фоторепортаж

Всё будет хорошо: 10 лучших фото Дня города от НГС

Очень красивый салют, приезжие звёзды и гигантский торт — в нашем итоговом фоторепортаже

Всё будет хорошо: 10 лучших фото Дня города от НГС

Новосибирск весь день праздновал 125-летний юбилей — пел и плясал вместе со звёздами: Шурой, Митей Фоминым и L’One, пёк гигантский торт и встречал грандиозный салют на набережной Оби. Корреспонденты НГС с раннего утра до ночи вели онлайн-трансляцию — от парада поливальных машин до красочных залпов в небе. Наши фотографы сделали много отличных кадров — из них мы отобрали для читателей 10 лучших снимков этого солнечного дня.

Новосибирск встретил утро на площади Ленина — парад поливальных машин закончился танцами, зарядкой и фотосессией с фигуристыми спортсменками. Фото Густаво Зырянова
Новосибирск встретил утро на площади Ленина — парад поливальных машин закончился танцами, зарядкой и фотосессией с фигуристыми спортсменками. Фото Густаво Зырянова


С 11 утра на Красном проспекте готовили 125-метровый торт — закончили после 15 часов. Фото Стаса Соколова
С 11 утра на Красном проспекте готовили 125-метровый торт — закончили после 15 часов. Фото Стаса Соколова


Двадцать тысяч кусков торта разлетелись вмиг — не досталось даже нашему кулинарному критику Стасу Соколову. Фото Ольги Бурлаковой
Двадцать тысяч кусков торта разлетелись вмиг — не досталось даже нашему кулинарному критику Стасу Соколову. Фото Ольги Бурлаковой


Признавайтесь, кто из вас делал такой портрет с матросами? Фото Густаво Зырянова 
Признавайтесь, кто из вас делал такой портрет с матросами? Фото Густаво Зырянова 


На набережной почти сорок минут пел бывший новосибирец, фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин. Он пообещал горожанам, что всё будет хорошо. Фото Густаво Зырянова
На набережной почти сорок минут пел бывший новосибирец, фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин. Он пообещал горожанам, что всё будет хорошо. Фото Густаво Зырянова


А на площади у ГПНТБ выступил юный двойник Шуфутинского рэпер L'One — в компании Миши Марвина. Фото Ольги Бурлаковой
А на площади у ГПНТБ выступил юный двойник Шуфутинского рэпер L'One — в компании Миши Марвина. Фото Ольги Бурлаковой


Певца пришлось долго ждать, но, по словам поклонниц, оно того стоило. Фото Ольги Бурлаковой
Певца пришлось долго ждать, но, по словам поклонниц, оно того стоило. Фото Ольги Бурлаковой


Следом у «Ройял Парка» спел свои нетлеющие хиты ещё один экс-сибиряк Шура. Новосибирцев было не так много, как на «Градусах» на площади Маркса, зато певец был во всей красе. Фото Александра Ощепкова
Следом у «Ройял Парка» спел свои нетлеющие хиты ещё один экс-сибиряк Шура. Новосибирцев было не так много, как на «Градусах» на площади Маркса, зато певец был во всей красе. Фото Александра Ощепкова


Финал 125-летия города удивил даже скептиков — фейерверк был действительно красивым и на набережной, и на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова
Финал 125-летия города удивил даже скептиков — фейерверк был действительно красивым и на набережной, и на площади Ленина. Фото Александра Ощепкова


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