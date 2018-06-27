«Умельцы, конечно, великие»: как спасли самые известные часы Новосибирска

Это сделали два часовщика-реставратора — они чинят часы, делают мебель и подарки для знаменитостей

Евгений Конотопцев — потомственный часовщик
Евгений Конотопцев — потомственный часовщик

18 июня на фасаде «Дома с часами» на Красном проспекте, 11 снова пошли часы — их отремонтировали новосибирские часовщики Сергей и Евгений Конотопцевы. Отец и сын занимаются ремонтом часов и реставрацией антиквариата уже не один десяток лет. Корреспондент НГС встретилась с Евгением — он рассказал о часовой династии, работе «мастера тысячи инструментов», заграничных заказах и редких предметах старины, которые им удалось восстановить.

Сергей и Евгений Конотопцевы — мастера с многолетним стажем. Сейчас их профессия — часовщик — встречается редко: люди переходят с классических механических часов на цифровые, а то и вовсе поглядывают в смартфоны. Людей, которые носят наручные часы без батареек, сегодня почти не встретишь, говорит Евгений.


Евгений мастерство перенял от отца: Сергей Николаевич больше 40 лет проработал в мастерской на Красном проспекте, 33 — самой старой мастерской в городе, до самого её закрытия в «нулевых».


— У него было ещё два сменщика только по механическим часам, трое электронными часами занимались, ещё в советское время там были крупнисты, которые занимались большими настенными часами — раньше чёткое было разделение часов, каждые свой мастер делал, — вспоминает Евгений Конотопцев. — [Сергей Николаевич] занимался механическими наручными часами, он меня и научил делать наручные часы, потом постепенно появились будильнички, потом настенные часы.


Евгений ремонтирует часы с 12 лет — мастерство он перенял от отца, Сергея Николаевича
Евгений ремонтирует часы с 12 лет — мастерство он перенял от отца, Сергея Николаевича


Работать с отцом Евгений Конотопцев начал с 12 лет: тогда школы были прикреплены к учебно-производственным комбинатам, но просто что-то паять раз в неделю было скучно, и появилась идея вместо занятия в комбинате проводить его в часовой мастерской. Директор комбината был не против, но оформить это нужно было официально — так у школьника появилась трудовая книжка, и то, что начиналось как хобби, стало профессией.


Часы из башенки дома на Красном проспекте, 11 — наверное, один из самых необычных часовых заказов в их практике, признаётся Евгений. Причём изначально сделали их отнюдь не часовщики, а обычные токари, а детали изготовили на заводе «Труд».


— Умельцы, конечно, [тогда были] великие, потому что материал подобран идеально: там не соприкасается два одинаковых материала нигде, везде идёт переход бронза — сталь, самосмазывание идёт и выработки такой нет, — восхитился работой советских рабочих мастер.


Все детали мастера восстановили вручную: делать новые по условиям реставрации нельзя
Все детали мастера восстановили вручную: делать новые по условиям реставрации нельзя


Новые детали по условиям реставрации делать было нельзя: механизм, как и сам «Дом с часами», — историческая ценность и находится под федеральной охраной. По сути, Конотопцевы скрупулёзно восстановили каждую деталь: где необходимо, наварили металл, подточили его, подогнали отреставрированные детали.


Всю работу пришлось сделать за рекордные 2 месяца — ради неё Конотопцевы бросили другие заказы и вдвоём работали днём и ночью, говорит Евгений.


— Хорошо, что разрешили их вывезти из башни. Но это тоже была немаловажная проблемка, потому что тяжёлое всё, очень тяжёлое: там каждая плита, которыми [механизм] зажат, порядка 70 кг весит, — поясняет мастер.


Какое-то время часы ещё будут налаживать, поэтому возможны расхождения, — нужно отрегулировать синхронизацию циферблатов. В перспективе саму башню ещё отремонтируют, чтобы ветер, снег и пыль не попадали в механизм, а сам его, как надеется Евгений Конотопцев, закроют колпаком: это, с улыбкой отмечает мастер, будет «замечательной защитой от тех людей, кто любит в него руки совать».


Часы в башне ещё могут идти неточно: на отладку хода и синхронизацию циферблатов потребуется какое-то время
Часы в башне ещё могут идти неточно: на отладку хода и синхронизацию циферблатов потребуется какое-то время


Заказы на ремонт иногда приходят из-за границы: например, у семьи есть постоянный заказчик из Германии, который по старой памяти привозит Сергею Николаевичу часы, потому что стоимость их ремонта за границей сравнима со стоимостью ремонта автомобиля.


Однажды реставраторам довелось работать с деревянными часами — по словам часовщика, они были сделаны на рубеже 17 и 18 веков. Причём деревянным был не только корпус, но и сам механизм на металлических осях, а дерево подобрано с особой тщательностью, и детали истёрлись не так, как можно было ожидать.


С нуля создавать часовые механизмы Евгению не доводилось, но хотелось бы, признался он. Вот только подобная работа сейчас не востребована, зато очень дорога и трудоёмка. Наручные часы ему однажды заказывали в подарок: корпус мастер сделал сам, а механизм установил швейцарский. Кто-то из столичных байкеров носит их и сейчас. Назвать стоимость того заказа Конотопцев затруднился, но отметил, что это было не очень дёшево — сопоставимо с европейскими брендами.


У самого Евгения коллекция из порядка 20 часов, и все их он носит — среди них есть и старые, и современные, но предпочтение он отдаёт не швейцарским, а японским часам 1970–80-х годов: «Они с душой».


— Японские часы — они как японские машины: это просто и надёжно, как «Марки» (Toyota Mark II. — Л.П.), которые бегают по городу. А швейцарцы там, где нужно одно колесо, поставят два, где нужно два — поставят четыре. Это имидж такой: они делают сложно, — пояснил часовщик.


Работу часового мастера Евгений сравнивает с работой хирурга, но у хирурга инструментов меньше, улыбается он: часовщиков называют «мастерами тысячи инструментов», хотя в последнее время всё идёт к упрощению и современным часовщикам всё чаще помогают компьютеры.


Впрочем, исключительно часами отец и сын Конотопцевы не занимаются уже несколько лет: сейчас они в основном реставрируют антиквариат — по заказам специализированных салонов и частных коллекционеров. Среди заказов — киоты для икон и рамы картин, мебель и даже металлическая посуда.


— Мы варим, реставрируем чугун — это разное литьё тонкое. Есть такая история, что реставрируют чугун только в Москве — [так вот] в Москве его берут и везут сюда, — рассказал Евгений. — [Однажды привезли] тарелку из паутинки, тонкое-тонкое литьё с прорисовками лиц, зверушек — очень тонкая работа.


Иногда Евгений Конотопцев делает и что-то новое под брендом The Carlo Factory, в частности мебель. Однажды ему заказали необычный подарок: деревянный бар-портфель, который предназначался Михаилу Жванецкому.


Один из последних заказов — лошадка-качалка, которую попросили сделать больше, чем аналогичные магазинные игрушки. Но, как выяснилось, это не подарок для особо крупного ребёнка — лошадку просто должно быть видно из зрительного зала в театре. Так что, если встретите такую в декорациях какого-то спектакля, вы знаете, чья это работа.


Читайте также:

Маленький, но гордый бизнес: какие формы

Влюблённая пара открыла своё дело — чтобы запустить бизнес, они поменяли машину на печь

Прочтений: 195
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено