь полчаса выбирать одно яблоко, потому что оно именно таким должно быть. Все, кто рядом с нами продают фрукты, уже знают меня в лицо и ничего не говорят — понимают, что я приду и буду час стоять, меня не надо трогать. Для нас это не просто еда: можно купить яблоки в пакетах и перевязать их красной лентой. Я поработал и уже не воспринимаю фрукты как еду, для меня это фактура скорее», — комментирует он.







Проблема для мастеров — в том, что многие люди воспринимают букет именно как еду, им хочется этот фокус смещать: «Мы стараемся так не делать: "Вот такая еда, мы кое-как натянули это жрачево на идею букета, оно запаковано". Мы хотим, чтобы это в первую очередь был офигенный букет, но его ещё можно и съесть. Так, мне кажется, через фотографию получается доносить это: большинство наших постоянных клиентов видят в первую очередь красоту», — настаивает Аня.







Тренды на букеты со временем меняются, подтверждают ребята. Если сначала были популярны овощные, особенно букеты-борщи, которые чаще всего заказывали у пары, то потом пошли фруктовые, букеты из клубники, из колбасы, из рыбы, с алкоголем, зефиром и другими сладостями.







Самим ребятам букеты-борщи нравятся — компании на самом деле могут хорошо провести время и приготовить что-то, на вечеринке например. Недавно у них заказывали такой букет, причём с доской и грудинкой. Аня с Юрой говорят, что это очень красиво, как в рекламе: эти овощи просятся сразу в кастрюлю





«Сейчас клубничные букеты на хайпе, но мы стараемся по-своему их делать. Многие делают моно, а мы стали миксовать их с цветами, но чтобы не просто были розочки по кругу, а всё же сочетать стильно, чтобы это выглядело как букет. Мы всегда стараемся новые направления понемногу вводить и их по-своему переосмысливать», — подчёркивает Юра.







Ане кажется, что печально, когда общий тренд подминает индивидуальность: она убеждена, что во многих букетах клиент был бы согласен на овощи, но так как они не обговорили это или он выбрал из готового, то автоматически взял фруктовый, потому что большинство хочет так.







Пара долго была против букетов из колбасы и не делала их в течение года.





В итоге к этому их подтолкнуло то, что в качестве заказчика к ним обратился один из крупных производителей колбасы в Новосибирской области. И уже два года они продолжают делать подарки для сотрудников этой компании.







«Хищно хайпить у нас вообще не получается. Это, как правило, приносит лучшую монетизацию, но я год давала всем своим конкурентам делать колбасные букеты, пока не выродила их такими, какие нам самим нравятся. Практика показала, что можно из многого сделать нормально, даже если сразу кажется, что будет колхоз. Если отключиться и не думать о том, что это колбаса. Можно из носок сделать мегахипстерский букет — я уверена в этом, надо просто правильно подобрать ингредиенты и правильно скомпоновать», — заявляет девушка.







Публикация от Фруктовые букеты🍎Новосибирск (@svejooo) 28 Фев 2018 в 9:42 PST





Аня вспоминает, что сначала они не очень хорошо относились и к бутылкам в букетах, пока не поняли, как можно сделать их поэстетичнее. Они мечтают привить людям вкус и объяснить: если у вас нет 7000 на букет с бутылкой вина 0,75, то за 3000–3500 можно сделать такой же, только с меньшим диаметром и объёмом алкоголя.







«Просто нужно смириться с тем, что это небольшая бутылка вина, что красота букета важнее, чем объём бутылки. Можно купить ещё 0,75 в нагрузку, наш курьер доставит хоть ещё три бутылки вина. У нас, например, была идея сделать букет с лежачей бутылкой, для этого диаметр букета должен быть очень большой. Мы долго искали человека, готового заплатить за него. За свой счёт не хочется: он выходит 15 тысяч», — смеётся Аня.







У них есть букет-концепт из разных сортов лука. Однажды его заказала женщина, которой около 70 лет





Создатели «Свежо!» любят эксперименты, поэтому в «Инстаграме» они просили прислать самые безумные идеи, из чего можно сделать букет. Аня должна выбрать самые странные варианты и реализовать. Им понравилась идея «Букет неожиданного гостя», с которым он приходит, а хозяину не нужно думать, чем угостить: там уже есть чай и печенье. Сейчас Аня работает над букетом 18+ — из того, что продаётся в секс-шопе.







Пара вспомнила такие необычные работы из своей практики: для мужчины как-то заказывали букет, в котором были розы и сало; девушка просила, что в букете для её парня должна быть определённая простокваша; и фрукто-лампочковый букет из светодиодов, груш и нектаринов для компании, которая занимается светом. Аня говорит, что сложным с технической точки зрения был букет в виде сердца из крыжовника, и вряд ли она когда-либо его повторит.







Авторы проекта мечтают создать свою команду: недавно они уже приняли девушку-флориста, но хотели бы нанять ещё двух мастеров и человека, который будет принимать заказы. Эти планы им нужны для того, чтобы стать доступнее для людей, делать любые заказы день в день и больше конкурировать с цветочными букетами, создав привычный для людей сервис.







Аня подчёркивает: «Мы рады, что заказчики доверяют нам и многое оставляют на наш вкус. Если бы мы делали копии, я бы уже с ума сошла»





«Развилка была такой: либо оставаться вдвоём и уходить в очень высокие бюджеты типа "Мы вообще не делаем букеты до 3500, делаем праздники только от 5000", чтобы здесь не умереть, либо нужно становиться не двумя людьми. Мы решили так попробовать. Я всё равно люблю всех наших заказчиков, в том числе молодёжь с букетами по 1500. Особенно если видение красивого совпадает. Поэтому нет ничего обломного в том, что вы делаете букет за 1200. Каждый продукт стоит своих денег. Сложно, только если бюджет маленький и у вас видение прекрасного не совпадает», — замечает Аня.







Онлайн-продажи им нравятся больше, собрать букет на месте за 10 минут — это не их метод. Аня любит походить вокруг букета, попереставлять всё, посмотреть на него. И отмечает, что много магии происходит с букетом, прежде чем он уедет к адресату.







Аня любит необычные растения и овощи. Например, брокколи и чеснок. Брокколи масштабировать можно — от маленькой до гигантской. Чеснок роскошно выглядит в красных букетах





Аня хочет, чтобы к этим букетам поменялось отношение, потому что есть предубеждения со стороны классической флористики: многим они кажутся несерьёзными, смешными, поделками.







«Я хочу по максимуму интегрировать их в классическую флористику, потому что в ней появляются тренды на плоды и ягоды в букетах. Хочу больше сил вложить в это. Я даже специально получила специальное образование в этой сфере. Может, 3–4 мастера по России есть, которые прикладывают такие усилия, но в основном все хайпят. Это позволит таким букетам остаться навсегда», — делится Аня.







Читайте также:



Маленький, но гордый бизнес: какие формы



Влюблённая пара открыла своё дело — чтобы запустить бизнес, они поменяли машину на печь