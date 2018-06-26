Держи меня крепче

5-летняя девочка выпала в открытое отцом окно — его могут посадить за решётку на 2 года

25 июня в Бердске похоронили пятилетнюю девочку, которая облокотилась на москитную сетку и выпала из окна четвёртого этажа многоэтажного дома. По словам соседей, отец ребёнка был дома, когда произошла трагедия, — он и открыл настежь окно в детской. До приезда медиков мужчина пытался спасти дочь, но девочка скончалась в больнице. Следственный комитет ведёт проверку по факту несчастного случая — на отца девочки могут возбудить дело. Адвокаты уверяют, что подобные случаи редко заканчиваются реальным тюремным сроком. Корреспонедент НГС пообщалась с очевидцами, экспертами по юридическому праву и психологами и выяснила, чем опасны пластиковые окна, как защитить детей от падения и какие опасности могут подстерегать ребёнка в квартире.

На поребрике возле подвальной лестницы девятиэтажного дома на улице Попова в Бердске расставлены мягкие игрушки, цветы, свечки и шары в память о погибшей 23 июня пятилетней Тае. «Смотри, смотри, вот мой мишка лежит», — к мемориалу подбегает кудрявая девочка лет трёх, берёт оттуда львёнка и прижимает его к груди. «А вот мой, из дома, я с мамой приносил», — хватает плюшевого медведя мальчонка лет пяти. Дети несколько секунд обнимаются с игрушками, заботливо ставят их на место и бегут играть на площадку.





«Тут почти все дети Таечку знали, играли вместе, — объясняет жительница дома Виктория. — Многие, конечно, не до конца понимают, что случилось. Совсем маленькие. Вчера ко мне мальчик подбегал, говорит: "Моя мама весь вечер так плакала"... Тут у нас все плачут, особенно женщины».







Мемориал погибшей девочки во дворе дома





Во дворе дома все соседи только и обсуждают субботнее происшествие — всё произошло в 11-м часу утра, поэтому многие жильцы стали невольными свидетелями происшествия. «У меня муж сидел на лоджии — и как закричит: "Ребёнок упал", — вспоминает жительница дома Ольга. — Я думаю: как? Смотрю, скорая тут же подъехала, сирена воет. И женщина бежит в яркой футболке показывать скорой, куда ехать».





О родителях погибшей девочки соседи отзываются положительно — благополучные, оба работают, старшая дочь учится в институте.





23 июня мама девочки была на работе, дома был отец. Соседи вспоминают, что в тот день было очень душно, поэтому он распахнул настежь окно.





«Тая упала с четвёртого этажа, вылетела вместе с сеткой, — рассказала жительница дома Ирина (имя изменено по просьбе героини. — А.И.). — Падала на ступеньки вниз, головой ударилась. Там спальня, сетки нет. Шторочка модная... Все видели, как она лежала. Отец сразу побежал вниз, на лестнице вызывал скорую "03", "03" [с сотового] не вызывается скорая — "103" или "112" (экстренный вызов специальных служб. — А.И). Знали, как вызвать скорую? Некоторые не знали. Мужчина-сосед вызвал скорую. Все соседи сразу собрались, плакали. Я тоже плакала, жалко. [Отец] сидел на лавочке, майку с себя снял, вроде как приложить к головке. А кровь капает... Отец кричал прям не своим, матом. Это так страшно — ребёнка на руках держать умирающего».







Ребёнок умер в больнице. «Пятилетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение».





«Тут следователи дело ведут, родителей посадят? — переживают соседи. — Как их наказать? Это же и так наказание — так жить. Ещё ребёнок был золотой. Умница, белокурая красивая девочка».







По словам соседей, девочка упала на ступеньки подвальной лестницы





Возбудят ли уголовное дело, пока неизвестно: идёт доследственная проверка. Однако в Следственном комитете корреспонденту НГС пояснили, что по фактам выпадения детей из окон в Новосибирской области имеется практика возбуждения и расследования уголовных дел по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).





«В истекшем периоде 2018 года в Новосибирской области зарегистрировано 5 случаев выпадения малолетних детей из окон, из них, к сожалению, 2 случая со смертельным исходом», — заявили в Следственном комитете.





Адвокат палаты Новосибирской области Павел Яровой пояснил, что если уголовное дело всё-таки возбуждают, то к ответственности привлекают родителя, под присмотром которого находился ребёнок.





«Допустим, бросили ребёнка без присмотра, мама ушла куда-то, — рассказал Яровой корреспонденту НГС. — Окно открыто, ребёнок подполз, выпал. Явное основание для возбуждения дела. А если какие-то иные причины, что на секунду отвернулась, — то дело не заведут. То есть в зависимости от того, была ли проявлена в разумной степени заботливость и предусмотрительность. Потому что бывают случаи, когда невозможно предусмотреть какие-то форс-мажорные обстоятельства, а бывают случаи, когда это можно сделать. Уже следственные органы будут устанавливать: либо это казус, то есть случай, либо тут есть состав преступления».





Максимальный срок наказания по ст. 109 — два года лишения свободы. Но, по словам адвоката, на практике суд относится снисходительно к родителям, дети которых выпали из окна,





и чаще всего ограничивается условным сроком.





В Следственном комитете пояснили, что в большинстве случаев возраст детей, которые выпадают из окон, — от года до семи лет.





«Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым», — добавили в ведомстве.







По словам главного врача детской больницы скорой помощи Ростислава Заблоцкого, далеко не каждый случай падения с высоты является летальным. «К счастью, возможности медицины таковы, что мы спасаем детей с достаточно минимальными шансами, — рассказал Заблоцкий. — К счастью, у детей возможности организма выше, чем у взрослого. Но есть ещё фактор везения. Был случай, когда с восьмого этажа ребёнок планировал на москитной сетке, как на самолёте, и падал на землю практически неповреждённый».





Главврач заметил, что особых советов по оказанию первой помощи при падении из окна нет — каждый случай индивидуален. Но нужно помнить, что лучше не двигать ребёнка — есть риск повредить шейные позвонки. Главное — сразу вызвать врачей. «Как правило, на такие вещи скорая приезжает мгновенно, это считанные минуты», — добавил медик.





Собеседник пояснил, что падение из окон — типичный случай детского травматизма именно летом. По наблюдениям Заблоцкого, чаще всего причиной таких несчастных случаев является именно москитная сетка.





«Ребёнок расценивает её как безопасную вещь, на которую можно облокотиться, и вылетает, — заметил собеседник. — Очень редко даже ребёнок падает из окна просто открытого.





Немного работают рефлексы самосохранения. Ребёнок, особенно если чуть постарше, чувствует опасность, чувствует высоту и ограждает себя от этого».





С этим согласна и семейный психолог, педиатр Лариса Свиридова. По словам эксперта, дети от трёх лет уже знают, что такое грань и граница, и стараются не подвергать себя опасности. «Для ребёнка есть разница — окно с дыркой и окно, чем-то закрытое, — объяснила Свиридова. — Ребёнок может не до конца осознавать, что сетка неплотно прикреплена, родители ей не показали этого. На любом предприятии, когда человек новый приходит, его знакомят с техникой безопасности. Такую же инструкцию по технике безопасности должны проводить родители для детей, когда им что-то новое покупают, когда ставят окна, когда ставят на окна сетки. Прошла зима, ребёнок мог забыть про эти сетки, как они устроены. Значит, летом нужно ему напомнить, что это сетка, которая не крепится крепко. Это просто знакомство с миром такое и элементарная техника безопасности».





По словам начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрия Фокина, если в квартире есть маленький ребёнок, на окно следует установить блокиратор. «Надо блокировку ставить, — уверен Фокин. — Если окно открывается только на проветривание, специальные замки устанавливать. Первый вариант. Второй — съёмная ручка. Открыл на проветривание, если жарко, ручку вытащил, ушёл».





Эксперты говорят, что окна — не единственная опасность, которая грозит ребёнку дома. По словам Ростислава Заблоцкого, дети часто травмируются, просто упав с дивана, бьют стёкла, режутся, пьют химические жидкости, глотают и засовывают в уши и нос инородные тела. Дмитрий Фокин считает, что для ребёнка опасны также розетки, бытовые приборы, газовые конфорки, электроплиты, навесные шкафы и выдвижные трельяжи. Поэтому ребёнка лучше не оставлять без присмотра.





«От всего ребёнка предостеречь невозможно, — согласен Заблоцкий. — Жизнь такая штука, всё время есть какие-то риски. И понятно, надо их минимизировать. Да, не надо оставлять уксусную кислоту в доступном месте, не надо оставлять колюще-режущие предметы в доступном месте, надо ставить ручки на окна. Всё равно ответственность родителей — она стопроцентная, но столько опасностей и рисков в жизни ребёнка, что зациклиться на этом сложно. Учить надо, разговаривать надо. До ребёнка надо доводить, что опасно, что безопасно».





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