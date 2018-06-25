«Пускай лучше они будут в детдоме»
Пожилой учитель после смерти дочери осталась без внуков — в опеке ей заявили, что она слишком стара
78-летний преподаватель музыкальной школы Лариса Васильевна Юхнева осталась без родных внуков после скоропостижной смерти своей дочери — матери четверых детей. Троих несовершеннолетних детей после смерти матери забрала к себе президент благотворительного фонда «Дети России — Будущее Мира» Анастасия Супрун. Вернуть детей в родной дом пожилая женщина пытается уже месяц. Корреспондент НГС разбирался, почему детей изъяли без оформления соответствующих документов и что думает по этому поводу сама Анастасия Супрун.
78-летняя преподаватель детской музыкальной школы
«Она же, кстати, является ещё мамой одноклассника внука, которому вот сейчас исполнилось 13 лет. <…> Значит, пришла машина, за рулём которой находился классный руководитель этого мальчика и её сына. И она (Супрун. — И.К.) сказала: «Немедленно приезжайте ко мне, если не хотите попасть в детдом». Маленький, кстати, находился у близкой подруги мамы. Его тоже сказали забирать. Мне при этом не было сказано ни слова, ни полслова. <…> Для меня был шок, когда я это узнала», — рассказала Лариса Юхнева и уточнила, что никаких документов на изъятие детей она не подписывала.
Своих внуков пожилая женщина увидела снова только на похоронах дочери. Вспоминает, что Супрун тогда сказала ей: «Всё будет хорошо».
«Я спросила [детей]: "Вы хотите остаться там, где сейчас находитесь, или быть со мной?". "С тобой", — они сказали. И только поэтому я дала дальнейший ход делу», — пояснила корреспонденту НГС пожилая женщина.
Вскоре после этого разговора Лариса Васильевна отправилась в отдел опеки администрации Заельцовского района, но там, уверена женщина, поговорили с ней как с «потенциальным преступником». Юхневой начали объяснять, что она не сможет быть опекуном в силу её возраста и в силу жилищных условий, в которых семья проживала.
«Лариса Васильевна работает у нас давно, порядка 10 лет. У неё огромный педагогический опыт. И кроме как с положительной стороны я её не могу охарактеризовать. У нас каждый год проходят медицинские обследования, в том числе нарколога и психиатра. Этот человек абсолютно вменяемый и абсолютно адекватный. <…> И надо ещё знать, что пока её дочка была жива, вся семья полностью была на плечах Ларисы Васильевны. Потому что дочь не работала, а ухаживала за больным мужем, который на гемодиализе был долгое время.
И всю семью кормила Лариса Васильевна. Вот в тот момент почему-то никто не поинтересовался, на какие средства они жили», — рассказала директор детской музыкальной школы
В отделе опеки и попечительства Заельцовского района Ларисе Юхневой, уверяет женщина, так и не объяснили, что она должна сделать, чтобы родные внуки вернулись домой. А спустя несколько недель в разговоре с бабушкой внуки сказали, что хотят остаться в чужой семье на год. Теперь пожилая сибирячка подозревает, что дело в материальной заинтересованности опекунов — во время разговора дети упомянули, что в новой семье у них спрашивали, на кого оформлена их квартира и садовый участок Юхневых.
Корреспондент НГС связался с президентом БФ «Дети России — Будущее Мира» Анастасией Супрун и попросил её рассказать свою версию истории. Анастасия сразу заметила, что детей никто из семьи не изымал — они сами решили приехать к ней.
«Мальчик (13-летний ребёнок. — И.К.) учится вместе с моим сыном, сказал ему, что случилась такая трагедия, мы с ним переговорили, поговорили со старшей сестрой. Они собрались и приехали сами. <…> Дети старше 10 лет имеют право сами определять, где хотят жить. Шестилетний ребёнок есть, но семья — неразлучима: двое детей имеют больший в этом плане приоритет», — объяснила Анастасия Супрун.
Президент благотворительного фонда добавила, что органы опеки были поставлены в известность, а у неё приёмная семья, которая имеет право на временное размещение к себе детей, — все документы для этого собраны давно.
«Бабушке 78 лет, а это — возрастной предел, по которому опека не передаётся. <…> Да и с заявлением [на опеку] никто не приходил. Они (Лариса Юхнева и 19-летняя внучка. — И.К.) отказались писать заявление на установление опеки», — заявила Супрун.
Интерес по поводу оставшейся квартиры, которая, как выяснилось, оформлена на бабушку, женщина объяснила желанием помочь детям оформить наследство. В разговоре с корреспондентом НГС Супрун заметила, что не собирается оформлять постоянную опеку над детьми, но с 15 июня сделала временную опеку на полгода. На каждого ребёнка, уточнила Супрун, ежемесячно она будет получать
«Их (детей. — И.К.) никто не запугивал, их никто не убеждал. <…> Но они ей (бабушке. — И.К.) говорили, что не хотят жить с ней. Видимо, есть какой-то внутренний конфликт. <…> Я не ставлю себе целью забрать их <…> до их совершеннолетия. Нет-нет, так вопрос вообще не стоял. У меня стоит задача, чтобы они школу хорошо закончили, вот этот год учебный», — подчеркнула Анастасия Супрун и предположила, что одной из причин может быть желание детей доучиться в своей православной гимназии, в то время как бабушка не может её оплачивать и ей придётся перевести детей в обычную школу.
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Заельцовского района Ольга Ваганова рассказала корреспонденту НГС, что в опеку пожилой педагог приходила всего один раз.
«Вот эти взрослые дети и сама вот эта женщина, у которой они живут сейчас, они (внуки Ларисы Юхневой. — И.К.) одноклассники с её детьми. А кровной родственнице — 78 лет! Она (Лариса Юхнева. — И.К.), во-первых, у нас не появляется вообще. Однажды к нам пришла, мы с ней долго беседовали, и она сказала, что пока не знает, что будет делать в отношении детей. И пускай они тогда будут в детском доме, она так нам пояснила. Мы у неё просили свидетельство о рождении, все документы. Но на адрес, где проживали дети, она нас не пустила. Она к нам по оформлению опеки над детьми не обращалась», — рассказала Ольга Ваганова.
«Моя вина может заключаться только в одном-единственном: я в большей степени разговаривала на первом этапе с Машей (19-летняя девочка. — И.К.), <…> с бабушкой я действительно не встречалась, не звонила, но была уверена, что Маша с ней разговаривает. <…> Я пыталась помочь. Я никого никуда не хотела забрать. Мне своих [детей] вполне достаточно. <…> Я просто как мама одноклассника помогала тем детям, которых я знаю», — заметила в конце разговора с корреспондентом НГС Анастасия Супрун.
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Илья Калинин
Фото автора (1, 3), Александра Ощепкова (2)