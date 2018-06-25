Всё будет хорошо: 10 лучших фото Дня города от НГС

Новосибирск весь день праздновал 125-летний юбилей — пел и плясал вместе со звёздами: Шурой, Митей Фоминым и L’One, пёк гигантский торт и встречал грандиозный салют на набережной Оби. Корреспонденты НГС с раннего утра до ночи вели онлайн-трансляцию — от парада поливальных машин до красочных залпов в небе. Наши фотографы сделали много отличных кадров — из них мы отобрали для читателей 10 лучших снимков этого солнечного дня.

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Мария Морсина

Фото Густаво Зырянова, Ольги Бурлаковой, Стаса Соколова, Александра Ощепкова