«Здесь, к сожалению, нет возможности»

Золотых медалистов в минувший вторник собрали в ДКЖ: их поздравили городские чиновники и вручили им медаль . Она не золотая и не серебряная, как было раньше: уже четыре года круглым отличникам дают одну медаль — «За особые успехи в учении». Корреспонденты НГС отправились в ДКЖ, чтобы поздравить юных медалистов, и узнали — зачем она им нужна, что будут с ней делать (в прошлом году такие медали появились в продаже на сайтах объявлений) и куда пойдут учиться.





Вика, Катя и Таня, выпускницы школы № 40 : «Медаль — это подтверждение всех трудов за 11 лет, как подтверждение того, что всё это было не зря. И родители рады. Оно так само получилось, с самого начала так началось. <...> Уезжать пока не собираемся, все здесь остаёмся, первое образование хотя бы здесь надо получить. У нас в Новосибирске довольно много университетов подходящих, большой выбор предлагают, но ещё неизвестны последнего экзамена результаты. Логистику, менеджмент, социологию, информационные системы рассматриваем. Это стечение обстоятельств, физика как-то не для нас, мы гуманитарии». (Смеются.)









Мунар Мамыров, выпускник частной школы «Веритас»: «Во многих вузах медаль даёт дополнительные баллы к ЕГЭ на поступление. Она даёт до десяти баллов, приравнивается к золотому значку ГТО. Мы идём на бюджет — там каждый балл важен. На самом деле, медаль получить не так уж и сложно, если ты просто учишься и получаешь от этого удовольствие, систематически делаешь домашнюю работу, что-то делаешь, соображаешь — почему бы не получить её? Медаль также — это образец твоих знаний. Ты более разносторонний, тебе есть о чём поговорить. И чем шире кругозор, тем интеллигентнее ты можешь стать в обществе. Детям ещё можно показать. (Смеётся.) Есть, конечно, и родители, и учителя, которые говорят: "Ты можешь", и порой некоторым говорят: "Ты должен", но в основном каждый решает сам за себя. Куда поступать? Я хочу в лётное училище в Питере, в Новосибирске этому не обучают. Избавляться от своей медали не буду — если кто-то не ценит приложенные усилия и готов медаль свою кому-то отдать, то это его личное дело и свои проблемы».











Ярослав Совокин, выпускник лицея № 28 : «Зачем медаль? Честно говоря, просто так получилось. Я не рассчитываю на медаль как на какие-то дополнительные баллы, поскольку в НГУ, например, она добавляет всего три балла — это не так уж и много. Я просто хорошо учился восьмой, девятый, десятый классы, а в одиннадцатом мне уже учителя помогли. В девятом классе я хорошо ОГЭ сдал, и из-за этого мой рейтинг в школе поднялся, и надо было соответствовать. Уезжать не собираюсь, я здесь буду, в НГУ или НГТУ. Я сдавал физику, надеюсь на высокий результат, пойду куда-нибудь на физико-техническое направление. Мышление так устроено. Первое высшее образование хочу получить здесь пока что, поближе к дому, это удобно достаточно. Второе можно будет получить, возможно, где-нибудь за границей. Тем более НГУ, НГТУ совершенно стабильно предоставляют программы работы с китайско-российским институтом и Германией, так что буду стараться, поеду учиться за рубеж. Мне кажется, в том, что многие продают медали, ничего странного нету. Но не думаю, что люди, которые продают медали, сильно наживутся на этом. Я думаю, государство всё-таки контролирует эту сферу, и незаконно проданные медали будут изыматься. У меня дядя на медаль отучился, я тоже в семейную коллекцию свою внесу».









Александра Ян, выпускница гимназии № 3 : «Честно говоря, для меня это было целью, потому что медаль даёт несколько баллов к ЕГЭ. Потом приём у мэра, потом приём у губернатора — это всегда приятно. Маму порадовать ещё. На медаль я решила идти, когда посмотрела на сайте вуза список индивидуальных достижений и посмотрела, что проходные баллы высокие. Подумала, а почему бы нет? До этого я была хорошисткой, а после 10-го класса я стала целеустремлённо работать. Было тяжело из-за того, что я начала этим заниматься не сначала. Я понимала, что мне этот семестр надо закончить на такие-то оценки, и если там что-то не так, я начинала нервничать. Но всё получилось. Я буду поступать в Первый медицинский университет имени Павлова в Санкт-Петербурге. Я хочу стать спортивным врачом, а там отделение спортивное хорошее».









Дмитрий Гусев, выпускник частной школы «Веритас»: «Вообще, сама по себе золотая медаль, её получение, — это в некоторой степени дисциплинирует, и если ты ставишь себе цель её получить и при этом это вызовет у тебя какие-то трудности, то ты их преодолеваешь, и, получив её, ты получаешь не просто кусок металла и три или пять баллов в вуз, а сам по себе этот знак качества, что ты можешь добиваться определённых целей. Дальше в вузе будет тебе значительным подспорьем. Ты можешь даже не поступить на бюджет, но уже это проделанная работа, это достижение, безусловно, поможет. Без собственного желания её сложно получить, никто вытягивать не будет. Я не работал денно и нощно, нет. Скорее, дня за два до экзамена. (Смеётся.) Я иду в НГТУ на "Энергетические системы и сети"».









Алина, выпускница гимназии № 1 : «С первого класса, когда я пришла в гимназию, я очень хорошо училась. Моя мама, она мне всегда помогала, и когда я в пятом классе поступила в элитный "А" класс нашей гимназии, я продолжала учиться на одни пятёрки. И уже ближе к девятому классу, когда я поняла, что у меня будет красный аттестат в девятом классе, я поняла, что красный аттестат в одиннадцатом классе мне необходим, чтобы это было наградой за мои успехи, старания, которые я делала все 11 лет. Было сложно. Есть, например, предмет "Программирование", который мне не очень хорошо даётся, и мне приходилось очень поднапрячься, чтобы получить пятёрку по этому предмету. Я, конечно, понимала, что моей маме будет очень приятно, что её дочь медалистка, но особого давления не было. Я буду поступать в СГУПС на "Таможенное дело" — там упор на языки, я очень хочу продолжать учить языки и в принципе нравится это направление».









Арина, выпускница гимназии № 1 : «У меня история примерно та же, [как и у Алины], но несколько лет назад моего деда не стало, и это было моим принципом — получить медаль, чтобы он мной гордился. Я своей цели добилась, и мне кажется, он гордится мной сейчас. Просто учишься, у тебя получается. Я в Москву собираюсь. Почему? Хочу связать свою жизнь с международными отношениями. Здесь, к сожалению, нет возможности. Но, посмотрим, как пойдёт, может, здесь останусь».









Александр Климов, выпускник частной школы «Веритас»: «Медаль — это не то чтобы показатель знаний. Медаль не дают при непрохождении порога в 75 баллов по каждому предмету, который ты сдаёшь на ЕГЭ. Некоторые предметы по ЕГЭ являются такими лотерейными моментами, и тяжело гарантировать высокий балл. Сложнее всего было в самом начале, когда пришло осознание, что эта вещь тебе нужна. У меня это было в классе девятом. Я был хорошистом, а те пятёрки, которые у меня были, они могли сорваться в любой момент. Надо было себя перестроить, что я буду получать отличные оценки по всем предметам, буду себя отслеживать, — это было самым сложным. А потом идёт самотёком. Я уезжаю из города, я еду поступать в военно-медицинскую академию, а она есть только в одном месте — это Петербург. Была бы у нас — поступил бы у нас».









Павел Назаров, Дмитрий Тульский и Алексей Воробьёв, выпускники лицея № 28 : «Медаль для нас — это баллы при поступлении, ну и престижно, наверное. Я могу сказать своим детям, что у меня есть медаль, а они скажут, что папа молодец, я тоже так хочу. Это не было такой задачей, что я с первого класса должен выйти на медаль, просто так получилось. Не обязательно хорошо учиться для этого, достаточно просто быть находчивым человеком и заинтересованным. В институте есть же выражение такое, что "Сначала ты работаешь на зачётку, потом она на тебя". То же самое в школе: ты работаешь с учителями, с одними и теми же людьми, они начинают понимать, что ты что-то знаешь, и если ты что-то не сдал, они пытаются тебя подтянуть, зная, что ты будешь работать, ставят хорошие оценки, становится легче. Мы скорее кайфовали. На самом деле, медаль в принципе не играет какую-то особую роль в жизни ученика. Медаль — это больше престиж учебной организации. Интересно, что некоторые продают медали. Зачем её покупать, там же сертификат есть?





Я думаю сначала поступить в НГУ, а там посмотрим (говорит Дмитрий. — К.Ш.), потому что, в принципе, в любой момент можно уехать учиться куда-нибудь. Когда буду совсем самостоятельным, тогда можно и в Петербург. Я смотрел по баллам, куда прохожу, я смотрел инженерные специальности, хотя есть и гуманитарные способности. Но быть юристом, например, я не очень хочу — это мейнстримная профессия.





Многое зависит от баллов, я смотрел факультеты, связанные с информатикой (говорит Павел. — К.Ш.), но она у меня по ЕГЭ неважно получилась. Ещё физику сдавал, мне обе дисциплины интересны, интересно учиться и на ту, и на ту специальность. Я собираюсь уезжать в Москву, хотя теоретически я прохожу в НГТУ на "Радиоэлектронику". Я считаю, что многие абитуриенты, живущие не в столице, зря боятся покидать свой город, покорять столицы. Мне кажется, в этом и кроется весь интерес: это несложно и это сразу более высокий уровень, там перспективнее этого добиваться».





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