«Здесь, к сожалению, нет возможности»
Самые умные выпускники — о том, зачем им золотая медаль и где и на кого они будут учиться
Золотых медалистов в минувший вторник собрали в ДКЖ: их поздравили городские чиновники и вручили им медаль. Она не золотая и не серебряная, как было раньше: уже четыре года круглым отличникам дают одну медаль — «За особые успехи в учении». Корреспонденты НГС отправились в ДКЖ, чтобы поздравить юных медалистов, и узнали — зачем она им нужна, что будут с ней делать (в прошлом году такие медали появились в продаже на сайтах объявлений) и куда пойдут учиться.
Вика, Катя и Таня, выпускницы школы
Мунар Мамыров, выпускник частной школы «Веритас»: «Во многих вузах медаль даёт дополнительные баллы к ЕГЭ на поступление. Она даёт до десяти баллов, приравнивается к золотому значку ГТО. Мы идём на бюджет — там каждый балл важен. На самом деле, медаль получить не так уж и сложно, если ты просто учишься и получаешь от этого удовольствие, систематически делаешь домашнюю работу, что-то делаешь, соображаешь — почему бы не получить её? Медаль также — это образец твоих знаний. Ты более разносторонний, тебе есть о чём поговорить. И чем шире кругозор, тем интеллигентнее ты можешь стать в обществе. Детям ещё можно показать. (Смеётся.) Есть, конечно, и родители, и учителя, которые говорят: "Ты можешь", и порой некоторым говорят: "Ты должен", но в основном каждый решает сам за себя. Куда поступать? Я хочу в лётное училище в Питере, в Новосибирске этому не обучают. Избавляться от своей медали не буду — если кто-то не ценит приложенные усилия и готов медаль свою кому-то отдать, то это его личное дело и свои проблемы».
Ярослав Совокин, выпускник лицея
Александра Ян, выпускница гимназии
Дмитрий Гусев, выпускник частной школы «Веритас»: «Вообще, сама по себе золотая медаль, её получение, — это в некоторой степени дисциплинирует, и если ты ставишь себе цель её получить и при этом это вызовет у тебя какие-то трудности, то ты их преодолеваешь, и, получив её, ты получаешь не просто кусок металла и три или пять баллов в вуз, а сам по себе этот знак качества, что ты можешь добиваться определённых целей. Дальше в вузе будет тебе значительным подспорьем. Ты можешь даже не поступить на бюджет, но уже это проделанная работа, это достижение, безусловно, поможет. Без собственного желания её сложно получить, никто вытягивать не будет. Я не работал денно и нощно, нет. Скорее, дня за два до экзамена. (Смеётся.) Я иду в НГТУ на "Энергетические системы и сети"».
Алина, выпускница гимназии
Арина, выпускница гимназии
Александр Климов, выпускник частной школы «Веритас»: «Медаль — это не то чтобы показатель знаний. Медаль не дают при непрохождении порога в 75 баллов по каждому предмету, который ты сдаёшь на ЕГЭ. Некоторые предметы по ЕГЭ являются такими лотерейными моментами, и тяжело гарантировать высокий балл. Сложнее всего было в самом начале, когда пришло осознание, что эта вещь тебе нужна. У меня это было в классе девятом. Я был хорошистом, а те пятёрки, которые у меня были, они могли сорваться в любой момент. Надо было себя перестроить, что я буду получать отличные оценки по всем предметам, буду себя отслеживать, — это было самым сложным. А потом идёт самотёком. Я уезжаю из города, я еду поступать в военно-медицинскую академию, а она есть только в одном месте — это Петербург. Была бы у нас — поступил бы у нас».
Павел Назаров, Дмитрий Тульский и Алексей Воробьёв, выпускники лицея
Я думаю сначала поступить в НГУ, а там посмотрим (говорит Дмитрий. — К.Ш.), потому что, в принципе, в любой момент можно уехать учиться куда-нибудь. Когда буду совсем самостоятельным, тогда можно и в Петербург. Я смотрел по баллам, куда прохожу, я смотрел инженерные специальности, хотя есть и гуманитарные способности. Но быть юристом, например, я не очень хочу — это мейнстримная профессия.
Многое зависит от баллов, я смотрел факультеты, связанные с информатикой (говорит Павел. — К.Ш.), но она у меня по ЕГЭ неважно получилась. Ещё физику сдавал, мне обе дисциплины интересны, интересно учиться и на ту, и на ту специальность. Я собираюсь уезжать в Москву, хотя теоретически я прохожу в НГТУ на "Радиоэлектронику". Я считаю, что многие абитуриенты, живущие не в столице, зря боятся покидать свой город, покорять столицы. Мне кажется, в этом и кроется весь интерес: это несложно и это сразу более высокий уровень, там перспективнее этого добиваться».
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