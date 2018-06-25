«Пускай лучше они будут в детдоме»

Пожилой учитель после смерти дочери осталась без внуков — в опеке ей заявили, что она слишком стара

78-летний преподаватель музыкальной школы Лариса Васильевна Юхнева осталась без родных внуков после скоропостижной смерти своей дочери — матери четверых детей. Троих несовершеннолетних детей после смерти матери забрала к себе президент благотворительного фонда «Дети России — Будущее Мира» Анастасия Супрун. Вернуть детей в родной дом пожилая женщина пытается уже месяц. Корреспондент НГС разбирался, почему детей изъяли без оформления соответствующих документов и что думает по этому поводу сама Анастасия Супрун.

78-летняя преподаватель детской музыкальной школы № 22 Лариса Васильевна Юхнева пытается вернуть под свою опеку троих родных внуков — они остались без мамы, которая умерла от разрыва сердца в ночь на 23 мая. Папа умер еще год назад после тяжелой болезни. Без родителей остались четверо детей: мальчики 6 и 13 лет и девочки 14 и 19 лет. Детей забрала к себе, уверяет бабушка, президент благотворительного фонда «Дети России — Будущее Мира» Анастасия Супрун.







«Она же, кстати, является ещё мамой одноклассника внука, которому вот сейчас исполнилось 13 лет. <…> Значит, пришла машина, за рулём которой находился классный руководитель этого мальчика и её сына. И она (Супрун. — И.К.) сказала: «Немедленно приезжайте ко мне, если не хотите попасть в детдом». Маленький, кстати, находился у близкой подруги мамы. Его тоже сказали забирать. Мне при этом не было сказано ни слова, ни полслова. <…> Для меня был шок, когда я это узнала», — рассказала Лариса Юхнева и уточнила, что никаких документов на изъятие детей она не подписывала.







Своих внуков пожилая женщина увидела снова только на похоронах дочери. Вспоминает, что Супрун тогда сказала ей: «Всё будет хорошо».







«Я спросила [детей]: "Вы хотите остаться там, где сейчас находитесь, или быть со мной?". "С тобой", — они сказали. И только поэтому я дала дальнейший ход делу», — пояснила корреспонденту НГС пожилая женщина.







В опеке утверждают, что никакие законы в этой истории не нарушены: детей надо было забирать





Вскоре после этого разговора Лариса Васильевна отправилась в отдел опеки администрации Заельцовского района, но там, уверена женщина, поговорили с ней как с «потенциальным преступником». Юхневой начали объяснять, что она не сможет быть опекуном в силу её возраста и в силу жилищных условий, в которых семья проживала.







«Лариса Васильевна работает у нас давно, порядка 10 лет. У неё огромный педагогический опыт. И кроме как с положительной стороны я её не могу охарактеризовать. У нас каждый год проходят медицинские обследования, в том числе нарколога и психиатра. Этот человек абсолютно вменяемый и абсолютно адекватный. <…> И надо ещё знать, что пока её дочка была жива, вся семья полностью была на плечах Ларисы Васильевны. Потому что дочь не работала, а ухаживала за больным мужем, который на гемодиализе был долгое время.





И всю семью кормила Лариса Васильевна. Вот в тот момент почему-то никто не поинтересовался, на какие средства они жили», — рассказала директор детской музыкальной школы № 22 Татьяна Думнова.







В отделе опеки и попечительства Заельцовского района Ларисе Юхневой, уверяет женщина, так и не объяснили, что она должна сделать, чтобы родные внуки вернулись домой. А спустя несколько недель в разговоре с бабушкой внуки сказали, что хотят остаться в чужой семье на год. Теперь пожилая сибирячка подозревает, что дело в материальной заинтересованности опекунов — во время разговора дети упомянули, что в новой семье у них спрашивали, на кого оформлена их квартира и садовый участок Юхневых.





Корреспондент НГС связался с президентом БФ «Дети России — Будущее Мира» Анастасией Супрун и попросил её рассказать свою версию истории. Анастасия сразу заметила, что детей никто из семьи не изымал — они сами решили приехать к ней.







«Мальчик (13-летний ребёнок. — И.К.) учится вместе с моим сыном, сказал ему, что случилась такая трагедия, мы с ним переговорили, поговорили со старшей сестрой. Они собрались и приехали сами. <…> Дети старше 10 лет имеют право сами определять, где хотят жить. Шестилетний ребёнок есть, но семья — неразлучима: двое детей имеют больший в этом плане приоритет», — объяснила Анастасия Супрун.







Президент благотворительного фонда добавила, что органы опеки были поставлены в известность, а у неё приёмная семья, которая имеет право на временное размещение к себе детей, — все документы для этого собраны давно.







«Бабушке 78 лет, а это — возрастной предел, по которому опека не передаётся. <…> Да и с заявлением [на опеку] никто не приходил. Они (Лариса Юхнева и 19-летняя внучка. — И.К.) отказались писать заявление на установление опеки», — заявила Супрун.





Интерес по поводу оставшейся квартиры, которая, как выяснилось, оформлена на бабушку, женщина объяснила желанием помочь детям оформить наследство. В разговоре с корреспондентом НГС Супрун заметила, что не собирается оформлять постоянную опеку над детьми, но с 15 июня сделала временную опеку на полгода. На каждого ребёнка, уточнила Супрун, ежемесячно она будет получать 11 300 рублей. Вынужденную опеку президент благотворительного фонда, по её словам, сделала, чтобы бабушка или их старшая сестра смогли собрать пакет документов для оформления постоянной опеки.





«Их (детей. — И.К.) никто не запугивал, их никто не убеждал. <…> Но они ей (бабушке. — И.К.) говорили, что не хотят жить с ней. Видимо, есть какой-то внутренний конфликт. <…> Я не ставлю себе целью забрать их <…> до их совершеннолетия. Нет-нет, так вопрос вообще не стоял. У меня стоит задача, чтобы они школу хорошо закончили, вот этот год учебный», — подчеркнула Анастасия Супрун и предположила, что одной из причин может быть желание детей доучиться в своей православной гимназии, в то время как бабушка не может её оплачивать и ей придётся перевести детей в обычную школу.







Лариса Васильевна переживает, что внуки не хотят с ней жить





Начальник отдела опеки и попечительства администрации Заельцовского района Ольга Ваганова рассказала корреспонденту НГС, что в опеку пожилой педагог приходила всего один раз.







«Вот эти взрослые дети и сама вот эта женщина, у которой они живут сейчас, они (внуки Ларисы Юхневой. — И.К.) одноклассники с её детьми. А кровной родственнице — 78 лет! Она (Лариса Юхнева. — И.К.), во-первых, у нас не появляется вообще. Однажды к нам пришла, мы с ней долго беседовали, и она сказала, что пока не знает, что будет делать в отношении детей. И пускай они тогда будут в детском доме, она так нам пояснила. Мы у неё просили свидетельство о рождении, все документы. Но на адрес, где проживали дети, она нас не пустила. Она к нам по оформлению опеки над детьми не обращалась», — рассказала Ольга Ваганова.







«Моя вина может заключаться только в одном-единственном: я в большей степени разговаривала на первом этапе с Машей (19-летняя девочка. — И.К.), <…> с бабушкой я действительно не встречалась, не звонила, но была уверена, что Маша с ней разговаривает. <…> Я пыталась помочь. Я никого никуда не хотела забрать. Мне своих [детей] вполне достаточно. <…> Я просто как мама одноклассника помогала тем детям, которых я знаю», — заметила в конце разговора с корреспондентом НГС Анастасия Супрун.





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