Кара небесная: в Сибири начался сезон гроз с молниями
Учёный-физик и врач рассказали, почему молнии чаще убивают мужчин, и дали советы по выживанию
Конец июня в Новосибирске выдалась особенно яркой — небо светится даже ночью из-за пугающих вспышек молнии под грохочущий аккомпанемент грома. По прогнозам Гидрометцентра, такую картину с грозовыми ливнями новосибирцы будут наблюдать по меньшей мере ближайшие несколько дней, а может, и дольше. НГС выяснил у физика и медика, как обезопасить себя от молнии, которая может убить за доли секунды.
Насколько молния сильная?
Она действительно опасна — сила тока в ней огромна, это сотни тысяч ампер. «Это электрический ток, который течёт в газе. Ток может течь по проводнику — например по меди, по алюминию — по металлическим проводникам. Может течь в жидких проводниках — например электролиты, кислоты, щёлочь. А может течь в газе. Для того чтобы ток тёк в газе, в этом газе должны возникнуть ионы, то есть заряженные частицы», — поясняет доцент кафедры общей физики Новосибирского государственного технического университета Валерий Христофоров.
Микроскопическая версия молнии — это обычные лампы дневного света, где ток тоже течёт в газе, только процесс этот контролируется и сила тока гораздо меньше.
И куда она бьёт?
Молния любит объекты повыше. Как объясняет физик, это ещё в XVIII веке понял известный американский политик и учёный Бенджамин Франклин. Он первым предложил создать защитные молниеотводы, которые в народе больше известны как громоотводы.
«Он предложил ставить около дома, чтобы защититься от молнии, высокий металлический стержень с острым концом — один конец которого поднят выше крыши намного, а второй конец закопан в землю глубоко. Почему? Молния, если она уж ударит — то ударит почти со 100% вероятностью именно в этот стержень.
Ведь когда облако проходит над этим стержнем, то на конце стержня возникает очень высокая плотность электрического заряда, и около этого острия возникают ионы, то есть воздух становится проводником около этого острия. А молния, естественно, как любой электрический ток, всегда течёт по линии наименьшего электрического сопротивления. И молния будет бить не в крышу дома, а, скорее всего, в это остриё <…>, ток пройдёт по металлическому стержню, уйдёт в землю и там растечётся, не повредит, не вызовет пожар, и дом останется целым.
Кстати, Франклин всю жизнь боролся с людьми, которые не верили в это устройство и считали, что эта штука, наоборот, привлекает молнию, а не спасает»,
— отмечает Валерий Христофоров.
Если молния в меня попадёт, я умру?
Скорее всего, да, констатирует физик, философски добавляя, что «вообще человеку очень мало нужно для того, чтобы быть убитым». Организм, который сражён разрядом молнии, получает мощную электротравму.
По словам анестезиолога-реаниматолога клиники Мешалкина Владимира Зинина, ежегодно около 550 россиян погибает после ударов молнии, но шансы выжить тоже неплохие — всё зависит от физиологического состояния человека (пожилые выживают после удара реже), места, куда пришлась молния (хуже всего, если ударила в голову или грудь), силы заряда и места, где находился человек.
«Например, если [человек] находился в воде, то даже если не было повреждающего поражения сердца, в результате оглушения и потери сознания пострадавший погибнет от утопления <...>
Интересная статистика есть, что если находятся рядом вместе парень с девушкой — в 80% погибает молодой человек, повреждений больше.
Есть гипотеза, что якобы что из-за тестостерона, "благодаря" которому мужчины физически крупнее, в них предпочтительнее "бьёт" молния, потливее, стало быть, влажность, несомненно, усиливает поражающее действие», — предполагает врач.
По словам реаниматолога, поражающее действие может быть как мгновенным (нарушение работы сердца, отказ органов дыхания, известны и случаи множественных переломов), так и долгосрочным — это грозит потерей памяти, депрессией и изменениями личности. Поэтому, вероятно, в кинематографе так популярна тема удара молнии, после которых герои открывают в себе суперспособности.
Силы, которая есть в молнии, хватит не на одного человека, а на миллионы людей, рассказывает физик НГТУ.
«Но мы должны понимать, что если человек даже нечаянно сунет пальцы в розетку, но при этом он не из душа вышел, он сухой, не волнуется… то, как правило, он получает удар, но не погибает. А если он волнуется, у него влажная кожа и, например, вышел из душа — ему достаточно не 220 вольт, а 30 вольт, чтобы быть поражённым электрическим током», — говорит Валерий Христофоров.
Как спастись, если ты самый высокий объект на местности?
В поле лучше лечь на землю — и точно не вставать под высокое дерево, особенно если оно промокло под ливнем.
«Наиболее высока вероятность попадания в это дерево <…> Ток, который потечёт по этому дереву, он может частично пройти через человека, который стоит под этим деревом, и этого тока может хватить, чтобы человека убить», — снова печально констатирует доцент.
Есть что-то, что молния не может разрушить?
Нет. «Молния может разрушить всё что хотите. Я, например, много раз видел деревья, расколотые вдоль ствола молнией. И был в музее в Магадане, где демонстрируют уникальную вещь — там выпилен кусок скалы, а в скале был обнаружен канал круглого сечения, который появился за счёт испарения камня скалы при ударе в эту скалу молнией», — вспоминает собеседник НГС.
А шаровая молния ещё опаснее обычной?
Да, потому что она очень хитрая и загадочная, её появление невозможно предсказать и нормально изучить. Дело в том, что физики могут исследовать только те явления, которые можно воспроизвести в лаборатории — в контролируемых условиях, говорит Валерий Христофоров. Если бы они могли, они бы с удовольствием воссоздали в лаборатории шаровую молнию и изучили бы её вдоль и поперёк. А пока они могут лишь основываться на рассказах очевидцев.
В Новосибирске шаровая молния уже появлялась — в виде аномально огромного огненного шара, который катится через поля.
«Шаровая молния появляется случайным образом в разных концах Земли, поэтому физики не могут заранее туда приехать, чтобы изучить. Видов шаровой молнии огромное количество — бывают молнии, которые имеют вид маленьких шариков, проникают в совершенно закрытые помещения через металлические предметы, ручки дверей например.
Могут взрываться, могут прожигать стёкла. А есть молнии, которые могут опуститься на человека, и человек даже не заметит, что он стоит внутри молнии. Только люди, которые стоят снаружи, [увидят], что на человека опускается такой шар. Так что есть опасные, а есть безопасные молнии»,
— объясняет физик.
Нет точной инструкции, как вести себя в компании шаровой молнии, но при возможности лучше не волноваться и не создавать потоков воздуха, которые притянут этот загадочный, как сказочный зверь, сгусток убийственной энергии.
Вернёмся к обычной молнии. Во время грозы лучше отключить электроприборы?
Если есть такая возможность, то да. Если современные дома и электросеть защищены, то те же дачи — далеко не всегда. ТВ-антенну точно можно выключить на время сильной грозы, иначе она может сработать как громоотвод, и телевизор испортится.
То же самое можно сказать о мобильных телефонах, по которым человеку на улице может захотеться поболтать во время грозы.
«Любые молнии — это огромные электрические поля, причём поля импульсные, которые резко увеличиваются, потом уменьшаются. Поскольку телефон — это прибор, который принимает электромагнитные волны <…>, и он может воспринять этот очень высокого уровня сигнал», — отмечает учёный.
И долго ждать, пока молнии в Новосибирске закончатся?
До конца выходных грозы Новосибирскую область не покинут, прогнозируют синоптики. Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, омский циклон не уходит, и в регионе высока вероятность грозовых ливней. В выходные, 30 июня и 1 июля, в Новосибирске будет южный ветер 5–10 м/с (местами в порывах до 17 м/с).
В мэрии предупреждают, что из-за гроз возможны аварийные ситуации: обрывы линий электропередачи, падающие деревья, нарушения в работе общественного транспорта и в работе ливнёвых канализаций.
Зато будет тепло:
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Мария Морсина
Фото Артёма Милосердова (1), Ольги Бурлаковой (2), из архива НГС (3)